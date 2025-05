iPhone 17 Pro se nezadržitelně blíží. Očekáváme těchto 12 novinek!

iPhony s přídomkem Pro na sebe tradičně poutají nejvíce pozornosti

Podle dostupných spekulací očekáváme, že se budou moci pochlubit těmito novinkami

K představení by mělo dojít na podzim letošního roku

Jako každý rok, také letos technologický gigant Apple plánuje na podzim představit novou řadu chytrých telefonů iPhone, tentokrát s číselným označením 17. Tradičně nejočekávanější jsou modely s přídomkem Pro, které jsou nositeli nejvíce změn a novinek. Vzhledem k tomu, že se o výbavě a funkcích modelů Pro spekuluje už nějaký ten pátek, přinášíme vám přehled dvanácti největších novinek, které se s nejvyšší pravděpodobností objeví v chystaných smartphonech.

Vyšší výkon, nový design či lepší fotoaparáty

V první řadě by nové iPhony měly přijít se změněným designem, který bude tvořen částečně z kovu a částečně ze skla, především kvůli bezdrátovému nabíjení. Rám by poté neměl být z titanu, ale z hliníkové slitiny. S tím souvisí také změna podoby vystouplého fotomodulu, který už nebude mít čtvercový, ale obdélníkový tvar, přičemž trojice čoček zůstane umístěná stejně jako u předchozích generací. V souvislosti s designem je potřeba zmínit také spekulovanou novou barvu, kterou by měla být Sky Blue a svým odstínem má připomínat letošní MacBooky.

Vylepšení se pochopitelně dočká také hardware. Srdcem iPhonu 17 Pro má tentokrát být nový čipset A19 Pro, který opět vyrobí TSMC, přičemž k tomu má využít novější 3nm výrobní proces. Ten by měl poskytnout nejen vyšší výkon, ale také lepší efektivitu. To by mělo zajistit vyšší výdrž společně s pravděpodobně větší baterií, která by měla dorazit do varianty Pro Max. Narůst by měla také kapacita RAM, a to na 12 GB. O konektivitu se má starat nový čip podporující Wi-Fi 7, jejž má designovat sám Apple. Užitečnou novinkou má být také vylepšené chlazení, které bude obsahovat výparníkovou komoru, jež pomůže lepšímu rozprostření tepla.

Velké změny se dají očekávat také v případě fotoaparátů. Na zadní straně bychom se měli dočkat 48Mpx teleobjektivu, což by byl oproti současnému 12Mpx snímači výrazný nárůst. Na přední straně se poté můžeme těšit na 24Mpx snímač, který výrazně vylepší kvalitu selfie a videohovorů.

Co některé uživatele jistě potěší, je chystaná možnost nahrávat záznamy simultánně z přední i zadní kamery. Na své si mají přijít také fanoušci záznamů ve vysokém rozlišení – nově by iPhony 17 Pro měly mít možnost natáčet videa v rozlišení až 8K. Na jaké novinky se nejvíce těšíte vy? Dejte nám vědět do komentářů.

