Asus ROG Xbox Ally X recenze: Phile Spencere, toto není Xbox

- Asus ROG Xbox Ally X má být prvním handheldem vzniklým ve spolupráci s herní divizí Microsoftu
- Asus udělal vše dobře a položil základy solidního herního zařízení, Redmond ale jeho úsilí trochu sabotuje
- Za cenu 22 490 Kč v případě vybavenějšího ROG Xbox Ally X si pořízení dvakrát rozmyslíte
- Základní varianta s 512GB SSD, slabším CPU a menší baterií vyjde na 14 990 Kč
Rok 2023 byl z hlediska herního hardwaru významný tím, že svůj nástup zaznamenaly PC handheldy, tedy zařízení na cesty ve stylu Nintenda Switch, která ale nabízí dostatek výkonu i pro hraní náročných počítačových her. Jedním z předních průkopníků v tomto segmentu (mimo Steam Deck) je také Asus se svým ROG Ally, který se mezitím dočkal druhé generace. Se změnou směru Microsoftu ohledně své herní divize Xbox ale bylo oznámeno překvapivé partnerství – tchajwanský Asus měl pro Microsoft vytvořit první Xbox handheld na světě.
Ten nese název Asus ROG Xbox Ally (X) a hráči, především ti ze „zeleného“ tábora, od něj mají vysoká očekávání. Ostatně kdo by nechtěl hrát své oblíbené tituly z Game Passu také v tramvaji, na dovolené či při čekání u lékaře? Jenže vysoká očekávání se ne vždy podaří naplnit – jestli je to i případ nejnovějšího handheldu od Asusu, odpoví tato recenze.
Levnější varianta
K dispozici je také cenově dostupnější model s názvem Asus ROG Xbox Ally, který se prodává za 14 990 korun. Ačkoli obě verze vypadají na pohled stejně, Asus musel bohužel sáhnout k nepříjemným kompromisům. Tím největším je slabší procesor AMD Ryzen Z2 A, menší 60Wh baterie a úložiště v podobě 512GB SSD. Zatímco méně výkonný čipset by šlo ještě zkousnout, horší výdrž a především malé úložiště je v dnešní době už na pováženou. Ostatně není výjimkou, že AAA hry mají dnes velikost i přes 100 GB, takže se vám toho do interní paměti moc nevleze.
Design ve stylu konzole od Microsoftu
Samotnému designu není moc co vytknout. Asus si vzal inspiraci z ovladačů od Microsoftu, které patří z hlediska ergonomie mezi špičku na trhu. Decentní madla skvěle padnou do ruky, jemné vroubkování zajišťuje, že handheld v ruce neklouže, a optimální distribuce váhy je dobrým předpokladem pro to, aby se se zařízením dobře hrálo. A taky se s ním dobře hraje, přičemž k tomu přispívá i dobré rozložení tlačítek s jistým stiskem, optimálně umístěné triggery a bumpery a joysticky s možností nastavení tuhosti. Zkrátka z herního pohledu mu nelze příliš co vytknout.
Primárním materiálem je plast, který je přesně na hranici mezi prémiovým a laciným. Jak na vás konkrétně bude působit, je lepší si předem vyzkoušet, ale z osobního hlediska s ním nemám problém. Potěšily mě i detaily, jako jsou drobné výstupky v podobě slov Xbox a ROG na těle zařízení, jež sice nebudete prakticky vnímat, ale i tak jde o sympatický detail. Pochválit musím rovněž umístění ventilátorů na horní stranu, díky čemuž můžete hrát i se zařízením položeným v leže na těle či na klíně. Abych byl ale přesný – Asus ROG Xbox Ally X má rozměry 29 × 12,1 × 2,75 – 5 centimetrů a hmotnost 715 gramů.
Od ostatních zařízení ROG Ally se toto zařízení také odlišuje jedním tlačítkem navíc s logem Xbox. Napíšu to zcela na rovinu – žádnou speciální funkci nemá a v praxi dubluje funkcionalitu tlačítka pro vyvolání řídícího centra, které je hned vedle. Na rozdíl od něj ale tlačítko Xbox vyvolá sice stejnou nabídku, ale vedlejší záložku.
Mít dvě tlačítka s totožnou funkcí vedle sebe je podle mě příliš velký luxus, navíc zcela zbytečný. Abych ale nebyl tak přísný, dlouhé podržení Xbox tlačítka vyvolá multitasking, zatímco dlouhé podržení tlačítka řídícího centra simuluje stisk Ctrl+Alt+Delete. Zatímco ten první případ je užitečný, ten druhý nechcete v ideálním světě vůbec používat.
Výkonu má Xbox Ally X na rozdávání
Na přední straně najdeme dotykový 7″ IPS panel s rozlišením Full HD (1920 × 1080 px), obnovovací frekvencí 120 Hz, ochranou Gorilla Glass DXC a Gorilla Glass Victus, maximálním jasem 500 nitů, kontrastním poměrem 1200:1, pokrytím barevného prostoru SRGB ze 100 procent a Adobe ze 75,35 procent či podporou AMD FreeSync Premium pro variabilní obnovovací frekvenci. V praxi se nejedná vůbec o špatný panel, má dobré pozorovací úhly a ani za jasného dne není hraní překážkou, byť ostré a přímé slunce mu může dělat problémy. Barevné podání je taktéž na handheld naprosto v pořádku.
Hlavním tahákem z hlediska výkonu je procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme taktovaný na 2 GHz (24 Mb Cache, možnost přetaktování až na 5 GHz, 8 jader, 16 vláken), kterému sekunduje AMD XDNA NPU s až 50 TOPS a grafikou AMD Radeon. Nechybí ani 24 GB LPDDR5X RAM (k dispozici je okolo 15 GB) a 1TB úložiště PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) s možností rozšíření o microSD karty. Co se týče výkonu, v benchmarku GeekBench 6 získal handheld 2036 bodů na jednom jádru, 10056 bodů na více jádrech a 37367 bodů na grafice. Problém nebyl ani s přehříváním, ačkoli se teplota zařízení při hraní náročnějších her pohybovala i okolo 80°C, díky spolehlivému chlazení se totiž vždy velmi rychle dostala na příznivější hodnoty.
Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB-C 4 s podporou Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 a Freesync či Power Delivery 3.0, USB-C 3.2 Gen 2 s podporou DisplayPort, čtečka karet UHS-II microSD card reader, 3,5mm audio konektor, zabudované mikrofony, LED osvětlení Aura Sync pod joysticky, dva reproduktory směřující na přední stranu s podporou Dolby Atmos či čtečka otisků prstů zabudovaná ve vypínacím tlačítku.
Tady se také přímo nabízí srovnání s loňskou generací ROG Ally X, kterou Asus již stáhnul z prodeje. Proč? Odpověď je poměrně jednoduchá – meziroční vylepšení jsou totiž naprosto mizivá. Kromě jiného designu, tlačítka navíc a drobných softwarových vychytávek, o kterých bude řeč ještě později, může novinka nabídnout prakticky jen novější procesor (předchozí generace disponuje AMD Ryzen Z1 Extreme). To je jen velmi málo důvodů, proč by měli jeho majitelé sáhnout po novince. Ani oproti první generaci ROG Ally nenabízí novinka s přídomkem Xbox zase takový velký skok, což už zamrzí.
Periferie nejsou problém
Ihned po vybalení z krabice můžete Asus ROG Xbox Ally X používat bez větších problémů, ostatně vše potřebné je součástí zařízení. Pokud by vám ale přeci jen joysticky a tlačítka nevyhovovala, není problém k zařízení připojit libovolnou jinou periferii, třeba herní myš a klávesnici, nebo rovnou klasický Xbox ovladač. V takovém případě se hodí i papírový stojánek, který se rovněž ukrývá v balení. Pokud ale chcete ROG Xbox Ally X připojit k monitoru, vyplatí se sáhnout po dokovací stanici Bulwark Dock.
Z praktického používání ROG Bulwark Dock (D300) mám smíšené pocity. Po jeho zapojení do sítě, připojení ke 4K monitoru skrze HDMI a zapojení samotného ROG Xbox Ally X to vypadalo, že bude vše bez problémů. Z nějakého důvodu ale komunikace mezi těmito třemi zařízeními nefungovala zcela optimálně – spuštěné hry začaly padat a vyhazovat chybové hlášky, zařízení se i několikrát restartovalo. Těžko soudit, zda byla chyba v předprodukčním softwaru či někde jinde, nicméně věřím tomu, že Asus do vydání vše vyladí tak, aby příslušenství fungovalo jak má.
Baterie očekávání nepředčila
Baterie je v případě handheldů velkou bolístkou, se kterou toho mnoho dělat nelze. Ačkoli konkurence v podobě Nintenda Switch zvládá s baterií zázraky, je nutné podotknout, že na rozdíl od něj je Asus ROG Xbox Ally X plnohodnotné PC, které spouští mnohem náročnější a hůře optimalizované hry. Zázraky z hlediska výdrže tak rozhodně nečekejte – při méně náročných činnostech, jako je sledování filmů a videí, počítejte s výdrží v řádech hodin, zkrátka jako u klasického počítače.
Při hraní pak začne výdrž 80Wh baterie rychle klesat, obzvláště pokud budete hrát v režimu Turbo s maximálním nastavením a nejvyšším jasem. V tomto případě počítejte přibližně s hodinou a půl, v závislosti na hře se můžete dostat i na něco málo přes dvě hodiny. Na delší seance ale budete muset sáhnout po nabíječce, ideálně té rychlé 65W, která se ukrývá v balení.
|Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|18 minut
|29 minut
|55 minut
|99 minut
Nabíjení je poměrně rychlé, přičemž počítejte s přírůstkem zhruba 10 procent za přibližně 5 minut dobíjení. Ke konci očekávejte, že se nabíjení zpomalí, přičemž do plného stavu se dostanete za zhruba hodinu a tři čtvrtě.
Windows, bohužel…
Kdo by čekal proprietární systém, upravenou verzi Xbox OS, nebo alespoň více upravenou verzi Windows, bude zklamán. Microsoft v případě softwaru investoval jen nezbytné minimum úsilí a na zařízení se to podepisuje velmi negativně. Základ je pochopitelně klasický Windows 11, který na relativně malý herní handheld ovládaný primárně dotykovou obrazovkou, případně joysticky a tlačítky, není prakticky vůbec přizpůsobený a jeho používání je velmi frustrující.
Microsoft alespoň připravil rozšířenou verzi aplikace Xbox, která se spouští nad systémem po každém spuštění. V rámci ní dokážete fungovat víceméně až do chvíle, než začnete do zařízení instalovat hry. Handheld vám totiž velmi rychle připomene, že toto není žádná konzole, ale plnohodnotný počítač, takže se připravte na Game Pass pro PC, stahování launcherů velkých vydavatelů, neustálé aktualizace ovladačů a systému a také chybové hlášky. Zkrátka standardní Windows zážitek.
Microsoft pod povrchem upravil verzi systému tak, aby byla co nejvíce odlehčená a uspořil tak 2 GB RAM, což je vzhledem ke sdílenému přístupu k RAM mezi GPU a CPU poměrně důležité. Další vychytávkou je efektivnější režim spánku, ve kterém vydrží ROG Xbox Ally X až několik dní oproti klasickým počítačům. To je sice chvályhodné, ale je to jednoduše málo.
Toto zařízení má být Xbox a konzoloví hráči nechtějí tyto překážky řešit. A to je právě největší problém Asus ROG Ally Xbox (X) – i když se vás Microsoft a Asus snaží přesvědčit, že se jedná o konzoli na cesty, stále je to jen počítač, navíc v balíčku, který není příliš dobře optimalizovaný pro pohodlné používání. Škoda, tohle je totiž patrně ta nejvíce nevyužitá příležitost, která hodnotu celého zařízení výrazně sráží. Obzvláště mrzuté to musí být pro Asus, jenž udělal na papíře všechno dobře, ale bude platit tvrdou daň za lenost Microsoftu.
Hraní mělo drobné zádrhele
A teď k tomu nejdůležitějšímu – jak se na Asus ROG Xbox Ally X hraje? Překvapivě dobře, slušelo by se říci, byť zde pochopitelně záleží na tom, jaký titul si na tomto handheldu budete chtít zahrát. Mírným zklamáním je skutečnost, že vás přenosný počítač nikterak neupozorní na to, které tituly si zahrajete bez problémů a které vám budou házet klacky pod nohy, minimálně pokud si k němu nepřipojíte periferie, jako je myš a klávesnice. U konkurenčních obchodů s hrami to chápu, ale v rámci integrovaného Game Passu a Microsoft Store by se přeci jen mohl gigant z Redmondu alespoň trochu snažit a ke hrám umístit aspoň ikonu.
Na problémy narazíte především u starších her, případně u některých strategií. Například na takový StarCraft rovnou zapomeňte, avšak třeba Cities: Skylines 2 problém není, a to i přes to, že Paradox stále nedodal verzi pro konzole, tudíž je podpora joysticků a tlačítek spíše překvapením. Některé tituly, jako je třeba ikonická hra Return to Castle Wolfenstein ale jednoduše není kompatibilní bez klasických periferií v podobě myši a klávesnice.
Pokud budete volit tituly trochu s rozumem, na mnoho potíží nenarazíte. Já jsem hraní testoval například na God of War, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, Forza Horizon 5 či Baldur’s Gate 3. Ve všech případech hry bez problémů přepnuly na ovládání skrze gamepad automaticky. Co se týče kvality hraní, to už je trochu jiná písnička – téměř ve všech hrách jsem narazil na větší či menší překážky, které uměly hraní znepříjemnit.
Kupříkladu u her jako God of War či remaster Oblivionu bych čekal, že handheld zvládne to nejvyšší nastavení s přehledem, opak je ale pravdou. Pokud jsem nechtěl hrát ve 20 snímcích za sekundu, musel jsem výrazně slevit ze svých požadavků. V případě Forzy Horizon 5 jsem se pravidelně setkával s drobnými záškuby, které sice nebyly příliš časté, avšak pokud se vám přihodil v zatáčce ve vysoké rychlosti, mohl vám znepříjemnit závod. Dá se říci, že takřka na každém kroku mi ROG Xbox Ally X připomínal, že se stále jedná více o klasický počítač, než přenosnou herní konzoli.
O něco lepší podmínky pro hraní získáte ve chvíli, kdy handheld připojíte ke zdroji energie. Díky tomu se otevře plný potenciál zařízení a vy dostanete nějaký ten extra výkon navíc. Nutno ale připomenout, že se jedná především o zařízení na cesty a nutnost připojení k elektřině zbavuje ROG Xbox Ally X jeho největší přednosti, tedy přenosnosti.
Závěrečné hodnocení
Závěrečné hodnocení se mi nepíše snadno. Na jednu stranu zde totiž je Asus, který toho o moc lépe udělat nemohl, a na druhou Microsoft, jenž se rozhodl ke svému historicky prvnímu handheldu přistoupit s tím, že udělá jen nezbytné minimum. Potenciál pro spojení značky Xbox a přenosného zařízení tady byl poměrně velký a očekávání fanoušků ze „zeleného tábora“ bylo vysoké, nicméně ani s přimhouřeným okem nemohu říci, že by je ROG Xbox Ally X zvládl alespoň zdánlivě naplnit. K tomu se snad dá jen říci, že je to velká škoda.
Asus se nepouštěl do velkých experimentů a kromě vylepšeného designu odrážející kvalitní ergonomii Xbox ovladače a drobných hardwarových vylepšení vsadil na jistotu. Ostatně proč měnit něco, co není rozbité, že? Také vzhledem k masivní propagaci udělal Asus dobře, že šel konzervativní cestou. Veškerá snaha o to, udělat z tohoto zařízení něco více, než jen reklamní vábničku pro nepozorné hráče, bohužel Microsoft pohřbil svou leností udělat alespoň několik kroků navíc.
Za cenu 22 490 korun totiž zájemci očekávají nejen špičkový hardware, ale také vyladěný software. Chápu, že by větší zásahy do Windows vyžadovaly značné investice a úsilí, na druhou stranu není Microsoft, potažmo divize Xbox v pozici, kdy si může dovolit hazardovat s důvěrou hráčů. V tomto ohledu musím s Philem Spencerem a velkou marketingovou kampaní z poslední doby těžce nesouhlasit – ROG Xbox Ally X je dobré zařízení, ale není to Xbox.
Pokud nechcete utrácet takto vysokou částku, můžete sáhnout po osekanější a levnější variantě, která vyjde na 14 990 Kč. Ta má 512GB SSD, slabší procesor AMD Ryzen Z2 A, 16 GB RAM a nižší kapacitu baterie.
Asus ROG Xbox Ally X
Design a zpracování9.3/10
Výkon a optimalizace9.9/10
Hardwarová výbava9.2/10
Výdrž baterie7.0/10
Softwarová vylepšení7.3/10
Pohodlnost hraní9.5/10
Klady
- skvěle padne do rukou
- spousta výkonu
- dobrá portová výbava
- efektivní chlazení
- snaha přinést těsnější propojení hardwaru a softwaru
Zápory
- stále se jedná o počítač s Windows
- minimum softwarových vylepšení
- relativně nízká výdrž na baterii
- mezigeneračně Asus mnoho nevylepšil
- vysoká cena