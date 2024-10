Dělá se vám v autě špatně? Vyzkoušejte na vašem telefonu tuhle geniální funkci

Při dlouhých jízdách autem, letadlem či třeba lodí trápí až 30 % světové populace tzv. kinetóza, neboli nevolností způsobenou rychlým pohybem. Nová funkce pohybových vodítek v iOS 18 na iPhonech a iPadech však slibuje nabídnout pomoc od této nepříjemné nevolnosti. Jak to funguje a skutečně to umí pomoci od kinetózy?

Kdo má s nevolností v dopravních prostředcích zkušenost, dobře ví, že během toho nijak nepomáhá civět do telefonu, typicky se skloněnou hlavou. To nevolnost jen umocňuje. Naopak pomáhají zázvorové či mátové žvýkačky a také technika sledování pevného bodu v dálce, například horizont. Mozek se na tento pevný bod dokáže ukotvit a nevolnost se tím zklidní.

Say goodbye to motion sickness?🤢"Vehicle Motion Cues" for #iPhone and #iPad uses animated dots to sync with your vehicle's motion, reducing sensory conflict. I know exactly who to test this out with on a drive when it's available!🚗📱#Apple #Tech #Innovation pic.twitter.com/5eZQOUdQpo

