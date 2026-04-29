Máte telefon se starým Androidem? V září možná přijdete o WhatsApp

- WhatsApp v září ukončí podporu pro Android 5.0 a 5.1
- Uživatelé tohoto systému budou s předstihem upozorněni
- Provozovatel aplikace doporučuje provést zálohu konverzací a přechod na modernější systémy
Multiplatformní komunikátor WhatsApp dostává snad každý týden nové funkce, což průběžně zvyšuje jeho náročnost – na hardware, na podporované instrukce operačních systémů apod. Čas od času tak musí provozovatelé aplikace sáhnout k nepopulárnímu opatření, a to zaříznout podporu vybraných starších zařízení. Další vlna omezování je podle webu WABetaInfo naplánovaná na 8. září letošního roku.
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Na WhatApp už jen s Androidem 6.0 a novějším
Je nutné podotknout, že WhatsApp se těší velmi široké kompatibilitě zajišťující podporu pro víc než dekádu stará zařízení – aktuální verze běží na platformách iOS/iPadOS 15.1 a Android 5.0. U zařízení s Androidem drží WhatsApp výrazně delší podporu starších verzí systému, neboť jejich výrobci nejsou v aktualizacích na novější verze systémů tak pružní jako Apple. Android 5.0 byl nicméně vydán na konci roku 2014, takže je v ukončení podpory dalším na řadě.
Od 8. září letošního roku bude WhatsApp (včetně verze Business) podporován pouze na Androidu 6.0 a novějším. Komplikace tak mohou nastat u uživatelů zhruba deset let starých telefonů, kterých pravděpodobně v našich končinách není v oběhu nijak vysoké množství. Větší potíže zaznamenají uživatelé z rozvojových zemí – Indie, Brazílie, Pakistánu, jihovýchodní Asie a Afriky, kde je podíl starších telefonů mnohem větší.
Uživatelům, kteří používají WhatsApp na telefonech se zastaralým Androidem, se v nejbližších dnech po spuštění aplikace zobrazí upozornění na blížící se konec podpory. Provozovatel aplikace doporučuje uživatelům, kterých se tato změna týká, provést zálohu chatů, aby v září nepřišli o důležité konverzace – záloha je možná buď na Google Disk, nebo lokálně. Soubor s chaty tak lze po případné migraci do nového zařízení přenést „ručně“.
Co se iOS/iPadOS týče, tam zatím WhatsApp žádné změny nechystá – podpora bude i nadále zachována na verzi 15.1 a novější.