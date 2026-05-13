Reddit naštval uživatele, začal blokovat přístupy na web z mobilního telefonu

- Oblíbená sociální síť Reddit začala některým uživatelům blokovat přístup do webové verze z mobilních telefonů
- Důvod je jasný – přesvědčit uživatele, aby Reddit používali přes mobilní aplikaci
- Vlna negativních reakcí na sebe nenechala dlouho čekat, podle společnosti jde pouze o test zaměřený na malou skupinu lidí
Sociální síť Reddit nedávno začala blokovat uživatelům na mobilních telefonech přístup do webové verze. Čtenáře oblíbené diskuzní platformy zároveň vybídla ke stažení oficiální aplikace. Pokud dnes navštívíte stránku reddit.com na svém telefonu, může se vám zobrazit nové vyskakovací okno, které nelze zavřít a které vyzývá ke stažení aplikace, „abyste ji mohli nadále používat“. Mezi uživateli se však tento krok nesetkal s pozitivním přijetím.
I am not really a Reddit user.
However, from time to time I am checking few subreddits, like r/Monero, on my mobile device.
But it seems like this is over now, since Reddit decided to not let me use their website anymore:
"Get the app to keep using Reddit", it now says. No way… pic.twitter.com/UuTd6FIwpu
— CR1337 (@CR1337) May 6, 2026
Mluvčí Redditu pro server Ars Technica uvedl, že se jedná o test zaměřený na malou skupinu mobilních uživatelů, kteří se často odhlašují a kterým se po návštěvě webu zobrazí výzva ke stažení aplikace. „Tito uživatelé již Reddit znají a používání aplikace jim podle nás přináší lepší zážitek. Aplikace nabízí personalizovanější prostředí a lidé v ní snáze najdou komunity, které odpovídají jejich zájmům,“ vysvětlil mluvčí.
Zisk až na prvním místě
Uživatelé se od té doby obracejí na subreddity jako r/bugs a r/help, kde s rozhodnutím vyjadřují nespokojenost. „Doba anonymního prohlížení webu je u konce,“ uvádí například jeden z uživatelů. Podle novináře Victora Tangermanna z magazínu Futurism jde o nejnovější příklad fenoménu známého jako „enshittification“, jehož autorem je spisovatel Cory Doctorow a který popisuje, jak technologické společnosti záměrně zhoršují své služby pro maximalizaci zisku.
Navzdory setrvalému růstu a 121 milionům aktivních uživatelů denně se Redditu od vstupu na burzu v roce 2024 nedaří najít vhodný monetizační model. Hlavním zdrojem příjmů tak zůstává reklama, což zároveň vysvětluje snahu přimět uživatele k přihlášení do mobilní aplikace, kde je snazší jejich aktivitu průběžně sledovat. Připomeňme, že v roce 2024 Reddit podepsal kontroverzní smlouvu s OpenAI, která provozovateli chatbota ChatGPT umožnila trénovat AI modely přímo na příspěvcích uživatelů.