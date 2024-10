Futuristická Tesla Cybercab odhalena! Robotaxi, které nemá volant ani pedály

Tesla představila svou vizi robotického taxíku Cybercab

Ten nemá volant ani pedály a sveze jen dva pasažéry

Podle Muska bychom se ho mohli dočkat v plném provozu už za dva roky

Za svůj život patrně většina z nás alespoň jednou využila služeb taxi. Zkušenosti s tímto typem přepravy se různí, od korektně poskytnuté služby až po podvody a dohady o přemrštěné ceně. S jistotou však můžeme říci, že se jedná o povolání, které je výrazně ohroženo postupující robotizací, neboť lidský prvek je v tomto případě snadno zastupitelný. To si evidentně myslí také Elon Musk, jehož společnost Tesla představila své vůbec první autonomní vozidlo, které je určeno do běžného provozu právě jako taxi. Co všechno vůz s futuristickým názvem Cybercab umí?

Robotické taxi od Tesly chce dohnat konkurenci

Robotaxi od Tesly je zjednodušeně řečeno autonomní vozidlo, které neobsahuje volant či pedály a je určeno k přepravě osob. Jako takové pochopitelně potřebuje patřičné schválení regulačními úřady, než se objeví v masové výrobě. Futuristický design nezapírá, že se inspiroval u Cybertrucku, byť jsme se tentokrát nedočkali ostrých hran, ale příjemného zaoblení. Zajímavostí je, že Cybercab disponuje dveřmi s otevíráním směrem nahoru a do prostoru vozidla se vlezou pouze dva pasažéři. Dalším zajímavým postřehem je, že vozidlu chybí nabíječka – Musk na konto nabíjení prohlásil, že vozidla se budou nabíjet indukcí.

Podle excentrického miliardáře by měla být tato autonomní vozidla 10-20× bezpečnější, než vozy řízené lidmi a cena za jejich provoz by mohla odpovídat 20 centům a 1,6 kilometrů (cca 4 koruny). Zároveň dodal, že Tesla plánuje spustit plně autonomní řízení v Texasu a Kalifornii už v příštím roce, zatímco produkce Cybercabu začne o rok později, přičemž na silnicích by se mohli objevit v roce 2027. Odhadovaná cena překvapivě také není nikterak vysoká – podle Muska bude Cybercab stát méně než 30 tisíc dolarů (cca 700 tisíc korun).

„Je to poměrně velká věc. Zachrání to životy, hodně životů a také zabrání zraněním,“ pronesl Musk. Kromě Cybercabu Tesla ukázala také futuristický minibus s názvem Robovan, avšak v tomto případě jsme se dozvěděli jen to, že se do něj vleze až 20 osob.

Ačkoli je Tesla obecně považována za průkopníka v oblasti autonomního řízení, v posledních letech na svou konkurenci dost ztrácí. Kupříkladu vozidla firem jako Waymo či Cruise už mají za sebou miliony odjetých kilometrů v běžném provozu, což je přeci jen posouvá mnohem blíže k reálnému nasazení autonomních vozidel, než Teslu.

Jejich prvotní zavádění navíc nebylo bez problémů, ostatně tyto společnosti museli řešit řadu incidentů jako blokování jiných vozidel, zhoršování dopravních zácp a dokonce způsobila i několik zranění. Americké federální úřady zabývající se bezpečností na silnicích aktuálně aktivně prověřují několik velkých hráčů na trhu a zatím se stále nerozhodly, zda provoz autonomních vozidel v celostátním měřítku posvětí, či zda dojde k jejich zákazu.

Ačkoli vize Tesly nezní vůbec špatně, je potřeba mít na paměti, že Elon Musk velmi rád přehání, obzvláště pokud jde o termíny, kdy by se jeho produkty měly objevit na trhu, což se v minulosti ukázalo nejen na v tomto ohledu nechvalně proslulém Cybertrucku, ale i u běžných vozidel od Tesly. To ostatně v červenci při projevu k investorům také sám přiznal, když komentoval ambiciózní plány na uvedení autonomních vozidel. „Autonomní řízení bez dohledu může být už tento rok. Byl bych šokován, kdybychom to příští rok neuměli. Mé předpovědi nicméně byly v minulosti možná příliš optimistické. V minulosti jsem se mýlil. Možná se mýlím i tentokrát,“ uvedl Musk.

Miliardář se zároveň nebojí projekty kompletně odepsat, jako se to stalo třeba u futuristického dopravního prostředku Hyperloop. Pokud se už tedy nemůžete dočkat, až se za pár let svezete v plně autonomním taxi, raději nemějte příliš vysoká očekávání.