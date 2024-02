iOS 18 přinese razantní designovou proměnu, macOS nezůstane pozadu

Apple údajně pracuje na redesignu iOS, potvrdil to známý novinář Mark Gurman

Ten odhaduje, že letošní změny nebudou nijak radikální

Za dva až tři roky bychom se mohli dočkat také designové proměny macOS

Po stránce designu se mobilní operační systém iOS za dobu své existence proměnil hned několikrát, přičemž nyní to vypadá, že je na prahu další vizuální změny. Alespoň to tvrdí známý novinář Mark Gurman z Bloombergu, který se o své informace podělil se svými čtenáři v rámci svého pravidelného newsletteru. Podle něj Apple pracuje na aktualizaci designu systému iOS, kterou hodlá představit již v letošním roce.

Nový design iOS už letos, macOS až za pár let

Jistá spekulace tvrdila, že iOS 18 bude obsahovat některé designové prvky inspirované systémem visionOS. Ačkoli Gurman souhlasí s tím, že iOS by mohl ze systému visionOS převzít některé designové prvky, neočekává úplnou změnu, která by se projevila ve všech oblastech mobilního operačního systému Applu. O jak velkou designovou proměnu půjde, prozatím můžeme pouze spekulovat, přičemž jako pravděpodobné se jeví upravení různých kontextových nabídek či přidání efektů, aby připomínaly operační systém pro brýle Vision Pro.

Jak to nakonec dopadne, se možná dozvíme již brzy, neboť Gurman očekává změny v designu iOS už letos. Novou podobu systému, pokud se Gurmanovy zdroje nepletou, by Apple mohl poodhalit už v červnu, kdy se bude konat tradiční vývojářská konference WWDC. Právě na ní Apple prezentuje novinky v operačních systémech a softwaru odborné veřejnosti a nová verze systému iOS s pořadovým číslem 18 by neměla ani tentokrát chybět.

Co se týče systému macOS, Gurman uvedl, že Apple zahájil první práce na změnách designu tohoto operačního systému, který by mohl být uveden v roce 2025 nebo 2026. Naposledy se platforma dočkala zásadní změny designu v roce 2020, kdy byl vytvořen macOS Big Sur, takže nějaké designové oživení by už bylo namístě, i kdyby se mělo jednat pouze o drobné změny. Jestli se k tomuto Apple odhodlá a jak detailní designové úpravy budou, se nicméně jen tak nedozvíme.