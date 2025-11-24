Sony WH-1000XM6 recenze: sluchátka roku s nepřekonatelným ANC

- Otestovali jsme aktuální vlajkovou loď mezi ANC náhlavními sluchátky
- Model WH-1000XM6 od Sony přináší drobné designové změny i funkční vylepšení
- Cena byla od minulé generace navýšena na 11 999 Kč, v rámci Black Friday ale vyjdou na 9 tisíc
- Těšit se můžeme na efektivnější ANC i ještě vyladěnější hudební poslech
Už je to trochu nuda. Kdykoliv Sony představí novou generaci svého vlajkového modelu náhlavních sluchátek, v mnoha testech vyjdou jako ta nejlepší na trhu, ať už se bavíme o pohodlí nebo úrovni ANC, která bývá vždy docela vysoká. Sám si dobře pamatuji, že na mne model WH-1000XM5 v roce 2022 udělal velmi dobrý dojem. Nyní se mi do rukou dostala nová varianta s označením WH-1000XM6 a hlavní otázka je jasná. Je pořád ještě co zlepšovat?
Novinka je k dispozici ve třech barevných provedeních: stříbrná, černá a modrá. Ačkoliv doporučená maloobchodní cena je stanovena na sebevědomých 11 990 korun, v různých podzimních akcích (například právě probíhající Black Friday) si na sluchátka sáhnete i za cenu lehce přes 9 tisíc korun, což je podstatně příjemnější nabídka.
Design a zpracování
Na první pohled se sluchátka poměrně věrně podobají svým předchůdcům, udála se zde ale jedna zásadní změna. Díky novému kloubovému mechanismu je možné sluchátka složit do pouzdra a lépe se nosí i kolem krku, když zrovna neposloucháte hudbu. Změny se dočkal také hlavový most, který je o chlup širší a také měkčí. Naopak hmotnost drobně narostla, jde ale pouze o 4 gramy, takže na výsledném pocitu se tato změna víceméně neprojeví. WH-1000XM6 nyní váží 254 gramů, stále se tedy jedná o jeden z lehčích náhlavních modelů.
Co se týče nabídky barevných variant, můžete volit mezi černou, modrou a stříbrnou. Poslední zmíněnou variantu jsem také testoval a shodou okolností mi osobně přijde i nejhezčí. Ve stejném barevném provedení vám ke sluchátkům dorazí také ochranný obal, který je nyní na magnetické zapínání, což značně ulehčí manipulaci. Pouzdro je relativně pevné ale stále poměrně lehké, takže pro cestování naprostý ideál. Uvnitř je malá kapsa, v které najdete nabíjecí kabel a audio 3,5mm jack kabel pro „drátový“ poslech. Pamatuji se, že u předchozí generace WH-1000XM5 jsem vytýkal větší pouzdro a taktéž zapínání obalu na zip není pro manipulaci úplně ideální. V tomto případě se Sony poučilo a pouzdro i s mechanizmem skládání sluchátek dotáhlo k dokonalosti.
Na spodní straně pravého sluchátka vidíme USB-C konektor, který slouží pouze pro nabíjení, Sony zatím nenabízí možnost poslechu prostřednictvím tohoto rozhraní. Na levém sluchátku je zapínací tlačítko a podlouhlé tlačítko pro přepínání mezi režimy ANC. Najdeme zde také 3,5mm jack konektor, který už poslech hudby umožní. Zároveň je nutno zmínit, že výrobce v tomto případě neuvádí krytí proti vodě ani prach, zpracování ale působí velmi solidně a i přes jasnou nadvládu plastových materiálů mám z designu i provedení dobrý pocit.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Polstrování je uchyceno pomocí plastových propojek, které drží poměrně pevně na svém místě. Výměna tedy není zcela jednoduchá. Například magnetické řešení u konkurence umožňuje často jednodušší manipulaci, každopádně běžný uživatel za dobu používání sluchátek nejspíše ani k výměně polstrování nepřistoupí. Tento drobný nedostatek tedy možná ani nestojí za zmínku.
Parametry a funkce
Sluchátka jsou osazena 30mm měniči s neodymovými magnety a mají impedanci 48 ohmů. Frekvenční odezva sluchátek sahá od 4 Hz do 40 kHz, u Bluetooth přenosu je to ale standardně 20 Hz až 20 kHz a při LDAC kódování 20 Hz až 40 kHz. Citlivost výrobce udává 103 dB/mW se zapnutou jednotkou a 102 dB/mW s vypnutou jednotkou. Konektivitu zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.3 a kromě kodeků SBC a AAC nechybí ani podpora LC3 a LDAC. Zmínit musím také Auracast.
Samozřejmě nechybí funkce, jako je vícebodové připojení nebo DSEE Extreme. Sluchátka zvládají telefonní hovory a v rámci ANC nebyl opomenut ani transparentní režim. Díky čipu QN3 (který je sedmkrát rychlejší než QN1 z modelu WH-1000XM5) se máme dočkat ještě lepšího ANC. K dispozici je celkem 12 mikrofonů, které kromě ANC slouží také pro telefonní hovory. Díky funkci 360 Reality Audio nechybí ani prostorový zvuk pro sledování filmů.
Speak-To-Chat je funkce, která značně ztlumí přehrávání v momentě, kdy začnete mluvit a sluchátka toto sama detekují. Quick Attention Mode představuje další pomůcku, která propustí okolní zvuk dovnitř pouze v momentě, kdy dlaní zakryjete pravé sluchátko. To se může hodit například pokud chcete slyšet hlášení na nádraží nebo na letišti.
Poslech hudby, ANC a telefonování
Už předchozí generace těchto sluchátek na tom z hlediska zvuku nebyla vůbec špatně, jedná se přece jen o vlajkový model. To nyní potvrzuje i model WH-1000XM6, který zní skvěle subjektivně ale i dle dostupných měření odborných médií se zaměřením na audio. Novinka zvukový projev posunula ještě blíže k dokonalosti a z hlediska frekvenční charakteristiky pouze mírně upřednostňují basy, jinak jsou spíše „rovné“. Při poslechu jsem neměl potřebu využívat ekvalizér a i bez dalších zásahů jsem si poslech opravdu užíval. Zvuk je detailní a velmi bohatý, ať už se bavíme o moderních žánrech nebo o klasické orchestrální hudbě s vysokou dynamikou.
Kromě zvukového projevu se Sony podařilo posunout o kus dále i blokaci okolních hluků v podobě ANC. Ta je díky novému čipu ještě účinnější a je pravda, že se toto vylepšení projevuje i v praxi. Při cestách letadlem nebo rušným městem sluchátka vytvoří téměř nepropustnou bariéru s okolním světem a i ty hlasitější zvuky k vám dopadnou pouze jako jejich slabá ozvěna. Velmi praktický je také transparentní režim, který umožní s nasazenými sluchátky konverzovat s ostatními lidmi, což je sice mírně netradiční a většina lidí asi ihned nepochopí, že jste schopni je dokonale slyšet, v ideálním světě je ale velmi příjemné sluchátka z hlavy vůbec nesundávat a jen si přepínat mezi režimy. Novinka to totiž umožňuje.
Ve spolupráci s Vojtou Dalekorejem (Wrtech) vám přinášíme porovnání frekvenční charakteristiky, ANC a transparentního režimu s předchozí generací sluchátek (WH-1000XM5), AirPods Max a Sonos Ace.
Díky množství mikrofonů sluchátka excelují také v oblasti telefonních hovorů, kterých jsem absolvoval celou řadu a i při delších hovorech nedocházelo k žádným nepříjemnostem. Mikrofony hlas přenáší na vysoké úrovni a nezaznamenal jsem žádné problémy se srozumitelností. Sony k oddělení hlasu a okolního hluku využívá i moderních AI algoritmů.
Pohodlí nošení
Díky hmotnosti 254 gramů a vylepšenému polstrování hlavového mostu i samotných náušníků je pohodlí sluchátek na vysoké úrovni. Náušníky jsou dostatečně široké i hluboké a obejmou tak celé uši, také použitá koženka je velmi příjemná na dotek a paměťová pěna dokonale kopíruje křivky hlavy a obličeje. Neměl jsem problém ani s výsuvným mechanizmem pro přizpůsobení délky hlavového mostu. Tlačítka jsou samozřejmě do jisté míry o zvyku, musíte totiž po slepu „tušit“, kde máte daný ovládací prvek hledat. Zvyknout si ale lze poměrně rychle a pak už jsem s nahmatáním zapínacího tlačítka nebo tlačítka pro přepínání režimů ANC žádný problém neměl.
Sony WH-1000XM6 jsou bezpochyby jedny z nejpohodlnějších sluchátek na trhu. Absolvoval jsem s nimi i několikahodinové lety letadlem nebo delší pohyb městským provozem a musím uznat, že jsem dlouho netestoval takto pohodlná sluchátka. Například u konkurenčních Nothing Headphone (1) jsem cítil větší tlak na uši i vyšší hmotnost. Zároveň i bez přílišného tlaku na hlavu nemám pocit nejistoty při jejich nasazení. Na svém místě sedí pevně a ani při aktivnějším pohybu jsem nezaznamenal jakékoliv sklouzávání.
Mobilní aplikace
Aplikace Sony Connect je poměrně obsáhlá, takže je potřeba trochu trpělivosti v rámci orientace. Na úvodní obrazovce v záložce My Device vidíme základní přehled v podobě připojeného zařízení, aktuálním kodeku, aktivace DSEE Extreme, úrovni nabití baterie a níže už je možnost aktivace ANC nebo přepínání mezi módy poslechu (standard pro hudbu, Background Music pro hudbu do pozadí a Cinema pro filmový poslech). Dále se nabízí ekvalizér, který umožní volbu mezi řadou profilů nebo manuální nastavení v deseti frekvenčních pásmech.
Své vlastní nastavení si můžete jednoduše také uložit pro příští použití. Osobně jsem byl s naladěním sluchátek spokojen a vyhovoval mi rovný profil bez velkých úprav. Funkce Adaptive Sound Control upraví poslech pro dané situace, ať už je to sezení, chůze nebo běh. Oceňuji také přehledný soupis spárovaných a připojených zařízení, takže při vícebodovém připojení můžete jednoduše přepínat mezi zařízeními. Ačkoliv toto nejspíše v aplikaci činit nebudete, máte samozřejmě možnost přepnout přehrávanou skladbu nebo změnit její hlasitost.
Ve vedlejší záložce Scene je možné nastavit funkci Wear to Play, která aktivuje přehrávání při nasazení sluchátek na hlavu automaticky. U ANC je samozřejmě možné přepínat mezi ambientním režimem a klasickým odhlučněním. Nabízí se také funkce Speak-to-Chat, která na moment ztiší poslech při mluvení. Hlouběji v nastavení najdete také aktivaci funkce DSEE Extreme nebo nastavení prostorového poslechu 360 Reality Audio Setup. V oddílu Discover se ukrývají různé praktické tipy nebo historie vašeho poslechu. Aplikace bohužel neumí česky, takže je potřeba orientace v angličtině. Řekl bych, že její přehlednost se postupně zlepšuje, stále je ale nabitá funkcemi, takže občas člověk při hledání zabloudí. Žádné závažné nedostatky jsem ale neobjevil.
Výdrž baterie
Díky rychlému dobíjení je možné za tři minuty na nabíječce získat energii na tři hodiny přehrávání, nově je možné také při nabíjení sluchátka používat a poslouchat hudbu. Celková výdrž sluchátek při přehrávání hudby s aktivovanou funkcí ANC činí zhruba 30 hodin, bez ANC se jedná dokonce o 40 hodin. Sluchátka tedy v běžném provozu zvládnou i týden či dva bez potřeby dobíjení. Také na dlouhé lety se taková výdrž rozhodně hodí.
Závěrečné hodnocení
Už předchozí generace z roku 2022 pro mne představovala velmi schopná sluchátka, která měla vše potřebné. O to větším překvapením je, že se Sony podařilo posunout laťku opět o kousek dál a u nového modelu přinést další významná vylepšení. Důležitý pokrok přišel v ohledu zvukového projevu i efektivního ANC, pro mě osobně je ale možná ještě důležitější designový pokrok. Nová sluchátka jsou totiž lépe skládací a i s pouzdrem zaberou méně místa. Taktéž pouzdro samotné nyní nemá zip ale praktické magnetické zapínání, což jeho použití urychluje a zjednodušuje.
Ačkoliv jsem sám nijak často prostorové přehrávání zvuku nebo možnost kabelového přehrávání pomocí 3,5mm jack kabelu nevyužíval, mnozí uživatelé tyto funkce přivítají. Škoda jen, že Sony stále neumožňuje přehrávání přes USB-C a u novinky chybí údaj o krytí vůči vodě a prachu. Mnohé může odradit také vyšší cena 11 999 Kč, která nyní ale v rámci různých slevových akcích klesá i k devíti tisícům, což je už za takto vybavený model poměrně rozumná suma.
V neposlední řadě je potřeba pochválit také dlouhou výdrž na baterii i slušivý design s trojicí barevných provedení. Osobně jsem si model WH-1000XM6 zamiloval a jeho koupi musím doporučit i všem ostatním fanouškům kvalitního poslechu kdekoliv se zrovna nacházíte.
Sony WH-1000XM6
Design a zpracování8.8/10
Kvalita zvuku9.2/10
Výdrž baterie8.6/10
Funkce7.6/10
Pohodlí9.5/10
Klady
- lepší zvuk
- efektivnější ANC
- praktické pouzdro
- výborné pohodlí
Zápory
- chybí krytí proti prachu a vodě
- nelze přehrávat přes USB-C
- vyšší cena