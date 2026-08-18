Tisíce kilometrů tras navíc: Mapy.com zásadně vylepšují plánování výletů v Rakousku

- Služba Mapy.com vytvořila pro Rakousko zcela novou vlastní databázi značených pěších tras, která nahrazuje dřívější neúplná data z OpenStreetMap
- Nové mapové podklady přinášejí přesně ověřených 149 tisíc kilometrů tras i téměř milion bodů zájmu pro spolehlivější plánování výletů v terénu
- Aktualizovaná síť je dostupná v mapách, vyhledávání, plánovači i v offline režimu a bude se i nadále průběžně zpřesňovat
Mapy.com vytvořily pro Rakousko novou databázi značených pěších turistických tras. Nové mapové podklady nyní obsahují přibližně 149 tisíc kilometrů tras. Nahrazují dříve používaná data z OpenStreetMap, která zachycovala přibližně 95 tisíc kilometrů tras, ale v řadě oblastí byla neúplná nebo neodpovídala skutečnému značení v terénu. Uživatelé tak mohou své pěší výlety plánovat podle výrazně přesnější a úplnější turistické mapy.
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„Kvalita turistických dat je pro nás při rozšiřování Mapy.com do zahraničí zásadní. Rakousko je navíc díky svému přírodnímu bohatství oblíbenou destinací nejen Čechů, ale také Poláků a Němců,” vysvětluje Jakub Zmrzlík, produktový manažer Mapy.com.
Dosavadní mapové podklady vycházely z OpenStreetMap, kde bylo zachyceno přibližně 95 tisíc kilometrů tras. „Tato data byla v řadě oblastí neúplná a obsahovala také trasy, u nichž nebylo možné potvrdit, že jsou skutečně značené v terénu. Kartografická redakce Mapy.com se proto rozhodla rakouskou síť nepřebírat, ale vytvořit ji jako samostatnou datovou sadu od nuly. U jednotlivých tras ověřovala jejich existenci, průběh i způsob značení a následně je nově zakreslovala. V současnosti databáze obsahuje přibližně 149 tisíc kilometrů značených pěších tras a její zpřesňování dále pokračuje,” popisuje vznik mapových podkladů Jakub Zmrzlík.
Nové trasy i přesnější značení
Přesnější data pomáhají uživatelům lépe se orientovat a plánovat výlety s větší jistotou i v horském terénu. Nová turistická síť se navíc promítne napříč celou službou a uživatelé ji uvidí v mapovém podkladu, ve výsledcích vyhledávání i při plánování tras, a stane se součástí i offline map.
Součástí rakouských map je rovněž rozsáhlá databáze bodů zájmu, která zahrnuje téměř milion lokalit. Uživatelé si mohou mapu přiblížit do velkého detailu a přímo v ní plánovat své trasy. Data se dál průběžně doplňují díky redakčním kontrolám i podnětům od uživatelů. Webová verze Mapy.com se aktualizuje zhruba jednou za dva týdny, mobilní aplikace přibližně jednou za dva měsíce.
Vylepšení dat ocení především pěší turisté, kteří v Rakousku aktivně plánují nebo zvažují výlet a potřebují se spolehnout, že mapa skutečně odpovídá značeným trasám v terénu. Aplikaci Mapy.com si můžete stáhnout na iPhone a Android.