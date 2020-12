Recenze Sony WH-1000XM4: opět nejlepší sluchátka s ANC

Ačkoli se Sony v segmentu chytrých telefonů příliš nedaří, jakmile dojde na sluchátka, je to trochu jiná písnička. Japonci patří dlouhodobě mezi špičku na trhu, především pokud dojde na aktivní potlačení hluku, neboli ANC. Mezi všemi obzvláště vyčnívá jeden model s krkolomným názvem WH-1000XM4, který navazuje na mnohými opěvované WH-1000XM3. Dokázalo Sony překonat samu sebe?

Design a konstrukce

V případě designu a konstrukce nemá cenu chodit dlouho okolo horké kaše – na první pohled nepoznáte, že se sluchátka oproti předchozí generaci nějak změnila. To samo o sobě není výtka, neboť Sony se drželo prosté logiky „neopravuj, co není rozbité.“ WH-1000XM4 jsou designové stejné a nutno říci, že i stejně povedené.

Převážně plastová konstrukce je zpracována na výbornou, vyztužený hlavový most je robustní a výplň mušlí je příjemná i při dlouhodobém používání. Dotyková ploška na levé mušli je stále příkladně funkční, tlačítka jsou snadno nahmatatelná a jen tak si je nespletete a chválím i použití USB-C pro nabíjení.

Obsah balení je taktéž velmi štědrý. Kromě pevného cestovního pouzdra a nezbytného nabíjecího kabelu uvnitř naleznete také 3,5mm jack kabel pro drátové propojení se sluchátky a redukci do letadla. V základní výbavě vám tak nic podstatného nechybí.

Parametry a funkce

Začnu „nudnými“ technickými parametry – 40 mm neodymové měniče (hlasová cívka CCAW), membrána tvořená polymery z tekutých krystalů s hliníkovou povrchovou úpravou, frekvenční odezva 4–40 000 Hz, odezva při Bluetooth poslechu 20 Hz–20 000 Hz (44,1kHz vzorkování) / 20 Hz–40 000 Hz (LDAC 96kHz vzorkování, 990 kb/s), citlivost 105 dB / mW (1 kHz) (připojení přes kabel pro sluchátka se zapnutou jednotkou), 101dB / mW (1 kHz) (připojení přes kabel pro sluchátka s vypnutou jednotkou), podpora technologií DSEE Extreme a LDAC, kodeky AAC a SBC a pochopitelně procesor QN1, který zajišťuje aktivní potlačení hluku.

Nebyla by to bezdrátová sluchátka, kdyby nepodporovala Bluetooth ve verzi 5.0 a také NFC, se kterým je párování hračka. Ostatně ihned po zapnutí vám na nejnovějších Androidech vyskočí notifikace, skrze kterou můžete sluchátka rychle spárovat s telefonem. A nemusíte zůstat jen u toho – Sony WH-1000XM4 můžete připojit ke dvěma zařízením současně a plynule tak přecházet například mezi telefonem a počítačem.

Nabíjení je zde konečně pomocí USB-C, za což Sony chválím. Pokud nechcete, nebo nemůžete poslouchat hudbu skrze Bluetooth, máte možnost připojit kabel a vychutnat si hudbu hezky postaru. Pochválit musím rovněž ovládání, které zajišťuje dvojice tlačítek a pravá dotyková mušle.

Jedním tlačítkem vypínáte a zapínáte samotná sluchátka, to druhé si můžete do jisté míry přizpůsobit. Ve výchozím stavu ale upravuje tlak v mušlích podle okolí. Na pomoc můžete povolat také hlasové asistenty od Googlu a Amazonu, kteří jsou ve sluchátkách zabudováni.

Dotykové ovládání je jedno nejlepších a nejspolehlivějších, které jsem měl tu možnost vyzkoušet. Ovládání hlasitosti, přeskakování skladeb, zastavování a spouštění hudby či přijímání hovorů je snadné, intuitivní a spolehlivé. Po zakrytí mušle zápěstím se aktivuje ambientní režim, který ztlumí přehrávání a posílí zvuky z okolí. Sony myslelo i na takové drobnosti, že po sejmutí ruky z mušle nezačne přehrávat ihned plnou hlasitostí, ale zvuk začne postupně zvedat.

Výhodou ale je, že toto gesto nemusíte vůbec využívat. Mikrofony ve sluchátkách totiž „poslouchají“ vaše okolí a v případě, že začnete mluvit, automaticky zesílí hlasy ostatních lidí a ztlumí hudbu. Musím říct, že tato funkce je velice návyková, stejně jako aktivní potlačení hluku.

To si můžete, jak je u Sony zvykem, přizpůsobit manuálně, nechat si jej nastavit podle okolí či dokonce nechat sluchátka analyzovat místa, kde se pohybujete a podle toho automaticky zvolit, jak moc mají okolní hluk potlačovat. Automatika stále ještě není stoprocentní, proto jsem většinu času sahal po manuálním nastavení.

Na plné potlačení neslyšíte z okolí prakticky nic. Na chůzi po městě není tento režim nejvhodnější, v autobusu či vlaku jej ale velmi oceníte. Odhlučnění není stoprocentní, ale mohu s klidným svědomím prohlásit, že se jedná o jedno z nejlepších aktivních potlačení hluku vůbec. Tečka. V tomto ohledu se Sony může rovnat maximálně Bose.

Výdrž na baterii a nabíjení

Ačkoli se o kapacitě baterie Sony nezmiňuje, výdrž je i v rámci tohoto segmentu fenomenální. Při zapnutém aktivním potlačením hluku vydrží Sony WH-1000XM4 okolo 30 hodin na jedno nabití, s vypnutým ANC není problém atakovat hranici 40 hodin. To je velmi solidní výdrž a nemusíte mít tak strach, že je vybijete za jeden den.

Nabíjení už ale taková sláva není. Za deset minut nabíjení sice můžete získat až 5 hodin poslechu, kompletní nabití vám zabere dlouhé 3 hodiny. Ačkoli to zrovna u těchto sluchátek nelze brát jako vážnou výtku, přeci jen bych byl raději, kdyby se baterie dobila z 0 na 100 o něco málo rychleji.

Doprovodná aplikace

Pro nastavení a přizpůsobení Sony WH-1000XM4 je potřeba sáhnout po doprovodné aplikaci. V ní můžete nastavit adaptivní kontrolu zvuku, upravit úroveň potlačení okolního hluku, optimalizovat sluchátka na váš zvukovod a přizpůsobit atmosférický tlak, nastavit ekvalizér, změnit funkci druhého tlačítka a další drobná nastavení.

Aplikace je klíčová především pro nastavení simultánního párování s druhým zařízením a k provádění aktualizací. Využít můžete také službu 360 Reality Audio, který zvuk ještě o něco vylepšuje. Obecně se ale dá říci, že do aplikace nebudete muset chodit tak často, pokud to nebudete chtít. Většinu funkcí stačí nastavit jednou a již na ně není potřeba znovu sahat.

Kvalita přehrávání a telefonování

Ačkoli jsem pro testování využil svých obvyklých favoritů Bohemian Rhapsody/Nespoutaný Django/Edvard Grieg, zabrousil jsem také do své širší hudební kolekce. Asi by nemělo smysl chodit dlouho okolo horké kaše – ve svém repertoáru patrně nenajdete žánr či skladbu, se kterou by sys WH-1000XM4 neporadily.

Ať už šlo o dynamickou elektronickou hudbu, kde se mi rytmus doslova vlil do žil, uhrančivé blues, které mě málem dohnalo až k slzám či agresivní metal, který mě nakopl na několik následujících hodin, vše znělo přesně tak, jak by mělo. Všechny aspekty skladeb byly čisté a jasně rozpoznatelné, nikde se nic neztrácelo, nikde nic „neskřípalo“.

Jen tak si lehnout se sluchátky a vychutnat si svá oblíbená alba je jedna s činností, na kterou si budete muset po koupi Sony WH-1000XM4 zvyknout – jednoduše je nebudete chtít sundat z uší. Hloubky nejsou přebasované, výšky jsou tak akorát a středy se neztrácí v záplavu rytmu. Hlas je obzvláště čistý a pokud si potrpíte na vokály, přijdete si na své. I fandové klasické hudby by měli zbystřit – WH-1000XM4 je jistě uspokojí.

Kvalita hovorů je pro Sony WH-1000XM4 kámen úrazu. V klidném a tichém prostředí nejsou telefonní hovory potíž, ale s tím nemají problémy prakticky žádná sluchátka. Na ulici, v MHD či v rušném prostřední už to taková sláva není. Při procházení ulicemi města budete pro protistranu znít zastřeně a jakoby „z dálky“, na telefonování v tramvaji či autobusu potom raději rovnou zapomeňte – sluchátka do hovoru pouští až příliš mnoho okolních ruchů.

Závěrečné hodnocení

Nedá se svítit – Sony aktualizovalo svůj stávající model a vylepšilo ho v těch oblastech, kde vylepšit potřebovalo. V případě WH-1000XM4 žádnou revoluci nečekejte, spíše mírnou evoluci v mezích zákona. Ono by ostatně Japonci byli šílení, kdyby na svém nejlepším audio produktu něco měnili, když všechno funguje tak, jak má.

Opět jsme dostali v jednom balení pohodlná sluchátka s prvotřídním zvukem a bezkonkurenčním ANC, které korunuje intuitivní dotykové ovládání, USB-C a spousta drobných vychytávek, které v běžném životě upotřebíte. O skvělé výdrži na baterii se asi ani není potřeba zmiňovat. Zamrzí snad jen pomalejší nabíjení z 0 na 100 procent a horší kvalita telefonních hovorů.

Kromě toho je potřeba také zvážit cenu, která se zastavila na 10 599 korunách. Ačkoli se to může zdát hodně, v segmentu prémiových sluchátek nijak nevybočuje z řady. Pokud jste tedy ochotní tuto sumu vyložit na stůl, dostanete za ni patrně jedny z nejlepších sluchátek na několik příštích let.