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Nechcete nosit to, co ostatní? Google vám dovolí něco, co u jiných značek absolutně neprojde

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 6. 12:00
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Google Fitbit Air
  • Nelíbí se vám řemínky pro Fitbit Air? Vytiskněte si vlastní
  • Google vám k tomu poskytne veškerou technickou dokumentaci
  • Stačí dodržet dvě základní pravidla a design si můžete přizpůsobit dle libosti

Patrně každý, kdo má nějaké ty chytré hodinky či alespoň fitness náramek, řešil také náhradní řemínky. Je totiž jen málo variant, které by obstály při všech životních událostech, jako je například sport, návštěva divadla či večerní posezení s přáteli. Někdy se ale může stát, že vaši konkrétní představu žádný řemínek nenaplňuje. Co s tím? Buď můžete dále hledat, nebo si třeba vyrobit vlastní s pomocí 3D tiskárny. Zatímco většina výrobců vám v tomto ohledu nijak nepomůže, Google se rozhodl jít trochu jinou cestou.

Vytiskněte si vlastní řemínek

S tiskem řemínků pro váš nejnovější Fitbit Air vám totiž rovnou pomůže. Vzhledem k tomu, že zde Air nemá žádný displej, je řemínek trackeru jediným prvkem, kterým můžete vyjádřit svůj osobní styl. Google v tomto případě odvedl dobrou práci a nabízí řemínky v několika stylech a barvách, ale tím to nekončí. S jeho pomocí si kdokoli může vytisknout vlastní řemínky na 3D tiskárně – technologický gigant zveřejnil designové pokyny a 2D CAD soubory, což umožňuje těm, kteří mají správné vybavení, vytvořit si vlastní řemínky na míru.

To je skvělá zpráva nejen pro nezávislé výrobce příslušenství, ale také pro nadšené kutily. Návrhové pokyny uvádějí přesné rozměry zařízení i pouzdra, včetně parametrů mechanického namáhání a tolerančních rozmezí. Pokyny rovněž obsahují dvě přísná technická pravidla, tedy že senzory zařízení, umístěné na spodní straně, by měly být vždy volně přístupné a že by měly udržovat trvalý kontaktní tlak na pokožku. Kromě toho Google také varoval před používáním levných materiálů, včetně těch, které zadržují pot a mohou vyvolat podráždění pokožky.



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Pokud vás tato možnost zaujala, konkrétní návrhy najdete na tomto odkazu. Kromě toho si také můžete přečíst detailní popis toho, jak postupovat při návrhu vlastního řemínku přímo na stránkách Googlu. Za nás rozhodně giganta z Mountain View chválíme a doufáme, že tento přístup inspiruje také ostatní výrobce nositelného hardwaru. Třeba takovému Xiaomi a jeho populárnímu Smart Bandu by tato filozofie vyloženě slušela.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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