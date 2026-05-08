Google Fitbit Air oficiálně: minimalistický fitness náramek bez displeje a s podporou Gemini

- Google představil unikátní fitness náramek Fitbit Air
- Je malý, lehký a nemá displej, takže uživatele nebude nijak rozptylovat
- Nabízí velkou porci zdravotních funkcí a vydatně mu pomáhá Gemini
Fitbit patřil v oblasti fitness náramků mezi nejdominantnější značky a největších úspěchů dosáhla tato značka v letech 2012 až 2015. Poté ale přišly Apple Watch, které tento segment dramaticky proměnily a Fitbit začal stagnovat. V roce 2019 ho odkoupil Google, který technologie značky integroval do svých zařízení a nyní jsme se dočkali očekávané novinky v segmentu fitness náramků – Google Fitbit Air.
Návrat ke kořenům
Fitbit Air představuje návrat značky ke kořenům a Google touto novinkou reaguje na to, jakým směrem se segment fitness náramků v poslední době vydal. Do kurzu se začínají dostávat modely bez displeje, které uživatele nerozptylují žádnými notifikacemi a dělají jen to, pro co jsou určeny – měří zdravotní metriky a sportovní výkony uživatele.
Původní náramky Fitbit byly právě tohoto typu, tedy bez displeje, často jen s informačními LED a v jádru šlo o poměrně úzce zaměřené zařízení. Chytré hodinky tento segment rozšířily směrem k větší univerzálnosti a podobně se vyvinuly i náramky – dostaly displeje a spousty extra funkcí. Nyní se ale celý segment vrací k minimalismu a jednoduchosti.
Fitbit Air vyráží proti Whoopu
Tento puristický typ fitness náramku bez displeje zpopularizovala hlavně značka Whoop a Fitbit Air je mířený jako jeho přímý konkurent. Je velmi malý a samozřejmě lehký – jeho rozměry jsou 34,9 × 17 × 8,3 mm a hmotnost čítá 5,2 gramu, což jsou parametry samotného modulu bez řemínku. S ním hmotnost naroste na pořád příjemných 12 gramů.
Hlavní výhodou náramku bude tedy to, že jej na zápěstí díky nízké hmotnosti téměř nepocítíte a rozhodně nebude překážet, což pro velké a často těžké chytré hodinky neplatí. Modul je pochopitelně odolný vůči vodě, dle normy 5 ATM, a to znamená možnost ponoru do hloubky až 50 metrů.
Malý a lehký, ale napěchovaný funkcemi
Tam, kde Google ubral na displeji, přidal na senzorech. Fitbit Air umí monitorovat prakticky vše, co je s podobným typem elektroniky možné – měří srdeční tep, okysličení krve, teplotu kůže, umí monitorovat variabilitu tepu a také dechovou frekvenci. Samozřejmostí je sledování spánku a náramek disponuje také funkcí detekce fibrilace síní.
Propojení s telefonem a synchronizaci nasbíraných dat do aplikace Google Health obstarává Bluetooth, nicméně počítejte s tím, že plný potenciál náramku se odemyká až se zcela novým, specializovaným virtuálním koučem Google Health Coach, který je postaven na umělé inteligenci Gemini. Ten umí porozumět potřebám uživatele a na základě dat navrhne například tréninkový plán.
Tento kouč je ale v plném rozsahu dostupný jen jako součást předplatného Google Health Premium, které vychází na 9,99 dolaru měsíčně (210 korun), takže kdo bude chtít využívat tento náramek skutečně naplno, bude muset platit. Výdrž Fitbitu Air by se měla pohybovat až okolo 7 dnů, nabití na 100 % zabere 90 minut a po pěti minutách na nabíječce dostanete výdrž na celý den měření.
Cena a dostupnost
Fitbit Air se aktuálně dostává do prodeje v USA, kde vychází na 99,99 dolaru (cca 2 500 korun s DPH). Na výběr je ze tří typů řemínku – prodyšného Performance (modrá, černá, červená a světle fialová), silikonového Active (modrá, černá, červená a světle zelená) a stylové verze Elevated (krémová, šedá a světle modrá). Stejně tak služby Google Health Coach + Health Premium jsou zatím dostupné výhradně v USA.
Google představil i speciální edici, na které se podílel hvězdný basketbalista Stephen Curry. Její řemínek je vyveden v kombinaci světle hnědé barvy s oranžovými prvky, má voděodolný povlak a vyvýšený vnitřní potisk pro lepší proudění vzduchu. Tato varianta stojí 129,99 dolaru (3 250 korun s DPH). Dostupnost Fitbitu Air v Česku je prozatím neznámá.