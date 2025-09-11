Apple tajil iPhone 17, ale internet byl napřed. Porovnali jsme, jak se úniky shodovaly s realitou

- Přestože byly iPhony 17 oficiálně představeny až nyní, jejich design jsme mohli znát téměř se sedmiměsíčním předstihem
- První úniky se začaly objevovat v prosinci 2024, design podobný finálnímu se pak zjevil letos v únoru
- O iPhonu Air se dokonce poprvé spekulovalo už v květu 2024, tehdy jako o „iPhonu 17 Slim“
- Prošli jsme ty nejzajímavější úniky za posledních 18 měsíců a ověřili, jak moc přesné vlastně byly
V úterý večer americký Apple představil nové iPhony, na kterých pracoval minimálně posledních 12 měsíců. Samotnému uvedení ale předcházela několikaměsíční smršť úniků, spekulací a často až těžko uvěřitelných renderů či snímků maket, které vypadaly jako z jiného světa. Pojďme se podívat na ty nejbizarnější z nich a projít si cestu, kterou iPhone 17 ušel od prvních náznaků až po oficiální představení, které proběhlo 9. září 2025.
Design jako Pixel? Nakonec ne
Dlužno podotknout, že už v samotném začátku spekulací nad celou řadou iPhone 17 se ozývaly věrohodné hlasy, že základní model bude vlastně stejný jako iPhone 16. To se nakonec i vyplnilo a kromě obměny barev Apple s ničím novým nepřišel. To stejné ale ani omylem neplatí o prémiové řadě iPhone 17 Pro a Pro Max. Pojďme si to hlavní připomenout.
Dokonce už v listopadu 2024 jsme vás informovali o tom, že vrcholné iPhony se zbaví titanu a nasadí místo něj zpět hliník. Tehdy ale ještě nebylo jasné, že je to kvůli lepšímu odvodu tepla a lepšímu chlazení. V průběhu listopadu a prosince se také začaly objevovat první rendery vytvořené dle CAD nákresů; a to notně zběsilé. Například iPhone 17 Pro ve stylu telefonů Pixel překvapoval i ty nejzarytější spekulanty.
Design iPhone 17 prozrazen 7 měsíců před oficiální premiérou
Tehdy už bylo jasné, že nové iPhony nabídnou očekávaný redesign, leč nebylo jasné, do jaké míry. První rendery, které už vypadají více méně jako oficiálně představené produkty, vytáhl na světlo insider Jon Prosser, a to ve svém valentýnském videu z února 2025. Za to mu patří uznání, protože dokázal odhadnout design iPhonů s předstihem 7 měsíců. Dlužno podotknout, že v tomto čase, tedy na přelomu ledna a února, se začaly objevovat první CAD nákresy, se kterými pracují výrobci příslušenství.
S koncem února už bylo jasno, jak budou iPhony vypadat. Díky insiderovi unikl klíčový CAD nákres z továrny, který zobrazuje iPhone 17, 17 Pro i Pro Max a také Air v designu, jaký známe dnes. Krátce poté začaly vznikat i makety, se kterými se nám v průběhu léta a později i na veletrhu IFA chlubili výrobci příslušenství.
Fotoaparát, menší Dynamic Island a další
Současně s úniky designu se horentně spekulovalo také o výbavě. Tady bylo do značné míry jasno mnohem dřív, než se objevily první skutečné úniky designu. Už na konci loňského roku bylo jasno, že nový 3nm čipset ponese označení A19 Pro a půjde znovu o to nejlepší, co má tchajwanské TSMC v portfoliu. Ve stejném termínu se hovořilo také o nasazení vlastního čipu pro 5G a Wi-Fi 7, které dnes známe pod oficiálním označením Apple C1X a N1.
Před koncem minulého roku se také hojně spekulovalo o tom, že iPhone 17 Pro (Max) nabídne i třetí fotoaparát s rozlišením 48 Mpx. Tehdy však nikdo neočekával, že teleobjektiv přijde o 5× optický bezztrátový zoom. Tato specialitka byla potvrzena až během července letošního roku. A třeba vychytávka v podobě focení selfie fotek v režimu na šířku při držení telefonu na výšku se v žádných uniklých materiálech neobjevila až do poslední chvíle.
Kromě toho se ale i spousta starších úniků nepotvrdila. Kupříkladu se do poslední chvíle nepodařilo rozlousknout záhadu Dynamic Islandu – bude stejný, nebo menší než u současné generace iPhone 16. Ačkoliv jsme telefony zatím v ruce neměli, všechny informace naznačují, že dynamický průstřel si svou velikost zachoval, stejně jako úhlopříčky displejů nových iPhonů.
iPhone Air známe už od května 2024
Úplnou novinkou do portfolia se – dle očekávání – stal tenoučký iPhone Air. Ještě než se pustíme do geneze tohoto produktu, sluší se uvést, že dlouho se hovořilo o tom, že oficiální název bude „iPhone 17 Air“. Apple nakonec vynechal číslovku, což může vést buď k tomu, že chce nový iPhone zvýraznit nad ostatními, nebo plánuje podobné značení postupně propsat i do dalších řad. Přece jenom, u iPadů či MacBooků mu to funguje na výbornou.
První zmínka o iPhonu Air se objevila už v květnu 2024, tedy skoro rok a půl před oficiálním uvedením v Apple Parku. Zběsilá spekulace tehdy mluvila o iPhonu Slim, který nahradí model Plus; kolem a kolem to vyšlo. V průběhu léta loňského roku už se ustálil název iPhone (17) Air. Mimochodem, s tím označením přišel pro změnu insider Mark Gurman z agentury Bloomberg.
Odhalení designu nového tenkého iPhonu pak má na kontě znovu Jon Prosser. Jeho klíčový únik přišel rovněž v únoru letošního roku, kdy měli továrny a výrobci příslušenství k dispozici první CAD nákresy. Jeho tehdejší rendery akcentují extrémně tenkou konstrukci, ale také ostře řezané hrany. Dnes víme, že iPhone Air má strany spíše oblejší, víc než cokoliv jiného tak připomíná iPhone 6. Už tehdy ale dokázal Prosser potvrdit vertikální fotomodul na zádech s jednou jedinou kamerkou.
Únor 2026: budeme znát podobu iPhone 18?
Znalost toho, jak svižně unikaly letošní nové iPhony, nám dává dobrou představu do příštího roku. Už za pár týdnů se začne hlasitě spekulovat o tom, co nového přinese řada iPhone 18. V průběhu prosince či ledna se mohou začít objevovat první rendery, které potvrdí či vyvrátí úniky CAD nákresů v únoru.
Právě během tohoto období se do továren dostávají CAD soubory obsahující podklady a schémata pro výrobu forem na šasi telefonů, které k nelibosti Applu (ale samozřejmě i jiných výrobců) téměř vždy uniknou. A technologičtí leakeři se společně s grafiky postarají o jejich vizualizace. Díky tomu jsme schopni znát téměř finální podobu s několikaměsíčním předstihem.
Toho času už budou mít slušnou představu o nových iPhonech také výrobci příslušenství. Finální představu dostaneme před létem, kdy už budou k dispozici i první makety.
Co nového očekáváte od příští generace iPhone 18 vy?