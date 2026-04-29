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Máte telefon se starým Androidem? V září možná přijdete o WhatsApp

Jakub Karásek
Jakub Karásek 29. 4. 15:00
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Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)
  • WhatsApp v září ukončí podporu pro Android 5.0 a 5.1
  • Uživatelé tohoto systému budou s předstihem upozorněni
  • Provozovatel aplikace doporučuje provést zálohu konverzací a přechod na modernější systémy

Multiplatformní komunikátor WhatsApp dostává snad každý týden nové funkce, což průběžně zvyšuje jeho náročnost – na hardware, na podporované instrukce operačních systémů apod. Čas od času tak musí provozovatelé aplikace sáhnout k nepopulárnímu opatření, a to zaříznout podporu vybraných starších zařízení. Další vlna omezování je podle webu WABetaInfo naplánovaná na 8. září letošního roku.

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Na WhatApp už jen s Androidem 6.0 a novějším

Je nutné podotknout, že WhatsApp se těší velmi široké kompatibilitě zajišťující podporu pro víc než dekádu stará zařízení – aktuální verze běží na platformách iOS/iPadOS 15.1 a Android 5.0. U zařízení s Androidem drží WhatsApp výrazně delší podporu starších verzí systému, neboť jejich výrobci nejsou v aktualizacích na novější verze systémů tak pružní jako Apple. Android 5.0 byl nicméně vydán na konci roku 2014, takže je v ukončení podpory dalším na řadě.

Upozornění na konec podpory Androidu 6.0
Upozornění na konec podpory Androidu 5.0

Od 8. září letošního roku bude WhatsApp (včetně verze Business) podporován pouze na Androidu 6.0 a novějším. Komplikace tak mohou nastat u uživatelů zhruba deset let starých telefonů, kterých pravděpodobně v našich končinách není v oběhu nijak vysoké množství. Větší potíže zaznamenají uživatelé z rozvojových zemí – Indie, Brazílie, Pakistánu, jihovýchodní Asie a Afriky, kde je podíl starších telefonů mnohem větší.

Uživatelům, kteří používají WhatsApp na telefonech se zastaralým Androidem, se v nejbližších dnech po spuštění aplikace zobrazí upozornění na blížící se konec podpory. Provozovatel aplikace doporučuje uživatelům, kterých se tato změna týká, provést zálohu chatů, aby v září nepřišli o důležité konverzace – záloha je možná buď na Google Disk, nebo lokálně. Soubor s chaty tak lze po případné migraci do nového zařízení přenést „ručně“.

Co se iOS/iPadOS týče, tam zatím WhatsApp žádné změny nechystá – podpora bude i nadále zachována na verzi 15.1 a novější.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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