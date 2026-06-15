Revoluce v dopravě se blíží: 18 států EU, včetně Česka, podepsalo dohodu o testování robotaxi

- Do Evropy se oficiálně blíží autonomní taxi, které bude fungovat napříč státy
- Deklaraci týkající se rozsáhlého testování robotaxi podepsalo hned 18 členských států
- Mezi nimi neschází ani Česko, takže součástí tohoto projektu budeme i my
Autonomní vozidla již nějakou dobu poměrně úspěšně plní roli taxi například v Číně nebo ve Spojených státech. Evropa je v tomto směru hodně pozadu, a to primárně kvůli přísnější legislativě a obecně větší svázanosti předpisy. Nyní se ale ledy začaly konečně trochu výrazněji hýbat a dobrou zprávou je, že zájem o urychlení příchodu autonomních taxi platforem má sama Evropská unie.
Evropa má zpoždění řadu let
Podle nejnovějších dat je Evropa v porovnání s Čínou a USA a také s tím, co bylo původně na tomto poli v plánu, sedm let pozadu. I proto se začíná na oficiální zavedení autonomních taxi více tlačit a nová iniciativa vychází přímo od Evropské unie, která se snaží prosadit jednotný přístup. To znamená přechod od izolovaných národních pilotních projektů k jednotnému řešení.
Celkově 18 zemí Evropské unie, včetně Francie, Německa, Itálie a také Česka, podepsalo společné prohlášení o koordinaci přeshraničního testování autonomních vozidel. Tuto deklaraci podepsali ministři dopravy jednotlivých zemí a také Apostolos Tzitzikostas, komisař EU pro udržitelnou dopravu a cestovní ruch.
Nová deklarace urychlí příchod robotaxi
Největším problémem EU je velká legislativní roztříštěnost mezi jednotlivými zeměmi, což je při podobně obrovských projektech hlavní překážkou. Nová deklarace by měla věci podstatně urychlit a tento společný rámec by měl pro oněch 18 zemí sladit schvalovací procesy, usnadnit byrokracii a nastavit jednotná pravidla pro sdílení dat a bezpečnost na silnicích.
Díky této deklaraci by mělo být přijetí autonomních taxi služeb nejenom rychlejší, ale v rámci těchto 18 zemí bude možné s autonomním vozem překročit hranice a provozovat ho napříč všemi těmito státy, což by za původního stavu nebylo vůbec možné. Nová pravidla testování se kromě městské mobility, tedy robotaxi, vztahují také na nákladní a veřejnou dopravu.
Seznam států, které tuto deklaraci podepsaly:
- Francie
- Německo
- Itálie
- Rakousko
- Belgie
- Chorvatsko
- Kypr
- Česká republika
- Estonsko
- Finsko
- Řecko
- Maďarsko
- Irsko
- Lucembursko
- Litva
- Nizozemsko
- Polsko
- Švédsko
Autonomní taxi v Evropě pomalu ožívá
I když je Evropa v této oblasti za Čínou a Amerikou notně pozadu, v rámci jednotlivých zemí začíná autonomní doprava výrazněji ožívat. V tomto směru vyniká hlavně Londýn, kde chce spustit svou službu tohoto typu Uber ve spolupráci s AI startupem Wayve, a do anglické metropole se chystají vstoupit i giganti Waymo (Alphabet/Google) nebo čínské Apollo Go (Baidu).
Menší služba funguje v chorvatském Záhřebu (projekt Verne) a pilotní experimenty s robotaxi probíhají také v Lucembursku, a to pod křídly společností Bolt, Stellantis a Pony.ai. Nová deklarace urychlující legislativní prvky pro přijetí autonomních systémů vypadá slibně a máme dobře nakročeno k tomu, aby se robotaxi stalo běžnou součástí městského života i v Evropě, včetně Česka.