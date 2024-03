Víme, kdy Apple představí iOS 18: konference WWDC24 proběhne 10. června

Apple oznámil, kdy představí nové iOS 18 a další velké aktualizace

Věhlasná konference WWDC se letos odehraje 10. června

Apple dnes s dostatečným předstihem oficiálně oznámil, že 10. června 2024 začne výroční vývojářská konference Worldwide Developers Conference (WWDC), tentokrát s číslovkou 24. Akce pro vývojáře bude probíhat celých 5 dní a Apple si jako již tradičně vezme na samotném začátku slovo, aby oznámil softwarové novinky, na kterých doposud pracoval.

iOS 18 a umělá inteligence už v červnu

Již za necelé 3 měsíce společnost Apple odhalí dlouho očekávané softwarové novinky, o kterých se hovoří prakticky poslední půlrok. V čele s mobilní aktualizací iOS 18 se očekává také příchod nového iPadOS, macOS, watchOS, tvOS a visionOS, tedy systému pro smíšenou realitu.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD — Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024

Velkou novinkou by měla být implementace umělé generativní inteligence do operačního systému iOS, ale dost možná i do dalších. Promítne se to zejména v nativních aplikacích, jako je Safari, Poznámky, Mail a podobně. Zásadním vylepšením by měla projít také hlasová asistentka Siri.

V některé roky Apple na WWDC představuje i nový hardware, avšak nevíme, zda to bude případ i letošního roku. Hovoří se o tom, že letošní jaro přinese nové iPady, kromě nich nám Apple „dluží“ i upgrade stolních počítačů Mac Mini, Mac Studio a Mac Pro na procesorovou platformu Apple M3. Zda si tato zařízení schová na červen, nebo s nimi dorazí dříve (či později), zatím netušíme.