ChatGPT teď na Macu může sledovat každý váš klik. V EU máme smůlu, nebo možná kliku

- OpenAI spustila 13. srpna funkci Computer History, která v desktopové aplikaci ChatGPT pro macOS zaznamenává kliknutí, psaní, klávesové zkratky a přepínání mezi aplikacemi.
- Snímky obrazovky ani zvuk nepořizuje, události ale putují ke zpracování na servery OpenAI a hotové paměti leží na disku jako nešifrovaný text.
- V Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku ani Británii si ji nezapnete. Anthropic nabízí příbuznou věc přes skilly a záznam obrazovky v Cowork.
OpenAI ve čtvrtek 13. srpna spustila v macOS verzi ChatGPT funkci Computer History. Zaznamenává kliknutí, psaní, klávesové zkratky i přepínání mezi aplikacemi a staví z toho časovou osu vašeho dne. ChatGPT a Codex se k ní vracejí, když se jich zeptáte, na čem jste dělali před obědem. V ukázkovém videu si Dominik Kundel z týmu Developer Experience nechá najít poslední upravovaný soubor, dohledat, komu ho poslal na Slacku, a shrnout celé dopoledne.
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Recall, který se nekouká na obrazovku
Pamatujete na funkci Recall? Microsoft se s Windows Recall spálil hlavně na screenshotech. Computer History nefotí displej, nenahrává video a nesahá na mikrofon ani systémový zvuk. Odchytává interakční události přes accessibility rozhraní macOS, tedy tu samou vrstvu, na které stojí čtečky obrazovky. Nahrazuje tím vlastní experiment Chronicle, který ještě na screenshotech a OCR jel. Novinku na X oznámil Ari Weinstein, což leccos vysvětluje. Spoluzaložil totiž Workflow, ze kterého Apple udělal Zkratky, a potom Sky, macOS asistenta chápajícího, co máte zrovna na displeji. Sky koupila OpenAI loni v říjnu.
Události zůstávají dočasně na Macu v izolovaném App Group kontejneru. Odtud putují na servery OpenAI, kde je krátkodobá session Codexu shrne do textových pamětí. Surové soubory tam firma po zpracování nedrží a k trénování je nepoužívá, u vás na disku vydrží nanejvýš 48 hodin. Hotové paměti jsou obyčejné markdownové soubory ve složce ~/.codex/memories/extensions/skysight/, takže si je můžete přečíst i ručně upravit. To jméno asi náhoda nebude…
Vypínačů spousta, šifrování žádné
Kontrola nad tím vším vypadá na papíře slušně. Ve výchozím stavu je funkce vypnutá a bez pamětí se nerozjede. Dostanou se k ní lidé na tarifech Pro, Business a Enterprise, ve firemních workspacech ji ale musí nejdřív odemknout administrátor a i potom si ji každý zapíná sám za sebe. Vybrat si můžete, které aplikace a weby do záznamu přispívají, případně logiku obrátit a pustit dovnitř jen pár konkrétních. Sběr jde pozastavit z horní lišty macOS a smazat můžete posledních deset minut, hodinu, den nebo rovnou celou historii. Anonymní režim prohlížeče neprojde nikdy.
Today we're releasing Computer History in ChatGPT.
It lets ChatGPT learn from everything you do on your computer, so it can better understand how you work, finish tasks that you're in the middle of, and suggest skills and automations based on how you use your computer. pic.twitter.com/xnTq7hWH8O
— Ari Weinstein (@AriX) August 13, 2026
Horší je to o pár odstavců dál v dokumentaci. Soubory s pamětmi šifrované nejsou a OpenAI sama píše, že se k nim dostanou i jiné programy běžící pod vaším uživatelským účtem. Firma zároveň radí vyloučit aplikace se zdravotními, finančními a osobními údaji a Computer History vypínat pokaždé, když komunikujete s někým, kdo k tomu nedal souhlas.
Připočtěte varování před prompt injection, protože web s podvrženými instrukcemi má teď do vaší historie mnohem přímější cestu. Když si ChatGPT nějakou paměť vytáhne do pozdějšího chatu, může ten obsah skončit v trénování. Záleží na tom, co máte nastavené v data controls.
Claude to umí taky, jen s tlačítkem
U Claudea jsou základem skilly, tedy složky s instrukcemi v souboru SKILL.md. Napíšete si je sami, nebo stáhnete hotové, a model po nich sáhne, když jsou pro daný úkol relevantní. Od 21. července k tomu přibylo Record a skill v Cowork na tarifech Pro, Max a Team: spustíte záznam obrazovky, předvedete práci, nahlas u toho komentujete svoje rozhodnutí a Claude z toho postaví skill, který pak umí zopakovat.
OpenAI přitom to samé vydala už 18. června pod názvem Record & Replay a výsledkem je taky soubor SKILL.md. Ten formát pochází od Anthropicu, který ho v prosinci 2025 uvolnil jako otevřený standard, a konkurence si ho osvojila během pár týdnů. Obě nahrávací funkce ale spustíte tlačítkem a víte, do čeho jdete. Computer History jede na pozadí celý den, byť je to na začátku opt-in.
Vyzkoušet si to u nás zatím nemůžeme, protože Computer History v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku ani Británii nefunguje. Record & Replay je na tom mimochodem úplně stejně. Docela výmluvné, když firma vydá něco, k čemu si sama musí připsat odstavec o nešifrovaných souborech a riziku prompt injection. Je za tím opatrnost kvůli GDPR a AI Actu, nebo prostě jenom čas navíc na doladění?