Recenze sluchátek Sony WH-1000XM5: opět to nejlepší

Nový model přichází s odvážnou cenou 10 599 Kč

Znatelně se změnil design, ale i „střeva“

Pouzdro znatelně narostlo

Ačkoliv modelové označení je to strašné, Sony WH-1000XM už delší dobu platí za nejlepší bezdrátová sluchátka přes uši. I když existuje konkurence v podobě Bose nebo Applu, Sony si drží výbornou pověst i díky špičkovému ANC.

Nový model WH-1000XM5 nyní po několika letech přináší zásadní změnu designu i vylepšené funkce, ale cena 10 599 Kč rozhodně nebude pro každého. V prodeji navíc i nadále zůstane starší model, který jde už nyní koupit o mnoho levněji. Dokáží si i tentokrát vlajková sluchátka od Sony svou cenu obhájit?

Recyklovaný obal jako nový standard

Ačkoliv obalu produktu se ve většině recenzí příliš nevěnuji, v tomto případě musím udělat výjimku. Novinka totiž dorazila v krabici, která nese označení „Original Blended Material“. Zjednodušeně se jedná o kombinaci bambusu, vláken cukrové třtiny a již recyklovaného papíru. Díky tomu je ekologický dopad mnohem menší než u plastových obalů nebo klasických papírových krabic.

Nápisy jsou vytvořeny embosováním a krabice sama o sobě není nijak barvená. Eliminuje se tedy použití inkoustu i dalších barviv. Toto je správná cesta, jak i spotřební elektroniku udělat udržitelnější. Esteticky se navíc stále jedná o zcela přijatelné řešení.

Omlazený design

Testoval jsem barevnou variantu „Platinum Silver“, prodává se však i černá.

Pouzdro pro bezpečné přenášení má na první pohled poměrně velké rozměry, a to i ve srovnání se starším modelem. Důvodem je jeden ze zásadních nedostatků „pětek“ – nová generace se totiž neumí složit. Na cestách tudíž budete muset počítat se zavazadlem o rozměrech asi 20 × 23 × 5,5 cm.

Pouzdro je na povrchu potaženo šedou látkou a na horní hraně čouhá poutko na pověšení, jedná se ale o poměrně pevnou skořepinu. Hezký detail představuje zlatý jezdec zipu. Po otevření vykouknou sluchátka, v místě mezi hlavovým mostem a náušníky se ale ukrývá ještě malý prostor s magnetickým zapínáním, do kterého lze umístit kabeláž.

Součástí balení jsou kabel pro nabíjení s USB-C na jednom a USB-A na druhém konci a kabel pro drátové připojení ke zdroji zvuku s 3,5mm jackem na obou koncích, přičemž na jednom jde o konektor zahnutý do úhlu 90 stupňů.

Nové uchycení náušníků představuje jednu ze zásadních designových změn. Na první pohled se zdá, že také hlavový most je nyní plně polstrovaný, i když u staršího modelu byl polstrovaný pouze ve své horní části. Po bližším ohledání je ale zřejmé, že ačkoliv designér chtěl držet stejnou linku, tvrdost spodní části mostu se směrem k náušníku opravdu zvyšuje a na krajích žádný měkký materiál není. To však není na škodu, protože polstrování v místech, kde se už most nedotýká hlavy, nemá velké opodstatnění. Design celkově působí moderněji a čistěji. Daní je nicméně chybějící skládací mechanismus.

Náušníky jsou nyní o něco větší (spolehlivě pojmou celé ucho) a pokrývá je opravdu jemná veganská kůže SoftFit s paměťovou pěnou uvnitř. Na pohodlí tedy bylo myšleno, čemuž se ovšem budu věnovat v jiné kapitole. Skořepina náušníků je z matného plastu, sluchátka tedy na první pohled nevypadají úplně prémiově. Zpracování má ale výbornou úroveň a osobně se mi vzhled zamlouvá. Na svou velikost jsou příjemně lehká. S hmotností 250 gramů mají dokonce o celé 4 gramy méně než WH-1000XM4.

Na každém náušníku jsou čtyři otvory pro mikrofony, které zajišťují ANC i telefonní hovory. USB-C pro nabíjení se nachází na spodní straně pravého náušníku. 3,5mm audio jack spolu s dvojicí tlačítek pak najdeme na tom druhém. Spodní tlačítko slouží pro zapnutí nebo aktivaci párování (při krátkém zmáčknutí se dozvíte hlasovou informaci o stavu baterie), to horní zase pro přepínání mezi režimy poslechu. Nechybí však ani dotykové ovládání pomocí vnějších ploch obou mušlí.

Nastavení velikosti probíhá pomocí zasouvání plastových nožek dovnitř mostu. Na těchto nožkách je umístěno zlaté logo Sony.

Parametry a funkce

Ačkoliv předchozí model disponoval 40mm měniči, tady jsou nahrazeny menšími s průměrem 30 mm. To by ale prý nemělo uškodit, zvukový projev přeci jen není pouze o velikosti reproduktoru. Frekvenční rozsah činí 4 Hz až 40 kHz (JEITA), při Bluetooth připojení ale běžných 20 Hz až 20 kHz.

Podporovaným formátem je kromě SBC a AAC také LDAC (96kHz vzorkování, 990 kb/s) s vysokým rozlišením, u kterého rozsah činí 20 Hz až 40 kHz. Citlivost je 102 dB / mW (1 kHz) (připojení přes kabel pro sluchátka se zapnutou jednotkou) a 100 dB / mW (1 kHz) (připojení přes kabel pro sluchátka s vypnutou jednotkou). Kodek aptX stejně jako u XM4 chybí.

Nechybí ani technologie DSEE Extreme, Bluetooth 5.2 s efektivním dosahem 10 metrů nebo zmíněné USB rozhraní pro nabíjení. Z hlediska ANC se můžeme těšit na osobní optimalizaci NC i optimalizaci pro atmosférický tlak. Stejně tak nechybí transparentní mód nebo režim rychlé pozornosti.

Režim Speak-to-Chat, kterému se ještě budu věnovat, zastaví přehrávání v momentě, kdy zahájíte konverzaci. Rychlý přístup k hudbě zase umožní zjednodušené spuštění hudebního přehrávače bez potřeby odemykat smartphone. Sluchátka spolehlivě rozpoznají, když si je sundáte z hlavy, a zastaví přehrávání. To samé platí i obráceně.

Technologie Precise Voice Pickup využívá umělou inteligenci a strojové učení pro zajištění lepší kvality telefonních hovorů. Samozřejmostí je také vícebodové připojení ke dvěma zařízením nebo ovládání pomocí hlasových asistentů Asistent Google, Alexa nebo Siri. Vzhledem k chybějícímu kodeku aptX LL se nemůžeme těšit na žádnou zázračnou latenci, naštěstí je ale možnost sluchátka připojit přes kabel, kde je zpoždění minimální.

Aplikace Headphones Connect

Doprovodná aplikace od Sony nabízí obzvláště v případě WH-1000XM5 velké množství funkcí a nastavení, takže zákonitě nemůže být tak přehledná jako u méně vybavených sourozenců. I přesto ale nabídne poměrně jednoduché ovládání a dá se na ni celkem rychle zvyknout. Nevýhoda spočívá v chybějící české lokalizaci.

Na úvodní obrazovce již tradičně uvidíte celkový přehled připojeného produktu se zobrazením aktuálně používaného kodeku, úrovní baterie nebo typu připojení. Adaptivní funkce zobrazuje, zdali jste v pohybu, nebo zaujímáte nějakou statickou pozici. K dispozici máte také jednoduchý ovladač přehrávání s názvem skladby i interpreta a základními ovládacími prvky pro spuštění nebo pozastavení přehrávání, další nebo předchozí skladbu a ovládání hlasitosti.

V záložce Sound lze pracovat s nastavením ANC nebo spustit funkci Speak-to-Chat. Nachází se zde i pětipásmový ekvalizér, nastavení Bluetooth nebo aktivace režimu DSEE Extreme. V další záložce pak můžete spustit simultánní připojení ke dvěma zařízením. K dispozici je také nastavení hlasového asistenta nebo programování tlačítka NC/AMB. Sluchátka se automaticky vypínají při sejmutí z uší, tuto funkci ale můžete taktéž deaktivovat. Vypnout lze i zastavení přehrávání skladby při sejmutí z uší.

V aplikaci najdete také užitečné tutoriály, funkci Spotify Tap pro jednoduché spuštění streamovacího přehrávače i záznam vaši aktivity. Lze tedy sledovat, jak dlouho jste v uplynulých dnech poslouchali i jestli jste při poslechu chodili nebo seděli na místě. Užitečná je také funkce Safe Listening, která porovnává hlasitost vašich sluchátek s doporučenými hodnotami WHO a upozorní vás na případné nebezpečné používání.

Zvuk a ANC

Pro mnohé je nejdůležitějším kritériem pro výběr sluchátek v této cenové kategorii kvalita zvukového podání. Očekávání jsou vysoká i vzhledem k historii této modelové řady. Nicméně ani tentokrát se v Sony nedopustili žádného faux pas a novinka následuje zvukové kvality svých předchůdců.

Při prvním poslechu jsem zaznamenal na můj vkus příliš velkou dominanci basové složky, což je v dnešní době poměrně časté. Naštěstí doprovodná aplikace nabízí ekvalizér s přednastavenými profily i možností ručního ladění. Prošel jsem knihovnu předvolených možností a nejvíce jsem si oblíbil režim Treble Boost, který zesiluje výšky už od 2,5 kHz nahoru. Jinak jsem byl ale příjemně překvapen obrovskou zvukovou dynamikou i skvělou prostorovostí zvuku.

I při nižší hlasitosti je rozlišení jednotlivých nástrojů zcela jasné a kvalitní nahrávky je radost poslouchat. Řekl bych, že XM5 přináší přesnost a věrnost studiových sluchátek doplněnou o špetku líbivosti a zábavy, kterou očekáváme u spotřební elektroniky pro každodenní použití. Výrazné změny kvality zvukového podání jsem nezaznamenal ani při přepínání zvukových profilů ANC.

Při testování jsem z velké části využíval kodek AAC a měl jsem aktivovanou funkci DSEE Extreme, která pomocí umělé inteligence obnovuje ztracená data při komprimaci audio souboru. Bohužel jsem neměl možnost vyzkoušet bezztrátové kódování LDAC, které není kompatibilní s ekosystémem Apple. K dispozici máte také funkci 360 Reality Audio, ale pro správné fungování je nutné doplnění fotografií obou uší.

Transparence a užitečné funkce

Série WH-1000XM zaznamenala popularitu také díky velmi pokročilé eliminaci okolního hluku. Poslední iterace pokračuje v zaběhlém trendu a nabízí v tomto směru opravdu účinné nástroje. Už celková konstrukce a materiál náušníků zajišťují velmi dobré odhlučnění, i když je ANC i přehrávání hudby vypnuto. Při zapnutí ANC pak nastává zenový klid a oáza ticha.

U novinky se kromě eliminace basového rušení Sony soustředilo také na středy a výšky. To se japonským odborníkům povedlo a vzniklo z toho nejlepší ANC, jaké jsem kdy měl možnost vyzkoušet. Tato sluchátka vám umožní nerušeně pracovat a soustředit se i v plné kavárně nebo domě plném dětí.

ANC je ale jen jedna strana mince, protože při pohybu mezi lidmi potřebujete občas slyšet, co se kolem vás děje. V tento moment přichází na scénu transparentní mód, který taktéž exceluje. Díky němu lze i se zapnutými sluchátky na hlavě komunikovat s okolím nebo se podle okolních zvuků lépe orientovat. Naprostá pecka, kterou jsem si velice oblíbil, je však funkce pro rychlou aktivaci transparentního módu. Stačí pravou dlaní zakrýt pravý náušník a najednou vše zřetelně slyšíte. Po odkrytí se opět spustí hudba.

Velmi chytrá a zároveň jednoduchá funkce je použitelná především v momentě, kdy na vás někdo začne mluvit. Aniž byste museli sluchátka sundat z hlavy nebo přepínat mezi režimy v telefonu, jednoduchým gestem utišíte hudbu a zesílíte okolní zvuk. Další funkcí z této oblasti je také Speak-to-Chat, která zastaví přehrávání hudby v momentě, kdy promluvíte. Hudbu pak opět rozezní po patnácti vteřinách, přičemž délku pauzy můžete upravit v nastavení. Neměl jsem jediný problém ani při telefonních hovorech nebo při komunikaci s hlasovou asistentkou Siri.

Pohodlí při nošení a ovládání

Ani z hlediska pohodlí si nemám na co stěžovat. Ačkoliv se po prvotním nasazení na hlavu dostavil stísňující pocit, protože okolí utichá a jakýsi tlak na uši samozřejmě vzniká, bez problému jsem zvládal i delší poslech. Asi u každých uzavřených sluchátek je občas potřeba nechat uši odpočinout a sundat je z hlavy. V tomto případě bych ale řekl, že to vůbec nebylo časté. Například u některých studiových sluchátek mám potřebu sejmutí z hlavy mnohem častěji.

Materiál náušníků je opravdu velmi příjemný a taktéž polstrování hlavového mostu dostatečné. Nastavení délky probíhá plynule jen s očekávaným množstvím nutného odporu. XM5 mi z hlavy nijak nepadala a i při aktivnějším pohybu jsem měl pocit jistoty. Samozřejmě se nehodí na sport. Nejsou totiž vodotěsná a ani jejich konstrukce a hmotnost tomu neodpovídá. Pro použití v kanceláři nebo za chůze či na cestách jsou ale velmi příjemným partnerem.

Dotykové ovládání a tlačítka

Fyzická tlačítka jsou pouze dvě. Jedno slouží pro zapnutí a vypnutí nebo aktivaci Bluetooth. Druhé NC/AMB umožní přepnutí mezi ANC a ambientním režimem. Můžete si na něj ale naprogramovat také funkci Quick Access pro rychlé spuštění Spotify.

Hlavním pomocníkem je dotykové ovládání. To díky velké ploše pro dotyk funguje spolehlivě a umožní především pozastavit přehrávání nebo měnit hlasitost. Pohyby prstem v různých směrech mohou taktéž přepínat skladby kupředu i vzad nebo vyvolat hlasového asistenta.

Výdrž baterie

Výrobce uvádí výdrž 30 hodin nepřetržitého přehrávání hudby se zapnutým ANC a ještě o dalších 10 hodin navíc, pokud ANC vypnete. Dle mých zkušeností to jsou reálné hodnoty a při běžném použití taková výdrž zcela dostačuje. Pokud by se vám přeci jen stalo, že energie dojde, za pouhé tři minuty nabíjení se dostanete na další tři hodiny poslechu. Plné nabití trvá asi 3,5 hodiny. Z hlediska výdrže tedy s XM5 nemám nejmenší problém.

Závěrečné hodnocení

Když nový vlajkový model od Sony dorazil na test, byl jsem zvědavý, ale neměl jsem přehnaná očekávání. Změny dlouhodobě fungujících designů často nepřinesou nic dobrého, ale výrobci mají neustále potřebu posouvat se kupředu. S přibývajícím počtem dní, které jsem s XM5 strávil, jsem si však testovaný model obliboval více a více. Začal jsem si zvykat na dotykové ovládání i různé chytré funkce, kterých je opravdu mnoho.

Redesign tedy splnil očekávání a výsledkem jsou špičková sluchátka, která je radost používat. Jsou pohodlná, mají skvělý zvuk i výborné ANC a mnoho dalších užitečných funkcí.

Nevýhod jsem shledal opravdu jen několik. Mnohým může chybět skládací mechanismus, český překlad doprovodné aplikace nebo alespoň nějaká zvýšená odolnost. Kromě vyšší ceny se však další nevýhody hledají opravdu obtížně.

Sony se opět podařilo vytvořit vyladěný produkt, který už tak vysokou laťku posouvá ještě výše. Podobně spokojen jsem s náhlavními sluchátky byl snad jen u Bang & Olufsen Beoplay H95. Ta jsou ale o poznání dražší a o něco víc stojí i Apple AirPods Max. Najednou se tedy cena 10 599 Kč nejeví až tak extrémní. Pokud ji jste ochotní do sluchátek investovat, koupě Sony WH-1000XM5 nebudete litovat.

Sony WH-1000XM5 8.7 Design a zpracování 8.5/10

















Kvalita zvuku 9.2/10

















Výdrž baterie 8.3/10

















Funkce 9.7/10

















Pohodlí 8.0/10

















Klady skvělé ANC i ambientní mód

množství chytrých funkcí

bezztrátový kodek LDAC

dotykové ovládání

přehledná aplikace s množstvím nastavení

možnost volby mezi Bluetooth a drátovým připojením Zápory pouzdro je větší, protože sluchátka se nedají skládat

aplikaci chybí česká lokalizace

vyšší cena

chybí zvýšená odolnost

použité plasty nepůsobí příliš prémiově