Nintendo potvrdilo zdražení konzole Switch 2! Cena poroste i v Česku

Marek Bartík 8. 5. 11:18
Nintendo Switch 2
  • Nintendo slaví jeden úspěch za druhým, Switch 2 se dobře prodává a v kinech se daří novému Mariovi
  • Přesto však japonský výrobce oznámil zdražení konzole, které se dotkne i českých zákazníků
  • Akcionářům totiž vadí, že při současné ceně není konzole dostatečně profitabilní

Společnost Nintendo nakonec neustála tlak investorů a od 1. září na většině trhů zdraží Switch 2. V Evropě se herní konzole aktuálně prodává za 470 eur (v Česku je k dostání za 10 590 korun), nově bude o 30 eur dražší (cca 730 korun). Japonský výrobce v návaznosti na zvýšení ceny konzole očekává méně prodaných kusů, i přesto by se mělo Switchi 2 dařit lépe než původní konzoli ve stejném období jejího životního cyklu.

Palčivé téma před několika dny otevřel článek agentury Bloomberg, podle něhož japonský výrobce čelil sílícímu tlaku investorů, kteří byli nespokojení se současným směřováním firmy. Na rozkolísanou ekonomickou situaci a pokračující paměťovou krizi už dříve reagovala například společnost Sony, která v březnu oznámila zdražení PlayStationu 5. Nejistá je také situace kolem ceny a dostupnosti Steam Machine, chystaného PC do obýváku od Valve.

Nespokojenost investorů se zrcadlí v propadu akcií Nintenda, jejichž hodnota nepřetržitě klesá už pět měsíců po sobě, nejdéle od roku 2016. K poklesu přitom dochází navzdory dobrým prodejním výsledkům konzole a obřím úspěchům v podobě roztomilé hříčky Pokémon Pokopia (která má na kontě 2,2 milionu prodaných kopií za první čtyři dny, pozn. red.) či pokračování filmového Super Maria, které aktuálně řádí v pokladnách kin po celém světě (podle dat serveru Box Office Mojo se tržby brzy přehoupnou přes 900 milionů dolarů, pozn. red.).

Analytici se neshodli

Správně se ptáte, kde je tedy ten problém. Podle agentury Bloomberg jsou investoři „hluboce znepokojeni“ tím, že Nintendo Switch 2 není při současné ceně dostatečně ziskové. Bloomberg požádal o zhodnocení cenové politiky Nintenda několik významných analytiků, jejich názory se různily.



Například Hodeki Yasuda z Toyo Research Advice se domníval, že akcie japonského výrobce budou i nadále klesat, dokud nedojde ke zvýšení ceny konzole. Trh je podle něj nemilosrdný k akciím, které nemají dostatečnou ochranu proti inflaci. Známý analytik Michael Pachter z Wedbush Securities naopak zastával názor, že zvýšení ceny by nebylo dobrým krokem. „Spotřebitelé to mají těžké – lidé platí víc za benzín a jídlo, a když ceny stoupnou, rozpočet na zábavu je jednou z prvních věcí, na které budou ochotní ušetřit,“ myslel si Pachter.

Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

