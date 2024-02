Přinese iOS 18 konečně výrazné designové změny? Prý se má inspirovat u Vision Pro

Známý novinář Mark Gurman tvrdí, že s novou verzí iOS přijdou výrazné změny

Podle izraelských zdrojů půjde o redesign ve stylu visionOS

Spolehlivost těchto informací nicméně není příliš velká

Uživatelské prostředí iPhonu se od svých začátků změnilo několikrát, nicméně základ v podobě ikon na domovské obrazovce zůstává stále stejný. Přesto jsme možná na prahu další proměny iOS, která by mohla podle spekulací dorazit už s verzí číslo 18. iOS 18 totiž bude největší aktualizací iPhonu, jaká kdy byla vydána, alespoň to před několika dny řekly známému novináři Marku Gurmanovi jeho zdroje přímo ze společnosti Apple, které jsou údajně obeznámeny s vývojem další verze mobilního operačního systému.

Dojde ke změně designu s iOS 18?

O jakou změnu půjde, pochopitelně nevíme, nicméně informace od izraelského blogu The Verifier naznačují, že by se mohlo jednat o výraznou designovou proměnu. Ten se totiž dozvěděl, že Apple chce údajně do iPhonu přinést designové prvky a změny uživatelského rozhraní, které budou napodobovat softwarové prostředí visionOS, jež se nachází v brýlích pro rozšířenou realitu Vision Pro. Zpráva poukazuje na několik náznaků, že by Apple mohl do iOS 18 převzít prvky uživatelského rozhraní visionOS. Například aktualizace tvOS 17.2 také přinesla plovoucí průsvitný postranní panel, který je podobný tomu, co byste viděli ve visionOS.

The Verifier také upozorňuje na změnu designu iMessage v systému iOS 17. Aplikace přichází s novou plovoucí nabídkou, která obsahuje všechny aplikace a prvky, které jste před iOS 17 viděli ve spodní části aplikace. Web poznamenává, že design tohoto plovoucího menu, doplněného kulatými ikonami aplikací, nevypadá jako zbytek prostředí iOS. Zaoblené ikony aplikací odpovídají spíše ikonám v systému visionOS. Na druhou stranu, softwarové prostředí Vision Pro vychází ze systémů iOS a iPadOS, i když má své specifické zvláštnosti.

Informace serveru The Verifier je nicméně potřeba brát se značnou dávkou rezervy – web totiž neposkytuje žádné důkazy o tom, že změna designu iOS 18 je na pořadu dne. Respektovaný server MacRumors navíc tvrdí, že zpráva je lehce pochybná a s ohledem na nepříliš důvěryhodnou historii The Verifier, pokud jde o informace týkající se Applu, je potřeba být v tomto směru obezřetný.