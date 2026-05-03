Co počítač, to Xbox. Microsoft zpřístupnil konzolový režim všem uživatelům Windows 11

- Microsoft uvolnil novou verzi aplikace Xbox pro všechny uživatele Windows 11
- Aplikace se spouští v celoobrazovkovém režimu a chová se podobně jako na konzolích
- Díky upozadění procesů Windows poskytuje hrám maximální výkon
Microsoft na konci loňského roku radikálně upravil aplikaci Xbox pro počítače s Windows 11 s cílem vytvořit z ní středobod hraní na PC. Nová verze aplikace debutovala na kapesních konzolích ROG Xbox Ally, na počítačích dosud byla dostupná pouze v rámci programu Insider. Tento týden ji ale Redmondští rozšířili mezi všechny hráče.
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Co počítač, to Xbox
Aplikace Xbox je součástí systému Windows víc než deset let, dlouho ji ale Microsoft nevěnoval patřičnou péči. Teprve v posledních letech do ní přidal několik zajímavých novinek, jako je multiplatformní hraní, streamování her z konzolí a internetu nebo zobrazování her z knihoven třetích stran. Poslední velký update přináší další porci užitečných novinek, které z aplikace Xbox nadneseně dělají samostatný systém.
Hlavní novinkou aplikace je tzv. Full Screen Experience (FSE), což je celoobrazovkový režim, který nahrazuje klasickou plochu Windows herně orientovaným prostředím. Tento režim připomíná domovskou obrazovku na konzolích Xbox a je optimalizován pro ovládání gamepadem, s nímž lze jednoduše procházet knihovny her, spouštět hry nebo se mezi nimi přepínat.
Aplikace Xbox se rovněž naučila zobrazovat hry z rozličných zdrojů (Microsoft Store, Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Store, GOG, Battle.net), takže z ní náruživí hráči nebudou mít důvod odcházet, neboť najdou všechny hry na jednom místě.
Aplikace by měla být také výrazně výkonnější. Jejím spuštěním totiž ve Windows dochází k uspání nepotřebných procesů a uvolnění maximálního množství prostředků pro samotné hraní – Microsoft tvrdí, že systémová režie by měla být nižší až o 30 procent a spotřeba RAM o 2 GB nižší. V nastavení aplikace lze dokonce nastavit, aby se spouštěla automaticky po zapnutí počítače, stále z ní ale jde kdykoliv „utéct“ do prostředí Windows.
Update aplikace Xbox je distribuován skrze službu Windows Update, je ale nutné mít aktivovanou položku „Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici“.