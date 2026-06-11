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Od Unixu po moderní Android: prozkoumejte fascinující historii tisícovky systémů na jednom místě

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 11. 6. 12:00
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Windows 12 (ilustrační obrázek)
  • Svět operačních systémů je nesmírně bohatý a komplexní
  • Jeho historie sahá až do roku 1969, kdy vznikl legendární Unix
  • Pokud vás tato oblast zajímá, virtuální muzeum operačních systémů nesmíte minout

Operační systémy jsou s námi, respektive ve světě elektroniky, od nepaměti a jejich původ se dá vystopovat až do konce šedesátých let minulého století. Slavný Unix, který se stal předobrazem pro prakticky všechny moderní systémy, včetně Androidu a iOS, vznikl v roce 1969 a za celou historii operačních systémů jich vzniklo několik tisíc, možná až desetitisíce. Pokud jste milovníky tohoto druhu softwaru, dáme vám tip na skvělé virtuální muzeum.

Kolik OS znáš, tolikrát jsi geekem

Většina z nás má v povědomí dva, možná tři hlavní operační systémy – samozřejmě Windows a poté mobilní systémy Android a iOS. Pak je tu také Linux a jeho tisíce různých distribucí, různé specializované vestavěné systémy a tak podobně. Pokud se o tento specifický kout technologického světa zajímáte, muzeum OS nesmíte minout.

Virtuální muzeum operačních systémů
Virtuální muzeum operačních systémů

Nejedná se o muzeum v tradičním smyslu slova, ale virtuální prostor, ve kterém si můžete prohlédnout některé známé i méně známé systémy. Najdete ho na tomto odkazu a nachází se v něm přes 1 700 různých instalací více než 600 operačních systémů pro více než 250 platforem. Tyto instalace si můžete stáhnout a pomocí emulátoru spustit přímo ve svém PC.

Největší sbírka OS na světě

Někdo sbírá obrazy, někdo známky a další zase třeba starou elektroniku. Andrew Warkentin ale sbírá operační systémy – toto virtuální muzeum OS je dílem právě tohoto vývojáře a historika, který svou unikátní sbírku buduje už od roku 2003. Nejstarším kouskem z kolekce je Manchester Baby z roku 1948, respektive program pro tento počítač, který je prvním prokazatelně uloženým programem v paměti.

Virtuální muzeum operačních systémů
Virtuální muzeum operačních systémů

Nejedná se o operační systém v pravém slova smyslu, ale rozhodně je to jeden z největších milníků informatiky. Manchester Baby přišel jako první s principem fungování, který využívají prakticky všechny dnešní počítače, telefony a servery. V této sbírce najdete opravdu všechny možné systémy, od těch známých až po ty, o kterých jste pravděpodobně nikdy neslyšeli.



Astronaut vznášející se ve volném vesmíru ve skafandru (ilustrační obrázek)



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Muzeum se bude dále rozrůstat

Tato dvacetiletá sbírka operačních systémů není ani zdaleka kompletní a Andrew Warkentin má v plánu ji dále rozšiřovat. Pokud se tedy chcete vrátit třeba do dob Windows 95 nebo ještě dál, virtuální muzeum operačních systémů je skvělou příležitostí. Na této adrese si ho můžete stáhnout, ale mějte na paměti, že kompletní verze má velikost 127 GB.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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