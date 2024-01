Siri čeká obří proměna. Apple ji letos prováže s umělou inteligencí

Asistentka Siri bude údajně v letošním roce o mnoho chytřejší

Apple do ní údajně pustí umělou inteligenci

K odhalení by mělo dojít v červnu v rámci vývojářské konference WWDC

Letos tomu bude 13 let od chvíle, kdy spatřila světlo světa asistentka Siri – svoji premiéru si odbyla 9. srpna roku 2011 v iPhonu 4s. Siri tehdy oslňovala svými schopnostmi a v lecčems překonala konkurenční virtuální asistenty, ovšem v posledních letech jsme byli svědky dlouhé stagnace. Ta by ale letos konečně mohla skončit.

Siri poháněná umělou inteligencí

Podle korejských médií Apple připravuje pro letošní rok zbrusu novou generaci asistentky Siri, která bude využívat schopností generativní umělé inteligence. Firma z Cupertina prý úspěšně pokračuje ve vývoji vlastního jazykového modelu, díky kterému by měla být Siri schopná porozumět volně psanému textu a zprostředkovat přirozenou konverzaci ušitou na míru každému uživateli jablečných produktů.

Generativní umělá inteligence byla velkým tématem minulého roku, ovšem Apple se do něj nijak zvlášť nezapojoval – zatímco konkurence má na svém kontě již několik generací pokročilých jazykových modelů, Apple se tomuto tématu obloukem vyhýbal. Slovní spojení „umělá inteligence“ jsme od představitelů Apple slyšeli poprvé až loni na podzim s tím, do té doby hovořili spíše o strojovém učení.

Důležité je, že Apple má v této oblasti položené nějaké základy, umělou inteligenci například využívá ve svých mobilních systémech při detekci pádů nebo při zaznamenávání hlasu. Dá se tedy předpokládat, že letos dožene konkurenci a začne AI využívat i v dalších oblastech, například při úpravě obrázků a videí či právě v asistence Siri. Ta by se mohla proměnit v užitečného chatbota, který by měl umět po vzoru konkurence zodpovědět jakýkoliv dotaz, vytvářet nový textový i obrazový obsah apod.

Historie dotazů a požadavků by měla být synchronizována napříč všemi jablečnými zařízeními navázanými na jedno Apple ID, konverzaci s chatbotem by tak mělo jít zahájit například na iPhonu a dokončit na Macu. Apple by měl rovněž vytvořit pro Siri nová API, aby mohl její schopnosti propojit s externími službami.

Nová Siri a obecně využívání umělé inteligence by měla být hlavní témata letošního ročníku vývojářské konference WWDC, která se pravděpodobně odehraje stejně jako v minulých letech začátkem června. Nám nezbývá než doufat, že se Siri za pomoci umělé inteligence konečně naučí česky.

