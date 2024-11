Konec zastaralého parametru displeje. iPhone 17 nabídne kýžené vylepšení

Displeje iPhonů se možná již brzy dočkají dlouho očekávaného vylepšení

V celé modelové řadě iPhonu 17 bychom se mohli dočkat panelů s vysokou obnovovací frekvencí

Zmizel by tím rozdíl mezi základními a Pro modely

Obnovovací frekvence displeje je často diskutované téma. Dnes už i levnější zařízení s Androidem nabízejí displeje s obnovovací frekvencí 90 Hz, přičemž zakoupit smartphone s panelem s frekvencí 120 Hz už také není nic cenově nedostupného. Nejen proto odborná i laická veřejnost kroutí hlavou nad tím, že Apple stále spoléhá na panely s obnovovací frekvencí 60 Hz v případě svých základních modelů iPhonů. Zatímco v roce 2021, kdy Apple poprvé představil panely se 120Hz obnovovací frekvencí pro vyšší Pro řadu, dávalo toto rozdělení smysl, v současné době už tomu tak není.

Řada iPhone 17 nejspíše nabídne 120Hz displeje

Toho si je podle serveru ET News vědom i samotný Apple a podle všeho chystá nápravu, a to rovnou u příští generace iPhonů s číslem 17. Ty by totiž měly disponovat LTPO panely s variabilní obnovovací frekvencí 120 Hz, a to nikoli pouze u vyšších Pro modelů, ale také v případě těch základních. Vysoká obnovovací frekvence zajišťuje plynulejší práci se zařízením, zejména při posouvání textem či webovými stránkami, u systémových animací či hraní her, které podporují vyšší snímkovou frekvenci. Obrazovky LTPO se od běžných displejů LTPS, které jsou k vidění na iPhonech, liší také tím, že nabízejí i nízkou obnovovací frekvenci, v některých situacích až 1 Hz.

Obnovovací frekvence displeje je téma nejen mezi odbornou, ale také laickou veřejností. Zatímco rozdíl mezi obnovovacími frekvencemi 60 a 90 Hz je patrný na první pohled, v případě vyšších frekvencí se už vedou debaty, zda je rozdíl vůbec pouhým okem viditelný, přičemž individuální zkušenost každého uživatele je trochu jiná. Důležitou roli, co se týče vnímání plynulosti, hraje také odladěnost systému, která je v případě iPhonu a iOS na vysoké úrovni, tudíž Apple neměl potřebu nedostatečnou odladěnost systému nahrazovat hardwarovou berličkou jako v případě některých výrobců telefonů s Androidem.

Ať už je pro vás vysoká obnovovací frekvence displeje prioritou při výběru nového telefonu, či nikoli, je pravdou, že doba se již posunula a Apple si za svá zařízení říká o nemalé peníze, tudíž je namístě, aby je obohatil o technologii, která se de facto stala již běžným standardem.