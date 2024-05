Řada iPhone 17 se dočká malé revoluce, Apple chystá zcela novou variantu

Nejnovější spekulace naznačují, že Apple v případě řady iPhone 17 již nepočítá s modelem Plus

Ten by měla nahradit nová varianta s označením Slim

Kromě 6,6″ displeje či 48Mpx teleobjektivu má nabídnout také odlišný design

Zatímco technologičtí nadšenci a příznivci firmy s nakousnutým jablíčkem ve znaku už netrpělivě vyhlíží chystané iPhony 16, v zákulisí se už pomalu spekuluje, čeho se dočkáme příští podzim. Modelová řada iPhonů je totiž už nějaký ten pátek víceméně stejná, pokud tedy nepočítáme výměnu modelu mini za větší variantu Plus. V kuloárech se nicméně už nyní hovoří o tom, že by Apple mohl napřesrok představit zcela nový přírůstek do stávající řady, kterým nejspíše nahradí nepříliš dobře se prodávající model Plus.

Variantu Plus nahradí model Slim

Alespoň to tvrdí respektovaný analytik Jeff Pu z investiční společnosti Haitong, který velmi často přichází s přesnými informacemi. Takzvaný iPhone 17 Slim by měl nahradit model Plus a nabídnout případným zájemcům 6,6″ displej, tenčí design, čipset A18 nebo A19, 8 GB RAM, 24Mpx přední selfie kameru a 48Mpx zadní teleobjektiv. Pu zároveň očekává, že iPhone 17 Slim nabídne hliníkové tělo, tudíž titan nejspíše zůstane vyhrazen pouze pro vyšší modely. Zároveň se analytik domnívá, že nový Slim model bude odlišný také svým designem, avšak nepřišel s žádnými konkrétními detaily.

Modelová řada iPhone 17 by měla dorazit na podzim roku 2025, pokud se do té doby plány Applu výrazně nezmění. Podle serveru Instant Digital mají iPhony plánované na rok 2025 dostat zbrusu nové odolné sklo, které má být ještě odolnější vůči poškrábání a navíc mít výrazně účinnější antireflexní vrstvu, než jak tomu je v případě současných modelů. Kromě těchto detailů prozatím o chystané řadě iPhonů 17 nic dalšího nevíme, nicméně jak se bude blížit datum představení, jistě se budou postupně objevovat další spekulace a novinky.