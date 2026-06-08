Xbox slaví 25 let. Microsoft k výročí připravil speciální průhlednou edici

- Letos v listopadu to bude 25 let od představení prvního Xboxu
- Microsoft si k této příležitosti připravil speciální edici stávajícího modelu
- Má průsvitný zelený kabátek a spoustu detailů odkazujících na historii Xboxu
V noci na dnešek Microsoft pořádal tradiční událost Xbox Games Showcase, na které byly odprezentovány nejen ukázky chystaných her, ale také speciální edice konzole Xbox Series X. Jedná se o designovou úpravu stávajícího modelu, která je připravená exkluzivně k 25. výročí od uvedení prvního Xboxu. U něj se Microsoft v návrhu exkluzivní edice inspiroval.
Xbox dostává průsvitný zelený kabátek
Výroční edice k 25. výročí dostala průsvitný zelený kabátek, a to nejen samotné konzole, ale i ovladače. Jedná se o reminiscenci na první generaci Xboxu, které rovněž existovala v tomto barevném provedení – i tehdy se ale jednalo o limitovanou edici.
Zelený Xbox Series X dává díky průsvitnému krytu možnost nahlédnout do jeho útrob. Microsoft na konzoli i ovladač umístil několik easter eggů odkazujících na historii Xboxu, některé jsou viditelné na první pohled, je zde ale i několik ukrytých překvapení.
Na konzoli i ovladači je patrné výroční logo, ovladač má navíc původní barvy tlačítek ABXY (zelené, červené, modré a žluté) a triggerů. Kryt baterie je zcela průhledný a je na něm vytištěné klasické logo Xbox. Historii má připomínat i zeleně svítící zapínací tlačítko Xbox na konzoli. Výpočetní hardware zeleného Xboxu je stejný jako u běžného 1TB modelu, jedná se tak výhradně o sběratelský kousek, který ukrátí čekání na nadcházející generaci.
Co se dostupnosti týče, máme zatím pouze kusé informace. Prodej má být zahájen v listopadu letošního roku, bude ovšem omezen pouze na vybrané trhy. Neznáme ani prodejní cenu, která však bude nepochybně vyšší než u standardního modelu, jenž aktuálně vyjde na zhruba 17 tisíc korun. K mání by měl být také ovladač.