TOPlist

Honba za extrémním nabíjecím výkonem je u konce. Přijde čas na sjednocení standardu USB-C?

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 15. 6. 18:00
0
Fotoduel Xiaomi 17 Ultra vs. iPhone 17 Pro Max: který u nich fotí lépe?
  • Vysoký nabíjecí výkon už pro řadu výrobců není hlavní téma
  • Někteří dokonce v průběhu let naopak v tomto ohledu ubírali
  • Možná už nadešel čas zapřemýšlet nad sjednocením standardu USB-C

Nabíjení chytrých telefonů je každodenní chleba každého z nás. A protože většina chce řešit tuto nepříjemnost co možná nejrychleji, výrobci se před časem začali předhánět v tom, kdo přinese nejvyšší nabíjecí výkon – od skromných začátků v podobě 30W či 45W nabíjecího výkonu se někteří čínští výrobci přesunuli až k extrémům v podobě 100W a vyšších výkonů, které běžné telefony dobily v řádech minut. S tím se ovšem pojila i jedna nepříjemnost v podobě nabíjecích standardů. HyperCharge, SuperVOOC, SuperCharge, Samsung AFC, Apple 2.4A nebo Qualcomm Quick Charge se objevovaly na každém kroku a jedu věc měly společnou – bez správné nabíječky jste maximální potenciál nevyužili, nemluvě o vzájemné nekompatibilitě.

Rychlé nabíjení už není hlavní marketingový tahák

Ačkoli je rychlé nabíjení zajímavou marketingovou vábničkou, tak je doba, kdy se výrobci předháněli v nabíjecím výkonu, už podle všeho za námi. Ostatně většina uživatelů už totiž zjistila, že pro pohodlné nabití běžného smartphonu bohatě stačí výkon okolo 60 až 80 W, přičemž u vyšších hodnot nejenže není časová úspora tak velká, ale hraje zde roli i snižování životnosti baterie. I když výrobci v tomto případě často garantují zachování určitého procenta kapacity i po pár letech, běžný uživatel používá smartphone déle, než jen dva roky.

Vývoj nabíjecího výkonu u vlajkových modelů vybraných značek v průběhu let
Vývoj nabíjecího výkonu u vlajkových modelů vybraných značek v průběhu let

Telefony s nejrychlejším nabíjením jsou při dosahování krátkých dob nabíjení a vysokého výkonu (který se ostatně málokdy udrží déle než pár minut) stále méně závislé na svých proprietárních protokolech. Nyní jsme v bodě, kdy univerzální standardy dohnaly proprietární řešení a navíc nabízejí širší kompatibilitu s příslušenstvím. Kde ale nově nastává problém je roztříštěnost standardu USB-C. Ten na papíře vypadá poměrně jednotně, ostatně samotný konektor je vždy vizuálně stejný, nicméně uvnitř se nachází velké množství různých standardů, které ne každý konektor splňuje.



iPhone 17 Pro v oranžové barvě



Nepřehlédněte

Rychlé nabíjení pro iPhone 17? Je to složitější, než by se mohlo zdát

V praxi se tak velmi snadno může stát, že ačkoli budete mít v ruce dva vizuálně stejné kabely, jeden z nich zvládne vysoký nabíjecí výkon a velmi rychlý přenos dat, zatímco ten druhý s trochou nadsázky sotva udrží váš telefon při životě. I když se i v tomto ohledu pomalu výrobci sjednocují, stále kupříkladu Apple podporuje nabíjení skrze protokol USB Power Delivery Adjustable Voltage Supply (AVS), zatímco konkurence s Androidem ve velkém vsází na USB Power Delivery Programmable Power Supply (PPS). Jestli se někdy dočkáme skutečné jednoty, kdy nám bude stačit libovolný kabel s USB-C k tomu, abychom naplno využili potenciál jakéhokoli zařízení, je otázkou.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Děti na sociálních sítích
Velká Británie vyhoví rodičům. Dětem do 16 let zakáže Instagram, TikTok i Snapchat
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:30
2
Robotaxi v Praze
Revoluce v dopravě se blíží: 18 států EU, včetně Česka, podepsalo dohodu o testování robotaxi
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
0
Elon Musk se spoustou peněz (ilustrační obrázek)
SpaceX boří americkou burzu. Elon Musk je první dolarový bilionář na světě
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 13:30
1
Senior sleduje upozornění na smartphonu
Falešný hovor od policie či banky? Android 17 pozná podvod dřív, než přijdete o peníze
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 12:00
0

Kapitoly článku