Přehledně: jaké novinky přinese aktualizace iOS 19?

Aktualizace iOS 19 pro iPhony je za rohem, představí se za dva týdny

Apple údajně plánuje celou řadu novinek, včetně nového designu a ikon

Na své přijdou i jakkoliv fyzicky či mentálně znevýhodnění uživatelé

První velká přenášená konference společnosti Apple v letošním roce je opravdu za rohem. Už v pondělí 9. června vyrukuje americký výrobce s novinkami, které za celý rok přichystal pro své operační systémy napříč ekosystémem. Pojďme si zrekapitulovat všechny spekulace týkající se iOS 19 a úniky toho, co má být představeno na konferenci WWDC 25.

Nová aktualizace iOS 19 má přinést změny, které zákazníci neviděli od roku 2013, kdy dorazil iOS 7 a zcela překopal to, jak do té doby systém iPhonů vypadal. Obří změna se očekává i letos, ačkoliv nelze s jistotou říct, jak velká bude a jak změní uvažování nad operačním systémem. Více či méně potvrzen je nový design, zejména pak tvar ikon, a také nový prvek v podobě plujícího a proměnlivého Tab Baru (též Tabview, tedy nástupce spodní lišty v aplikacích).

V jednom ze svých videí o designových novinkách hovořil Jon Prosser z kanálu Front Page Tech, nezávisle na nich o nich informoval i insider Mark Gurman z agentury Bloomberg. iOS 19 má podle něj pracovní označení „Solarium“ a nový design má vycházet z toho, co již dříve představil Apple u systému visionOS, tedy polotransparentní plochy a ovládací prvky.

iOS 19 při práci s monitorem

iPhone s iOS 19 by také měl být mnohem lépe připravený pro práci s monitorem, respektive po připojení k externímu displeji. V jednom ze svých reportů to zmínil leaker Majin Bu s tím, že tato funkce bude podobná stávajícímu Stage Manageru v macOS a iPadOS a budou ji podporovat pouze modely s USB-C (tedy iPhone 15 a novější).

Další novinka – režim baterie, který za vás ohlídá umělá inteligence. O této spekulaci se opakovaně zmiňuje Mark Gurman. Podle něj toto vylepšení „zanalyzuje, jak člověk své zařízení používá a provede úpravy pro úsporu energie“, čímž prodlouží výdrž baterie.

Novinky pro hendikepované

Dále se očekávají vylepšení týkající se zpřístupnění a hendikepovaných uživatelů, o čemž jsme již informovali. Součástí toho mají být nové štítky v obchodě App Store, které okamžitě upozorní uživatele na funkce z ranku zpřístupnění u vybraných aplikací.

K dispozici bude i novinka v podobě Lupy pro Mac. Díky tomu bude možné propojit iPhone s MacBookem a použít zoom na mobilu coby lupu; například si přiblížit tabuli v univerzitní posluchárně. Apple úplně stejně vylepšuje i schopnosti čtení Braillova písma na iPhonu nebo iPadu a přidává vodítka proti kinetóze také na Mac (doposud byly pouze na iPhonu a iPadu).

Živý překlad přes AirPody

Některé modely sluchátek AirPods a AirPods Pro by mohly nabídnout sofistikovanou funkci živého překladu. Například španělsky hovořící člověk s vámi bude hovořit svým rodným jazykem, AirPody vám ale řeč rovnou převedou do angličtiny, a zase naopak.

Podobnou funkci na nedávné akci I/O představil konkurenční Google a funguje pomocí generativní umělé inteligence Gemini, nepotřebujete k tomu jen bezdrátová sluchátka. Není však jasné, jak tato funkce bude rozšířená – stačí se podívat na aplikaci Přeložit přímo v iOS 18, která stále nabízí jen 19 jazyků, češtinu ne. Tato funkce přitom bude výrazně složitější než klasický textový překlad.

Jaké iPhony budou podporovat iOS 19?

Ačkoliv to dříve nebylo potvrzeno, nyní se to jeví jako jasná věc. iOS 19 budou s velkou pravděpodobností podporovat iPhony z roku 2019 a novější. Nejstarším zástupcem tedy bude iPhone 11 a jeho souputníci. Z výbavy naopak vypadne trio iPhone XS, XS Max a XR, které bylo uvedeno v září 2018. Kompletní seznam podporovaných iPhonů by měl vypadat takto:

iPhone 16 Pro (Max)

iPhone 16 a 16 Plus

iPhone 16e

iPhone 15 Pro (Max)

iPhone 15 a 15 Plus

iPhone 14 Pro (Max)

iPhone 14 a 14 Plus

iPhone 13 Pro (Max)

iPhone 13 a 13 mini

iPhone 12 Pro (Max)

iPhone 12 a 12 mini

iPhone 11 Pro (Max)

iPhone 11

iPhone SE 3. generace (2022)

iPhone SE 2. generace (2020)

