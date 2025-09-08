Robotaxi v Evropě? Uber chystá první testy kousek od Česka

- Evropa je v rámci testování robotaxi oproti USA nebo Číně pozadu
- V následujících letech by se to ale mohlo změnit
- Uber plánuje testy v Německu už v příštím roce, přidat se má Lyft a Baidu
V segmentu automotive je v poslední době velkým tématem autonomní řízení. Automobilky ve větší či menší míře nasazují do svých vozidel systémy, které umožňují částečné či plné řízení bez přímého zásahu řidiče, nicméně okolo opravdového autonomního řízení, tedy systému, kde není lidský faktor potřeba vůbec, prozatím jen opatrně krouží. Až doposud platilo, že Mekkou těchto testů je Kalifornie, nicméně jak se zdá, první testy se plánují i na území Evropy, a to dokonce blíže, než bychom si mysleli.
Robotická taxi plánují ovládnout Evropu
Uber a jeho partner Momenta budou příští rok v Německu testovat plně autonomní vozy bez řidiče. Tato zpráva přichází v době, kdy se výrazněji hovoří o tom, že Evropa zaostává za USA a Čínou v počtu komerčně provozovaných služeb robotaxi. Firmy uvádějí, že od roku 2026 budou v Mnichově testovat autonomní úroveň 4 (úroveň 4 označuje vozidla bez řidiče, která mohou jezdit kdekoli ve vymezené zeměpisné oblasti). Pokud v Mnichově půjde vše podle plánu, Uber tvrdí, že by robotická taxi společnosti Momenta mohla v následujících letech dorazit do dalších evropských měst.
Momenta sídlí v Šanghaji, kde v současné době provozuje vlastní službu robotaxi. Začátkem letošního roku Uber uvedl, že jí umožní přidat své autonomní taxíky do své platformy pro přepravu cestujících, i když se bude jednat o města mimo USA a Čínu. Uber rovněž zmínil, že robotaxíky od Momenty budou při spuštění vybaveny bezpečnostními monitory za volantem, než časem přejdou na plně autonomní vozidla.
Do budoucnosti Momenty vkládá důvěru (a také peníze) nejedna společnost, konkrétně získala finanční prostředky od čínské státní společnosti SAIC Motor, GM, Toyoty, Mercedes-Benz a Bosch, v současnosti dodává asistenční software například Mercedesu a BMW. S robotickými taxi se v Evropě budeme v následujících letech setkávat stále častěji – kromě Uberu a Momenty plánují čínské společnosti Baidu a Lyft uvést v roce 2026 autonomní taxíky do Velké Británie a Německa.