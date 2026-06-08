TOPlist

Částka, ze které se točí hlava: Google pumpuje do AI tolik peněz, že to málokdo dokáže pochopit

Michael Chrobok
Michael Chrobok 8. 6. 14:00
0
Moderní kancelářská budova s logem společnosti Google (ilustrační obrázek)
  • Všeobecné nadšení okolo umělé inteligence nejspíše jen tak neutichne
  • Google totiž oznámil, že hodlá do tohoto odvětví investovat značné prostředky
  • Celkem se má jednat o astronomických 80 miliard dolarů, tedy přibližně 1,6 bilionu korun

Okolo umělé inteligence se v rámci technologického světa točí bez nadsázky každá druhá informace. Ostatně není se co divit, jedná se o „další velkou věc“ a prakticky každý, kdo v oboru něco znamená, nechce zůstat pozadu. Zatímco řada uživatelů i investorů novou mánii okolo AI s nadšením vítá a těší se na další možná využití v praxi, je zde i skupina skeptiků, kteří každou chvíli očekávají prasknutí velké bubliny a příchod velké krize, která bude stát spoustu lidí velké množství peněz. Asi není těžké odhadnout, na které straně barikády stojí technologický gigant Google.

Google chystá velké investice do AI

Nejen proto, že sám patří ke špičce vývoje AI se svým Gemini, ale také tím, jak zachází se svými penězi. Alphabet, mateřská společnost Googlu, oznámila, že plánuje získat 80 miliard dolarů (cca 1,6 bilionu korun) a tyto prostředky investovat do rozšiřování své infrastruktury pro umělou inteligenci. Alphabet získá potřebné finanční prostředky především prodejem vlastních akcií, a to prostřednictvím veřejné emise v hodnotě 30 miliard dolarů (cca 630 miliard korun), programu umožňujícího společnosti postupný prodej akcií v hodnotě 40 miliard dolarů (cca 840 miliard korun) a soukromého umístění akcií ve výši 10 miliard dolarů (cca 210 miliard korun) od společnosti Berkshire Hathaway Warrena Buffeta.

Humanoidní robot ve stylu Googlu (ilustrační obrázek)
Ilustrační obrázek

Tržby společnosti Alphabet vzrostly v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 22 % na 110 miliard dolarů (cca 2,3 bilionu korun), zatímco Google v tomto čtvrtletí dosáhl 350 milionů placených předplatných napříč svými službami. Alphabet očekává, že jeho kapitálové výdaje v roce 2026 dosáhnou 180–190 miliard dolarů, přičemž v roce 2027 dojde k jejich výraznému nárůstu. Těchto 80 miliard dolarů podle oficiální tiskové zprávy k této záležitosti přispěje k tomu, aby společnost mohla financovat své investice „vyváženým způsobem a zároveň si zachovat zdravou rozvahu“.







Nepřehlédněte

Google I/O 2026: velký přehled novinek v Gemini, Androidu i vyhledávání

Pravdou je, že je na trhu řada společností, která se na AI vlně snaží přiživit tím, že s pomocí těchto dvou magických písmen vyhánějí svou tržní kapitalizaci do závratných výšin, byť objektivně vysokou hodnotu nemají. Na druhou stranu Google investuje především do vlastního výzkumu a vývoje, což se může ukázat jako sázka na správnou kartu. Jestli se mu vynaložené prostředky vrátí, to se teprve ukáže.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Xbox Series X25
Xbox slaví 25 let. Microsoft k výročí připravil speciální průhlednou edici
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 13:00
0
Google Fitbit Air
Nechcete nosit to, co ostatní? Google vám dovolí něco, co u jiných značek absolutně neprojde
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
1
Siri na chytrém telefonu iPhone ve verzi iOS 18
Velké přátelství na obzoru? Novou generaci Siri mají pohánět čipy Nvidia
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 10:30
0
Xiaomi 17T
To nejlepší na Xiaomi 17T? Nabušený telefon za 13 tisíc a k tomu osm různých dárků včetně tabletu zdarma
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 9:00
2

Kapitoly článku