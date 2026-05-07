TOPlist

Neúspěch, nebo chytrý tah? Microsoft vzdal plány na nasazení Copilota do Xboxu

Michael Chrobok
Michael Chrobok 7. 5. 6:30
1
Nový Xbox projekt Helix
  • Copilot se objevil, nebo se chystá, prakticky do všech produktů Microsoftu
  • Implementován měl být také do herní konzole Xbox
  • Nová šéfka ale rozhodla, že Copilot na konzoli nebude 

AI, AI, AI… ať už se podíváte na internetu do téměř jakéhokoli článku o technologiích, tato zkratka na vás zákonitě dříve či později vyskočí. Umělá inteligence je současným hitem a není firma, která by s magickými písmeny AI alespoň neexperimentovala. Výjimkou pochopitelně není ani Microsoft, jenž se závodu o nejlepší AI na trhu účastní se svým Copilotem. Ten se v poslední době objevuje prakticky všude, od Windows až po dokumenty Office. Své místo měl zaujmout také v rámci herní konzole Xbox, nicméně s novým vedením herní divize to vypadá, že umělá inteligence se k hráčům nakonec nedostane.

Žádný Copilot na Xboxu, vzkazuje nová ředitelka

Xbox ukončuje provoz aplikace Copilot na mobilních zařízeních a zastaví vývoj Copilota pro konzole, jak nyní oznámila nová generální ředitelka Xboxu Asha Sharma. Tento krok navazuje na reorganizaci týmu platformy Xbox, kterou Sharma provedla v úterý dopoledne a v rámci níž do týmu Xboxu přibyla řada manažerů z týmu CoreAI společnosti Microsoft, kde Sharma působila předtím, než převzala vedení Xboxu.

„Xbox musí zrychlit tempo, prohloubit naše vazby s komunitou a vyřešit problémy, s nimiž se potýkají jak hráči, tak vývojáři. Dnes jsme povýšili vedoucí pracovníky, kteří se podíleli na budování Xboxu, a zároveň jsme přivítali nové tváře, které nám pomohou posunout se vpřed. Tato rovnováha je důležitá pro to, abychom dostali podnikání zpět na správnou kolej. V rámci této změny začneme vyřazovat funkce, které nejsou v souladu s naším směřováním. Začneme postupně ukončovat Copilota na mobilních zařízeních a zastavíme jeho vývoj na konzolích,“ uvedla Sharma.



Xbox mode pro systém Windows



Nepřehlédněte

Co počítač, to Xbox. Microsoft zpřístupnil konzolový režim všem uživatelům Windows 11

Ačkoli měli hráči po odchodu oblíbeného Phila Spencera a jeho potenciální nástupkyně Sarah Bond oprávněné obavy, jakým směrem se herní divize Microsoftu bude pod novou šéfkou ubírat, prozatím to vypadá, že obavy byly liché. Sharma se na nové pozici velmi rychle zabydlela a začala dělat vcelku populární kroky, jako je například zlevnění předplatného Game Pass Ultimate, které se po skokovém zdražení stalo pro řadu hráčů příliš drahým. Vzhledem k tomu, že hráči jsou přirozeně poměrně konzervativní, jistě si také upuštěním od implementace AI do Xboxu vyslouží kladné body.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Televize TCL X11L
Televize za čtvrt milionu? Na český trh míří unikátní televize od TCL s technologií SQD-Mini LED
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0
MacBook Neo recenze: proč je tohle nejlepší notebook právě pro vás?
Kupujte, dokud jsou. Applu hrozí, že zařízne nejlevnější MacBook Neo
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 17:00
0
Robotický vysavač Mova Z60 Ultra Roller Complete
Hledáte optimální dárek ke Dni matek? Mova vám vytrhne trn z paty nejen s chytrým vysavačem
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 14:30
5
Nintendo Switch 2
Nintendo potvrdilo zdražení konzole Switch 2! Cena poroste i v Česku
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 11:18
0
Google Fitbit Air oficiálně: minimalistický fitness náramek bez displeje a s podporou Gemini
Google Fitbit Air oficiálně: minimalistický fitness náramek bez displeje a s podporou Gemini
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 10:30
2

Kapitoly článku