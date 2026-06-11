Apple navýšil produkci iPhonů o 20 procent. Dokázal tak přibrzdit pád celého odvětví

- V prvním kvartále letošního roku bylo vyrobeno 284 milionů smartphonů, což je o 1,7 % méně než loni
- Kdyby nebylo Applu, byl by pád celého odvětví výrazně strmější
- Za poklesem výroby stojí vysoké ceny pamětí, kvůli čemuž musí výrobci přehodnocovat svá portfolia
Trh se smartphony zažívá turbulentní období. Paměti jsou stále dražší, což nutí výrobce přehodnocovat svá portfolia. Paměťová krize se nejvíce dotýká těch úplně nejlevnějších telefonů, na nichž mají výrobci nejnižší marže, tudíž každé navýšení cen komponent je u nich velmi citlivou záležitostí. Z tohoto důvodu je výroba těch nejlevnějších telefonů postupně utlumována, což v prvním kvartále letošního roku pocítila nejvíce společnosti Xiaomi.
Apple vyrobil o 20 procent více iPhonů než loni
Podle dat analytické společnosti Trendforce bylo v prvním kvartále letošního roku vyrobeno přibližně 284 milionů smartphonů. Jedná se o meziroční pokles o 1,7 procenta, což je pozitivní překvapení – kvůli vysokým cenám pamětí se očekával výrazně větší pád. Výrobci pravděpodobně ve velkém využili skladových zásob pamětí nakoupených ještě před paměťovou krizí, tudíž se dá předpokládat, že v dalších čtvrtletích se bude situace zhoršovat. TrendForce předpovídá, že za celý letošní rok poklesne výroba smartphonů o 16,2 % na 1,051 miliardy kusů.
Nejvíce telefonů v prvním čtvrtletí vyrobil Samsung – celkem se má jednat o 62,6 milionů telefonů, což je v meziročním srovnání o 2 procenta více. Samsung je navíc podle TrendForce velmi dobře připravený odolávat současné krizi, mimo jiné i díky silné podpoře celé skupiny Samsung Electronics. Na druhou stranu je známé, že polovodičová divize se chová k mobilní divizi jako k jakémukoliv jinému dodavateli, takže i Samsung bude mít v oblasti levných smartphonů potíže.
Nejlépe se s krizí vyrovnává Apple, který má velký podíl na tom, že globální pokles výroby byl v prvním kvartále pouhých 1,7 procenta – americká firma totiž meziročně navýšila produkci iPhonů o 19,7 procent. Ta těmito čísly stojí velký úspěch stávající řady iPhone 17 včetně nejnovějšího (a nejlevnějšího) přírůstku iPhone 17e ze začátku března letošního roku. Applu hraje do not, že iPhony patří k těm nejdražším telefonům na trhu s nejvyššími maržemi – americká firma tak nemusí nutně zdražovat, pouze u svých telefonů mírně zvýší ziskovost s cílem neustálého navyšování tržního podílu a zvyšování příjmů na jiných místech, především ze služeb.
S vysokými cenami pamětí bojuje nejvíce společnost Xiaomi, která má velmi široké portfolio telefonů, především těch z nižších cenových pater. Zatímco v minulých letech Xiaomi raketově rostlo, nyní musí bojovat za udržení ziskovosti, což znamená ořezání nabídky nejlevnějších telefonů a zdražení těch ostatních. V prvním letošním kvartále čínská firma údajně vyrobila o 38 procent smartphonů méně než loni (celkem 26 milionů), což vedlo k propadu na čtvrté místo mezi výrobci – na třetí příčku se posunula značka Oppo, která vyrobila téměř 30 milionů telefonů.
Žebříček TOP 6 pak uzavírají značky Vivo a Transsion, které budou mít pravděpodobně v příštích kvartálech podobné problémy jako Xiaomi. Zejména druhá jmenovaná firma je známá především výrobou levných telefonů značek Tecno, Infinix a itel.