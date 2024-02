Překupníci si za Apple Vision Pro účtují i 170 tisíc. Stačí otevřít Bazoš

Headset Apple Vision Pro se oficiálně prodává pouze na americkém trhu

I tam je ale dostupnost vázaná rezervací a dostupnost je velmi omezená

Právě nedostupnost a vysoká poptávka šponují ceny u překupníků na maximum

Headset pro rozšířenou a virtuální realitu Apple Vision Pro se začal prodávat před více než týdnem, nicméně oficiálně je dostupný pouze v USA a nad zahájením prodeje v dalších zemích zatím visí otazník. Některé spekulace naznačují, že bychom se v průběhu letošního roku mohli dočkat uvedení na trh v Německu, jiné zase hovoří o dostupnosti v Evropě až začátkem příštího roku.

Pokud žijete v USA, nebo se tam jenom chystáte, ani to vám aktuálně nezaručí, že byste si po příchodu do Apple Store headset jen tak koupili. Vždy je potřeba si provést rezervaci. Pokud byste se dnes rozhodli si headset v USA koupit a vytvořili byste si rezervaci, bude dostupný k vyzvednutí až v termínu od 1. do 7. března 2024.

Nejlevnější 256GB varianta se prodává za 3 499 dolarů, což je přibližně 82 tisíc Kč. K této částce je ale nutné připočítat ještě lokální daň. Pro Kalifornii je to například 10,5 %, New York 8,9 %, Connecticut 6,35 %. Jsou ale i státy, kterou mají tuto taxu nulovou – Montana, Oregon, Delaware a New Hampshire.

Apple Vision Pro za 169 tisíc?

Některým uživatelům z Česka a Slovenska se povedlo rezervaci získat a buď už produkt mají, nebo budou mít a Vision Pro tak nabízejí k prodeji na inzertních serverech. Schválně jsme se podívali na nabídky na portálech Bazoš.cz, Sbazar a Facebook Marketplace.

Jeden z prodejců na portále Bazoš.cz si za Apple Vision Pro v 256GB variantě účtuje 169 tisíc Kč a nabízí i možnost odpočtu DPH. Zajímavé je, že na Marketplace jsme narazili na inzerát, který má stejnou produktovou fotografii, ale cena je o 30 tisíc korun nižší.

Vůbec nejnižší cenu, za kterou jsme Apple Vision Pro našli, bylo 96 tisíc Kč, nicméně zde inzerent teprve přijímá rezervace na nákup a fyzicky headset nemá k dispozici. Pokud byste se rozhodli, že chcete headset pořídit okamžitě, připravte si částku v rozmezí od 129 do 150 tisíc. Právě díky omezené dostupnosti v USA mohou přeprodejci ceny hnát do extrémních výšek. Ceny na inzertních portálech v Česku ale nejsou nijak ojedinělé – za podobné částky je na portále eBay nabízejí i uživatelé z USA (po přepočtu jde většinou o cenový rozsah v rozpětí 120 až 150 tisíc Kč). Inzerátů navíc na specializovaných portálech není nijak mnoho. Ke dni publikace článku jich nejvíce nabízí Bazoš (8), následuje Marketplace (4) a Sbazar (2).

Nákup z jiných, než oficiálních zdrojů v tomto případě nelze doporučit minimálně ze dvou důvodů. Tím hlavním jsou případné reklamace, které byste pravděpodobně v Česku nevyřešili a bylo by nutné s produktem cestovat do USA. Mimozáruční oprava by byla ještě komplikovanější. Jelikož je produkt aktuálně určený jen pro americký trh, je dalším důvodem omezení některých služeb či funkcí. Stejně tak je nutné nechat si zajít chuť na podporu češtiny, která v systému visionOS zatím chybí.