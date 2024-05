Apple chystá geniální novinku. iPhone a iPad brzy půjde ovládat očima

Apple představil řadu nových funkcí pro hendikepované uživatele

V budoucnu bude možné iPhone či iPad ovládat očima

Anebo si budete moci zapnout speciální animace redukující nevolnost v autě

Apple předběhl sám sebe a zhruba 4 týdny před konferencí WWDC 24 oznámil některé softwarové novinky, které zamíří do iOS a iPadOS. Jde vlastně výhradně o nové funkce zpřístupnění pro fyzicky či psychicky znevýhodněné a hendikepované. Z technologického hlediska však budou zajímat snad každého. Jaké jsou ty nejzajímavější?

Ovládání očima

Pro uživatele s fyzickým postižením končetin, svalů, či obecně pohybového ústrojí může být velký problém ovládat iPhone či iPad přes displej. K tomu slouží nová funkce snímání pohledu, pomocí které lze vlastně iPad a iPhone ovládat kompletně bezdotykově.

Control iPad and iPhone with just your eyes 👀 Coming later this year, Apple’s new accessibility features include Eye Tracking, a way for users to navigate iPad and iPhone with just their eyes.https://t.co/fZ9PMWXLD6 pic.twitter.com/8nAcXDk0Hk — Ben Geskin (@BenGeskin) May 15, 2024

Tato funkce prý využívá umělou inteligenci. „Sledování očí funguje ve všech aplikacích iPadOS a iOS a nevyžaduje další hardware ani příslušenství. Pomocí funkce Eye Tracking mohou uživatelé procházet prvky aplikace a pomocí funkce Dwell Control [délka upřeného pohledu] aktivovat jednotlivé prvky a přistupovat k dalším funkcím, jako jsou fyzická tlačítka, přejetí prstem a další gesta, výhradně očima,“ vysvětluje Apple.

Haptika do rytmu

Apple myslí i na uživatele se smyslovým postižením, například hluché či alespoň polohluché. Nová funkce Music Haptics dělá to, že pomocí haptického enginu přehrává poklepání, textury a jemné vibrace do zvuku hudby. Music Haptics funguje v milionech skladeb z katalogu Apple Music a bude k dispozici jako API pro vývojáře, aby mohli „vibraci do rytmu“ ve svých aplikacích zpřístupnit.

Music Haptics Makes Songs More Accessible Music Haptics uses vibrations that change with the song, giving those who are deaf or hard of hearing a way to experience the rhythm and beat. Works with millions of songs on Apple Music and coming to other apps soon! pic.twitter.com/StSmFlMeYo — TechDroider (@techdroider) May 15, 2024

Hlasové zkratky

Zkratky jsou v ekosystému Apple velmi oblíbené především mezi kreativními uživateli. V příští aktualizaci však dorazí i hlasové zkratky, které se hodí zejména pro pohybově hendikepované. Význam je vlastně nasnadě – namísto fyzické akce stačí vyřknout klíčové slovo určené jako zkratku a přístroj už spustí přednastavenou reakci.

Tečky proti nevolnosti v autě

Poslední novinka je zajímavá tím, že ji mohou plně využít i zdraví uživatelé bez hendikepu. Pracuje totiž s nevolností, kterou zažíváte, pokud používáte smartphone či tablet v jedoucím vozu. Po zapnutí funkce Vehicle Motion Cues se po okraji obrazovky objeví animované tečky, které se pohybují ve směru pohybu vozidla.

Say goodbye to motion sickness?🤢"Vehicle Motion Cues" for #iPhone and #iPad uses animated dots to sync with your vehicle's motion, reducing sensory conflict. I know exactly who to test this out with on a drive when it's available!🚗📱#Apple #Tech #Innovation pic.twitter.com/5eZQOUdQpo — James Almeida 🌐 (@_JamesAlmeida) May 15, 2024

Podle testů společnosti Apple toto pomáhá snížit smyslový konflikt a redukovat nevolnost, kterou uživatel může při jízdě cítit. Pomocí senzorů zabudovaných v iPhonu a iPadu Vehicle Motion Cues rozpozná, kdy se uživatel nachází v pohybujícím se vozidle, a podle toho reaguje. Funkci lze nastavit tak, aby se na iPhonu zobrazovala automaticky, nebo ji lze zapnout či vypnout v Ovládacím centru.