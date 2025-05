Apple ukázal některé funkce z iOS 19: těšit se mohou hlavně hendikepovaní

Již tuto neděli, tedy 18. května, se slaví Světový den zpřístupnění. To představuje de facto jakékoliv funkce či vychytávky v systému například vašeho telefonu, které zlepšují využitelnost pro osoby s nějakým postižením. Apple se v tomto ohledu angažuje opravdu hodně, dlouhodobě jsou jeho produkty mezi hendikepovanými lidmi nejoblíbenější. U příležitosti speciálního výročí tak představil několik opravdu zajímavých novinek zpřístupnění pro své systémy.

U aplikací v App Store přibude nový prvek, a sice speciální štítek zpřístupnění. Ten v jednoduchosti zobrazuje, jaké funkce zpřístupnění aplikace podporuje, dozvíte se například jestli umí VoiceOver, hlasové ovládání, větší text, dostatečný kontrast, snížený pohyb, titulky a další.

V tuto chvíli není jasné, zdali Apple bude štítky po vývojářích požadovat ve všech případech, anebo zdali to bude čistě na jejich uvážení. Podle dostupných informacích však Apple chce těmito štítky motivovat vývojáře k tomu, aby funkce zpřístupnění do svých aplikací přidávali; už jen třeba kvůli tomu, že konkurenční aplikace je má. Štítky přístupnosti dorazí později jako aktualizace pro App Store na iOS, macOS, iPadOS i visionOS, zatím dostupné nejsou.

Funkce Lupa byla na iPhonu i iPadu dostupná již od roku 2016. Nyní ji Apple přidává i pro Mac, a to pomocí kamery vašeho iPhonu. Aplikace na Macu se připojí k fotoaparátu uživatele, který si tak může přiblížit své okolí, například obrazovku nebo tabuli. Lupa funguje jak s kamerou v iPhonu, tak i s připojenými USB kamerami a podporuje čtení dokumentů pomocí funkce Desk View.

Apple has released a new ad highlighting Magnifier, coming to Mac with macOS 16 later this year pic.twitter.com/bM4h9NxJle

— Aaron (@aaronp613) May 13, 2025