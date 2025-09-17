Rychlé nabíjení pro iPhone 17? Je to složitější, než by se mohlo zdát

- Nové iPhony podporují rychlé 40W nabíjení
- Abyste ho mohli využít, potřebujete mít tu správnou nabíječku
- Těch je aktuálně na trhu méně, než kolik by si běžný uživatel myslel
Na první pohled je standard USB-C ideálním řešením. Ostatně komu by se nelíbilo mít jeden konektor, který vládne všem? Jenže jakmile se na celou situaci podíváte trochu podrobněji, zjistíte, že není všechno zlato, co se třpytí. Pod USB-C se totiž zvládne schovat řada různých kabelů a nabíječek, přičemž některé se mohou lišit velmi výrazně v tom, kolik zvládnou přenést dat či jak rychlé nabíjení podporují. Bohužel je tato na první pohled velmi dobře skrytá roztříštěnost vidět na nejnovější řadě iPhonů 17.
Když USB-C není USB-C
Dobrou zprávou je, že Apple podporu 40W nabíjení skrze Dynamic Power adaptér, jenž zvládne dobít až 50 procent za 20 minut. Háček je ovšem v tom, že Apple podporuje toto nabíjení skrze USB Power Delivery Adjustable Voltage Supply (AVS), zatímco konkurence s Androidem ve velkém vsází na USB Power Delivery Programmable Power Supply (PPS). Problém je to ve chvíli, kdy budete chtít pro nabíjení využít jinou nabíječku než tu od Applu – ta totiž pravděpodobně nebude USB Power Delivery Adjustable Voltage Supply podporovat, takže na rychlé nabíjení můžete rázem zapomenout.
Standard PPS byl představen společně s USB Power Delivery 3.0, zatímco stamdard AVS se objevil až v rámci USB PD 3.1. Pokud jde o rozhodnutí do budoucna, je tento krok nejspíše správný vzhledem k tomu, že poslední specifikace USB PD 3.2 využívá AVS povinně, zatímco podpora PPS je pouze volitelná. Apple se nicméně pravděpodobně rozhodl v tomto ohledu spíše pragmaticky, než že by byl přesvědčen o výhodnosti AVS.
AVS umožňuje citlivější nastavení napětí, aby lépe odpovídalo energetickým potřebám systému, čímž zlepšuje účinnost a management odpadního tepla oproti běžnému USB PD. Jedná se však stále o statický protokol – napětí zůstává zachováno, dokud zařízení nebo nabíječka aktivně nepožádá o vyšší či nižší napájení. PPS si zachovává klíčové výhody pro ultrarychlé nabíjení baterií a dynamicky se přizpůsobuje v reálném čase, aby kopírovalo změny napětí baterie. Pokud toto shrnutí pro vás není složité, patříte mezi velmi úzkou skupinu uživatelů, která chápe problematiku napájení zařízení skrze USB-C.
A právě to je ten problém. Běžný uživatel často nemá čas či kapacitu řešit, který telefon, nabíječka nebo kabel podporuje které rychlé nabíjení a co je pro něj výhodnější. Postupem času se sice AVS nejspíše stane mainstreamem, avšak bude to od většiny uživatelů vyžadovat, aby si koupili nové nabíječky, což se neshoduje se současným ekologickým pohledem na svět, který například Apple vehementně podporuje.