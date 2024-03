iOS 18 chystá největší změnu od příchodu widgetů. Opět se inspiruje u Androidu

Chystaný iOS 18 údajně nabídne větší možnosti přizpůsobení domovské obrazovky

Neviditelná mřížka ikon zůstane, ale vytvořit prázdné místo či řadu už nebude problém

Už od svého vzniku dodržoval iOS výchozí rozložení ikon jakožto základní kámen, který se za celou existenci nezměnil. Postupem času přibyly možnosti, jako např. nastavení vlastní tapety do pozadí, seznam všech nainstalovaných aplikací či widgety, nicméně neviditelná mřížka ikon stále je jedním z hlavních poznávacích znamení mobilních zařízení cupertinského giganta. Jak se ale zdá, pokrok zastavit nelze – poslední spekulace naznačují, že Apple dá uživatelům větší volnost, pokud jde o přizpůsobení domovské obrazovky.

Prázdné místo na domovské obrazovce už nebude problém

Známý novinář Mark Gurman z Bloombergu tvrdí, že iPhone dostane mnohem více možností přizpůsobení domovské obrazovky, počínaje iOS 18. Neviditelná mřížka má podle Gurmanových informací zůstat, avšak vytvořit prázdnou řadu či volné místo by neměl být problém. Odpadne tedy nutnost využívání různých kliček a berliček, abyste na domovské obrazovce dosáhli svého, jako je právě volné umístění ikon na obrazovce, které ve výchozím stavu není možné. Obejít to lze například vytvořením prázdné ikony, oficiální řešení bude nicméně v tomto případě vítanou změnou.

V posledních letech Apple výrazněji uvolňuje otěže, co se týče jednotného vzhledu systému, a dává uživatelům více možností přizpůsobení. Kupříkladu od příchodu iOS 16 si mohou uživatelé přizpůsobovat vzhled zamykací obrazovky, například o vlastní styl hodin či drobné widgety. Chystané iOS 18 by mohlo přinést největší změnu pro domovskou obrazovku od iOS 14, v rámci kterého do systému přibyly widgety. Změny postupně přibližují iOS konkurenčnímu Androidu, nicméně ten má z hlediska přizpůsobitelnosti nad systémem z Cupertina stále navrch a vypadá to, že ještě dlouho mít bude.

Gurman má k dispozici poměrně spolehlivé zdroje, jak se v minulosti několikrát ukázalo, nicméně pokud Apple skutečně plánuje přidání více možností přizpůsobení domovské obrazovky do iOS 18, dozvíme se to na vývojářské konferenci WWDC, která se odehraje v červnu letošního roku. Kromě toho se spekuluje také o představení generativní AI pro Siri, přidání podpory RCS pro snadnější komunikaci s uživateli Androidu nebo drobných designových změnách.