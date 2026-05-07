Neúspěch, nebo chytrý tah? Microsoft vzdal plány na nasazení Copilota do Xboxu

- Copilot se objevil, nebo se chystá, prakticky do všech produktů Microsoftu
- Implementován měl být také do herní konzole Xbox
- Nová šéfka ale rozhodla, že Copilot na konzoli nebude
AI, AI, AI… ať už se podíváte na internetu do téměř jakéhokoli článku o technologiích, tato zkratka na vás zákonitě dříve či později vyskočí. Umělá inteligence je současným hitem a není firma, která by s magickými písmeny AI alespoň neexperimentovala. Výjimkou pochopitelně není ani Microsoft, jenž se závodu o nejlepší AI na trhu účastní se svým Copilotem. Ten se v poslední době objevuje prakticky všude, od Windows až po dokumenty Office. Své místo měl zaujmout také v rámci herní konzole Xbox, nicméně s novým vedením herní divize to vypadá, že umělá inteligence se k hráčům nakonec nedostane.
Žádný Copilot na Xboxu, vzkazuje nová ředitelka
Xbox ukončuje provoz aplikace Copilot na mobilních zařízeních a zastaví vývoj Copilota pro konzole, jak nyní oznámila nová generální ředitelka Xboxu Asha Sharma. Tento krok navazuje na reorganizaci týmu platformy Xbox, kterou Sharma provedla v úterý dopoledne a v rámci níž do týmu Xboxu přibyla řada manažerů z týmu CoreAI společnosti Microsoft, kde Sharma působila předtím, než převzala vedení Xboxu.
„Xbox musí zrychlit tempo, prohloubit naše vazby s komunitou a vyřešit problémy, s nimiž se potýkají jak hráči, tak vývojáři. Dnes jsme povýšili vedoucí pracovníky, kteří se podíleli na budování Xboxu, a zároveň jsme přivítali nové tváře, které nám pomohou posunout se vpřed. Tato rovnováha je důležitá pro to, abychom dostali podnikání zpět na správnou kolej. V rámci této změny začneme vyřazovat funkce, které nejsou v souladu s naším směřováním. Začneme postupně ukončovat Copilota na mobilních zařízeních a zastavíme jeho vývoj na konzolích,“ uvedla Sharma.
Ačkoli měli hráči po odchodu oblíbeného Phila Spencera a jeho potenciální nástupkyně Sarah Bond oprávněné obavy, jakým směrem se herní divize Microsoftu bude pod novou šéfkou ubírat, prozatím to vypadá, že obavy byly liché. Sharma se na nové pozici velmi rychle zabydlela a začala dělat vcelku populární kroky, jako je například zlevnění předplatného Game Pass Ultimate, které se po skokovém zdražení stalo pro řadu hráčů příliš drahým. Vzhledem k tomu, že hráči jsou přirozeně poměrně konzervativní, jistě si také upuštěním od implementace AI do Xboxu vyslouží kladné body.