Potvrzeno, WhatsApp dostane předplatné. Kolik za něj zaplatíte?

- Prémiový účet WhatsApp Plus klepe na dveře
- Meta oficiálně potvrdila jeho existenci, známe i první placené funkce
- Předplatitelé budou moci měnit vzhled aplikace, připínat více konverzací nebo měnit vyzvánění
- V Evropě se by měla být cena stanovena na 2,49 eur měsíčně (cca 60 Kč)
Multiplatformní komunikátor WhatsApp čeká jedna z největších změn v historii. Jestliže dosud bylo jeho používání zcela bezplatné, v blízké budoucnosti dojde k nasazení modelu předplatného, který za měsíční poplatek přinese uživatelům prémiové funkce. První střípky bonusových funkcí se již nyní objevují v betaverzi aplikace.
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WhatsApp Plus: prémiové funkce za měsíční poplatek
Příchod prémiové verze WhatsApp Plus potvrdili přímo zástupci společnosti Meta v rozhovoru pro server TechCrunch. V rámci betaverze byl spuštěn malý test, na jehož základě firma shromažďuje zpětnou vazbu a získává informace o tom, co je pro uživatele skutečně hodnotné. Společnost prozatím nespecifikovala výši předplatného, podle webu WABetaInfo by ale cena pro Evropu měla být stanovena na 2,49 eur měsíčně (asi 60 korun).
A jaké bonusové funkce za tyto peníze uživatelé dostanou? Podle dosavadních zjištění se jedná o:
- prémiové samolepky,
- změnu tématu,
- změnu sady ikon,
- možnost připínání více konverzací (než dosavadní tři),
- změnu vyzvánění,
- seznam aktualizací u jednotlivých chatů.
V tuto chvíli se jedná o zbytné položky, není však jasné, zda Meta v budoucnu neomezí některé základní funkce, aby uživatele přiměla k upgradu na placenou verzi. Minimálně zpočátku ale očekáváme, že za poplatek budou pouze nové funkce.
I can't believe WhatsApp made a Premium Subscription called "WhatsApp Plus"
That let's you
> Send premium stickers
> Change theme
> Change icon
> Pin chats (3+)
> Ringtones
> Update/Upgrade List#WhatsApp pic.twitter.com/emXdnbMOQY
— Shuhaib NCA (@realshuhaib) April 19, 2026
Není to poprvé, co společnost Meta zavádí u svých služeb možnost předplatného, v Evropském hospodářském prostoru je například možné nechat si za poplatek 150 korun měsíčně odstranit reklamy ze služeb Facebook a Instagram.
V Instagramu navíc Meta aktuálně testuje předplatné Plus, které dovoluje za 2,2 dolaru měsíčně (přibližně 50 korun) segmentovat sledující do více seznamů, dává větší kontrolu nad příběhy, umožňuje zobrazovat náhled příběhu před zveřejněním či dovoluje prodloužit jeho vypršení až po 48 hodinách. Instagram Plus je prozatím dostupný pouze v Mexiku, Japonsku a na Filipínách, o rozšíření dostupnosti zatím nemáme žádné informace.