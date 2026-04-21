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iPhone 17 jen za 10 536 Kč? Při pronájmu teď vyjde na méně než polovinu ceny

PR článek
PR článek 21. 4. 20:21
Smartphone iPhone 17
  • iPhone 17 vychází teď v rámci pronájmu rekordně výhodně
  • Mobil Pohotovost srazila cenu 439 Kč měsíčně
  • Za dva roky užívání tak zaplatíte necelou polovinu běžné ceny

iPhone 17 je nejlepší základní iPhone posledních let. Za cenu 22 990 Kč nabídne uživateli zkrátka vše podstatné a v těch nejdůležitějších aspektech se zařazuje mezi naprostou špičku. Tento telefon vás ale ve výsledku může vyjít jen na 10,5 tisíce – u Mobil Pohotovosti máte nyní možnost si ho rekordně levně pronajmout, a to za 439 Kč měsíčně.

iPhone 17: nejlepší základní iPhone současnosti

iPhone 17 si oproti svému předchůdci polepšil hned na několika úrovních. Láká především výrazně lepším 120Hz ProMotion displejem, výkonnějším čipem, delší výdrží baterie, rychlejším nabíjením a 256GB úložištěm v základu. V neposlední řadě dostal i lepší fotoaparáty – 48Mpx ultraširokoúhlým Fusion fotoaparátem a 18Mpx Center Stage přední kamerou. Změn je dost, cena přitom meziročně klesla.

iPhone 17 je aktuálně tím nejvýhodnějším telefonem, který si můžete pronajmout. Mobil Pohotovost srazila cenu pronájmu na 439 Kč měsíčně – lepší ještě nikdy nebyla. Za dva roky vás tak telefon vyjde jen na 10 536 Kč, což je ve srovnání s běžnou prodejní cenou 22 990 Kč necelá polovina.

Smartphone iPhone 17

iPhone 17 Pro: pro ty nejnáročnější

Nejlepší cenu pronájmu najdete teď také u iPhonu 17 Pro, který vychází na 699 Kč měsíčně. I tady platí, že dva roky používání vás vyjdou přibližně na polovinu běžné ceny telefonu – 16 776 Kč vs. 32 990 Kč. Pokud se navíc řadíte mezi podnikatele, bude pro vás konečná cena ještě lákavější, protože můžete využít plný odpočet DPH.

Nulové starosti a náhradní iPhone zdarma

Telefon je po celou dobu pronájmu krytý zárukou, v ceně pronájmu jsou zahrnuty záruční opravy a po dobu případného servisu vám Mobil Pohotovost zapůjčí náhradní iPhone zdarma. Po skončení pronájmu si jednoduše vezmete nový model a starý vrátíte, přičemž s běžným opotřebením se počítá, a nemusíte se starat o jeho prodej.

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Autor článku PR článek
PR článek
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