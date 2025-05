iOS 19 nebude! Apple radikálně změní číslování všech svých systémů

Za dva týdny se uskuteční letošní ročník vývojářské konference WWDC, na které Apple představí nové verze svých operačních systémů. Podle dostupných informací bychom se měli dočkat mírného redesignu celého ekosystému a také přidání několika nových funkcí – hovoří se například o přiblížení platformy iPadOS k počítačovému systému macOS. Tou největší „bombou“ ale má být číselné označení všech systémů.

Podle obvykle přesného informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg má Apple radikálně proměnit označování svých operačních systémů. Namísto očekávaného zvýšení současných číselných verzí o jedničku má Apple letos v plánu provést radikální změnu – všechny letošní verze ponesou číselné označení 26.

NEW: Apple will announce its biggest ever software rebrand at WWDC, tied to operating system redesigns. Apple is moving from version numbers to years (like Windows in the 90s). The new OSs: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, visionOS 26, tvOS 26, watchOS 26. https://t.co/bS4CksGkqW

— Mark Gurman (@markgurman) May 28, 2025