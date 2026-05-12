Meta zavádí předplatné WhatsApp Plus pro iOS: přehled novinek a změn

- Meta začíná zpřístupňovat několikrát propírané předplatné WhatsAppu
- Prozatím zamířilo do aplikace na iOS, a to k několika vybraným uživatelům
- Placený tarif se zaměřuje na rozsáhlejší personalizaci a nabízí i extra funkci
O předplatném pro WhatsApp se spekuluje již několik měsíců a postupné úniky naznačovaly jeho možnou podobu. Po první vlně nevole bylo upřesněno, že tato chatovací platforma bude i nadále zdarma a placený tarif jen rozšíří některé její funkce a vlastnosti. Meta nyní tarif Plus uvolňuje do ostrého provozu a několik uživatelů na iOS si ho již mohlo zřídit.
WhatsApp Plus míří do provozu
Toto předplatné dostalo jméno Plus, a to přesně vystihuje jeho podstatu – je zaměřeno na náročnější uživatele, kteří chtějí rozšířit personalizaci WhatsAppu a má také jednu poměrně praktickou funkci navíc. Běžný uživatel se bez ní sice obejde, ale ti, kteří platformu využívají naplno, ji rozhodně ocení a využijí.
Z oblasti personalizace nabízí tarif přístup k prémiovým balíčkům samolepek s animacemi přes celou obrazovku. Ty mohou vidět jak uživatelé s tarifem, tak pochopitelně i ti bez něj. Dále je k dispozici 18 nových barev pro nahrazení původního zeleného tónu aplikace, a to v rámci celého rozhraní. Předplatitel verze Plus si bude moct vybrat také ze 14 alternativních ikon aplikace.
Co novinky týkající se funkčnosti?
Nová funkce, kterou předplatné Plus zahrnuje, je vlastně jen jedna a tou je možnost připnout si do horní části hlavní obrazovky s chaty až 20 konverzací. Maximální počet připnutých konverzací bez tarifu jsou 3, takže se jedná o vcelku významné rozšíření a uživatelé, kteří se pohybují každodenně ve více chatech, tuto funkci určitě ocení.
Další novinky, které se opět týkají personalizace, zahrnují desítku nových vyzváněcích tónů a také rozšíření nastavení v rámci seznamů chatů. Zde je možné provádět hromadné nastavení témat, tónů upozornění a vyzváněcích tónů. Základní vlastnosti WhatsAppu ale nejsou nijak omezeny, takže uživatelé, kteří o tarif Plus nemají zájem, o nic důležitého nepřijdou.
Cena a dostupnost
Meta aktuálně uvolňuje předplatné Plus pro aplikaci na iOS, prozatím pro omezenou skupinu uživatelů a další rozšíření by mělo přijít na řadu v následujících týdnech. Postupně se samozřejmě dostane i na Android. Předplatné se po aktivaci automaticky obnovuje měsíčně k datu jeho pořízení, dokud jej uživatel nezruší.
Vypadá to, že bude k dispozici i bezplatná zkušební verze, což se rozhodně může hodit a uživatelé si alespoň budou moct vyzkoušet, zda tarif Plus potřebují či nikoliv. Co se ceny týče, tak v Evropě bude toto předplatné stát 2,49 eur za měsíc, což je zhruba 60 korun. Česká cena zůstává neznámá, ale je pravděpodobné, že se bude pohybovat právě okolo této částky.