Částka, ze které se točí hlava: Google pumpuje do AI tolik peněz, že to málokdo dokáže pochopit

- Všeobecné nadšení okolo umělé inteligence nejspíše jen tak neutichne
- Google totiž oznámil, že hodlá do tohoto odvětví investovat značné prostředky
- Celkem se má jednat o astronomických 80 miliard dolarů, tedy přibližně 1,6 bilionu korun
Okolo umělé inteligence se v rámci technologického světa točí bez nadsázky každá druhá informace. Ostatně není se co divit, jedná se o „další velkou věc“ a prakticky každý, kdo v oboru něco znamená, nechce zůstat pozadu. Zatímco řada uživatelů i investorů novou mánii okolo AI s nadšením vítá a těší se na další možná využití v praxi, je zde i skupina skeptiků, kteří každou chvíli očekávají prasknutí velké bubliny a příchod velké krize, která bude stát spoustu lidí velké množství peněz. Asi není těžké odhadnout, na které straně barikády stojí technologický gigant Google.
Google chystá velké investice do AI
Nejen proto, že sám patří ke špičce vývoje AI se svým Gemini, ale také tím, jak zachází se svými penězi. Alphabet, mateřská společnost Googlu, oznámila, že plánuje získat 80 miliard dolarů (cca 1,6 bilionu korun) a tyto prostředky investovat do rozšiřování své infrastruktury pro umělou inteligenci. Alphabet získá potřebné finanční prostředky především prodejem vlastních akcií, a to prostřednictvím veřejné emise v hodnotě 30 miliard dolarů (cca 630 miliard korun), programu umožňujícího společnosti postupný prodej akcií v hodnotě 40 miliard dolarů (cca 840 miliard korun) a soukromého umístění akcií ve výši 10 miliard dolarů (cca 210 miliard korun) od společnosti Berkshire Hathaway Warrena Buffeta.
Tržby společnosti Alphabet vzrostly v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 22 % na 110 miliard dolarů (cca 2,3 bilionu korun), zatímco Google v tomto čtvrtletí dosáhl 350 milionů placených předplatných napříč svými službami. Alphabet očekává, že jeho kapitálové výdaje v roce 2026 dosáhnou 180–190 miliard dolarů, přičemž v roce 2027 dojde k jejich výraznému nárůstu. Těchto 80 miliard dolarů podle oficiální tiskové zprávy k této záležitosti přispěje k tomu, aby společnost mohla financovat své investice „vyváženým způsobem a zároveň si zachovat zdravou rozvahu“.
Pravdou je, že je na trhu řada společností, která se na AI vlně snaží přiživit tím, že s pomocí těchto dvou magických písmen vyhánějí svou tržní kapitalizaci do závratných výšin, byť objektivně vysokou hodnotu nemají. Na druhou stranu Google investuje především do vlastního výzkumu a vývoje, což se může ukázat jako sázka na správnou kartu. Jestli se mu vynaložené prostředky vrátí, to se teprve ukáže.