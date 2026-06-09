Astronauti nosí Pradu? Italská módní ikona pro NASA navrhuje spodní prádlo do vesmíru

- Astronauti chystající se na misi Artemis IV se mohou těšit na náležité pohodlí
- Speciální spodní vrstva vzniká ve spolupráci s věhlasnou firmou Prada
- Nejdůležitější součást oděvu nebude jen módní, ale především praktická
Cesta do vesmíru je pro běžného smrtelníka prakticky nedosažitelný cíl. Soubor znalostí a dovedností, které každý astronaut musí splňovat, a množství situací, na které musí být připravený, jsou docela velké, přičemž vyslat do kosmu netrénovaného člověka může znamenat rozsudek smrti. Kosmonautika je ale nejen o znalostech a dovednostech, ale také o technologiích, které pomáhají astronauty udržet při životě. Mezi ty nejdůležitější pak patří bezpochyby skafandr, díky kterému se mohou lidé podívat i do otevřeného vesmíru, aniž by zakusili bolestivý konec.
Nejen Ďábel nosí Pradu
Návrh vesmírného oděvu tak, aby byl nejen funkční, ale také pohodlný, to není jednoduchý úkol. Na nové generaci skafandrů aktivně pracuje firma Axiom Space, která si na pomoc přizvala pro někoho překvapivého spojence – italského návrhářského giganta Pradu. Ti společně vyvinuli skafandr s názvem Axiom Extravehicular Mobility Unit, nicméně u toho se jejich spolupráce nezastavila. Novinkou je také speciální spodní vrstva Liquid Cooling and Ventilation Garment, kterou astronauti otestují v praxi už v roce 2028 v rámci mise Artemis IV.
Liquid Cooling and Ventilation Garment, zkráceně LCVG, je klíčová základní vrstva, která zajistí posádce příjemnou teplotu a pohodlí jak uvnitř skafandru AxEMU, tak při výstupech do vesmíru. Trubkami zabudovanými do skafandru cirkuluje studená voda, která odvádí teplo z těl astronautů a udržuje jejich komfort. A pokud by primární systém selhal, je k dispozici záložní systém, což je vítané vylepšení oproti starším chladicím skafandrům. LCVG také obsahuje ventilační systém, který dodává čerstvý kyslík do helmy AxEMU a odvádí vydechovaný CO2 do filtru pro recirkulaci.
Spolupráce mezi společnostmi Axiom Space a Prada není prvním případem, kdy se NASA zapojila do projektu spojujícího špičkové materiály a výrobní technologie s designem z oblasti haute couture. Financovala také koncept BioSuit, který vytvořila profesorka MIT Dava Newmanová za pomoci renomovaného architekta Guillerma Trottiho. Jde o důkaz, že slavné návrhářské firmy umějí navrhnout i ryze praktické oděvy s ohledem na komfort, a ne jen odvážné modely, které zřídkakdy opustí přehlídková mola.