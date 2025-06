Autonomní Tesla Robotaxi v provozu. Zatím ale pouze s dozorem a jen pro vyvolené

Tesla o víkendu v Austinu vypustila dlouho očekávanou technologii autonomních taxíků Robotaxi a internet se zaplnil prvními reakcemi těch, kteří si čerstvou novinku měli možnost vyzkoušet na vlastní kůži. Každopádně hned ze startu je potřeba mírnit nadšení. Ačkoliv Musk lákal na červnové uvedení autonomních Robotaxi, reálně se jedná spíše o zkušební provoz s dozorem.

V taxíku na sedadle spolujezdce totiž sedí zaměstnanec automobilky, který má možnost v případě nebezpečí vozidlo pomocí tlačítka ihned zastavit. Jízdy taxíků jsou zatím omezeny pouze na zmapované území města a i tak je Robotaxi v některých případech následováno dalším kontrolním vozidlem automobilky.

Celá služba zároveň zdaleka není dostupná pro širokou veřejnost. Aktuálně funguje na principu pozvánek, které v prvé řadě dostali vybraní influenceři, což vzbuzuje otázky ohledně objektivity prvotních recenzí. A omezení nekončí. Provoz nyní probíhá na území Austinu pouze mezi šestou hodinou ranní a polednem, vozy se přitom vyhýbají komplikovaným křižovatkám, dálnicím, letištím nebo špatnému počasí. Na síti X se však objevil videozáznam i z noční jízdy za tmy.

Here is my experience in one of the first public nighttime @Tesla Robotaxi rides. It was smooth, comfortable and just as good as it is during the daytime. pic.twitter.com/7bDvVaWf3A

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 23, 2025