Čeká nás za rok iPhone 27? Nové značení Applu může způsobit paseku

Apple totálně překope názvosloví svých operačních systémů. Ve středu večer o tom informoval insider Mark Gurman z agentury Bloomberg. Nové iOS tedy nedostane číslovku 19, nové macOS 16 a tak dále. Namísto toho všechny systémy obdrží číslování podle roku. Jenže aby to nebylo tak jednoduché, Apple z toho možná za pár týdnů udělá slušnou bramboračku.

Čisté víno chutná takto: iOS, iPadOS, watchOS, macOS, tvOS a visionOS se zbaví různorodého číselného značení dle aktuální generace, které bylo v mnohém nepřehledné a časem by stejně došlo na to, že nikdo reálně neví, která verze je která. Namísto toho mají letošní názvy systémů znít: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 a visionOS 26. Jednodušší, že? Více méně.

— Beta Profiles (@BetaProfiles) May 29, 2025