Návrat ke kořenům? iPhone 17 Pro slibuje radikální designové změny

Apple podle renomovaného serveru The Information chystá velkou designovou proměnu iPhonu 17 Pro

Záda by se měla nově skládat ze dvou různých materiálů

Zároveň nás nejspíše čeká také návrat k hliníku v rámci celé řady

Ačkoli iPhony s číslem 16 jsou stále ještě žhavou novinkou, internet na nic nečeká a už čile spekuluje o tom, jak bude vypadat příští generace s číslem 17. I když je stále ještě trochu brzy na nějaké definitivní odhalení, přišel se svou trochou do mlýna Wayne Ma ze serveru The Information. Podle něj nás čeká poměrně výrazná designová proměna, především pak u modelů s označením Pro, která by mohla vrátit zpátky do hry některé prvky, které jsme u těchto modelů nějaký ten pátek neviděli.

Příští generace v duchu výrazné designové proměny

Oba prémiové modely iPhonu 17 by měly být prvními špičkovými iPhony s hliníkovým rámem, a to od rozdělení řady iPhone na základní a Pro varianty. V posledních letech byly hliníkovými rámy vybaveny základní verze, kupříkladu iPhone SE či letošní iPhone 16. Až do vydání iPhonu 15 Pro byly vyšší modely iPhonu vybaveny rámečky z nerezové oceli, přičemž nyní mají tyto varianty titanové šasi, což bylo uváděno jako jedno z největších vylepšení. S uvedením řady iPhone 17 Apple údajně plánuje vrátit celé své portfolio zpět ke starému dobrému hliníku.

Zadní strana iPhonů 17 by měla mít také nový design, který vsází na kombinaci hliníku a skla. Hliník by měla obsahovat horní polovina zadní strany, v rámci které by se měl nacházet také obdélníkový fotomodul vyrobený z hliníku namísto tradičního 3D skla (který by navíc měl být o něco větší), přičemž spodní polovina bude vyrobena ze skla a to kvůli bezdrátovému nabíjení. Tento půlený design by pro Apple byl prvenstvím – zatímco dříve gigant z Cupertina vsázel (až na některé modely) na hliníková záda, s příchodem bezdrátového nabíjení už záda osazoval pouze sklem.

Pokud se skutečně Apple odhodlá k takto radikální designové změně, bude se jednat o jednu z nejvýznamnějších vizuálních změn za poslední roky. The Information je svými poměrně přesnými předpověďmi pověstný, tudíž se dá předpokládat, že i tentokrát na tomto šprochu bude pravdy trochu. Očekává se, že nové iPhony 17 budou uvedeny na trh na podzim roku 2025, stejně jako tomu bylo v předchozích případech.