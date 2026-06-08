Velké přátelství na obzoru? Novou generaci Siri mají pohánět čipy Nvidia

- Nvidia má pomoci Applu s chytřejší Siri
- Klíčové výpočty by mohly dělat její čipy Blackwell
- Otázkou je, jakým způsobem gigant z Cupertina nové partnerství využije
Apple slibuje novou generaci hlasové asistentky Siri už nějaký ten pátek, přičemž jak to vypadá, už dnes večer bychom se ji mohli dočkat. Podle všeho to ale bez speciálního hardwaru nepůjde, přičemž o ten by se měla postarat Nvidia. Minulý týden server The Information přišel s informací, že Apple plánuje na konferenci WWDC zdůraznit schopnosti svých zařízení v oblasti umělé inteligence přímo na konkrétním zařízení. Dotazy vyžadující zpracování v cloudu nicméně budou i nadále směřovány k jednomu z velkých modelů Gemini, a to v souladu s dohodou mezi oběma společnostmi.
Siri dostane upgrade v podobě čipů Nvidia
Nejnovější zpráva přináší konkrétnější informace o plánovaném cloudovém řešení a upřesňuje, že Apple nejspíše využije řadu čipů Nvidia Blackwell B200 pro datová centra od Googlu, kde budou uživatelská data šifrována pomocí hardwarové funkce z dílny Nvidie pro citlivé výpočty. Čipy Blackwell, které byly představeny v roce 2024 jako nástupce řady Hopper, jsou určeny především pro velké jazykové modely a ve srovnání s předchozí generací mohou výrazně zrychlit trénování umělé inteligence.
Zpráva poznamenává, že toto uspořádání se odchyluje od obvyklé strategie giganta z Cupertina, která se zaměřuje na kontrolu všech klíčových složek daných produktů. Dále dodává, že není jasné, jak se dříve spuštěný serverový systém společnosti Apple s názvem Private Cloud Compute zapojí do chystaného uvedení Siri, nicméně je pravděpodobné, že bude hrát velkou roli.
Služba Private Cloud Compute běží na čipech používaných v počítačích Mac od Applu a byla představena před dvěma lety jako způsob, jak poskytovat cloudové výpočetní služby soukromějším a bezpečnějším způsobem. Apple se údajně pokusil zprovoznit upravenou verzi Gemini na svém interním serverovém systému, ale zjistil, že běží příliš pomalu. Podle předchozích informací od The Information si Apple pravděpodobně ponechá značku Private Cloud Compute i přes tuto změnu.