Lepší úchop a delší výdrž: Charging Grip od Belkinu zpříjemní hraní na Nintendu Switch 2

- Hledáte lepší úchop a delší výdrž pro ovladače Joy-Con 2? Belkin má příhodné řešení
- Jeho Charging Grip zvládne obojí a přitom nezruinuje vaši peněženku
- Užitečný grip pořídíte v přepočtu za zhruba tisícovku, varianta s baterií navíc je poté dražší
Hraní na Nintendu Switch 2 má nejen řadu světlých stránek, ale také některé, se kterými se japonský gigant příliš nechlubí. I když oproti první generaci výrazně zapracoval na ergonomii svých ovladačů Joy-Con a také na jejich výdrži, stále to především pro nadšené hráče není to pravé ořechové. Jedním z možných řešení je sázka na příslušenství třetích stran, které mohou tento problém vyřešit, jako je kupříkladu to od známé společnosti Belkin.
Vítané vylepšení ergonomie i výdrže ovladačů Joy-Con
Většina příslušenství Belkin pro Switch 2 je navržena tak, aby chránila nebo napájela aktuální kapesní konzoli od Nintenda, jako například nabíjecí pouzdro Charging Case Pro, které zvládá obojí najednou. Nový multifunkční Charging Grip dokáže díky integrované baterii o kapacitě 10 000 mAh prodloužit herní dobu o další tři až čtyři hodiny a zároveň vylepšuje ergonomii Switche 2 díky robustnějším protiskluzovým úchytům pro ovladače Joy-Con.
Charging Grip od Belkinu je nyní k dispozici v internetovém obchodě společnosti v černé, lila a olivově zelené barvě za 40 dolarů (cca tisíc korun s daní), případně za 100 dolarů (zhruba 2 500 korun s daní), pokud se rozhodnete pro verzi s baterií. Magnetická baterie o kapacitě 10 000 mAh se připevňuje na zadní stranu Switche 2, ale protože handheld nativně nepodporuje magnetické příslušenství, budete k jejímu připevnění potřebovat přiložené ochranné pouzdro.
Switch 2 také nepodporuje bezdrátové nabíjení, takže baterie využívá krátký integrovaný kabel USB-C, který zvládne dobíjení výkonem až 30 W přes horní USB-C port konzole. Malý displej na baterii poté ukazuje zbývající stav nabití. Pouzdro nijak nebrání používání výklopného stojánku druhého Switche a podle společnosti Belkin lze konzoli i s nasazeným pouzdrem zasunout do dokovací stanice pro připojení k televizoru, pokud z ní vyjmete baterii. Ovladače Joy-Con lze používat i s ovladači odpojenými od konzole Switch 2 nebo když jsou připojeny k přenosné konzoli.