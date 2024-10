Vše, co víme o iPhone 17 Air: nejdůležitější Apple telefon za poslední roky?

Asi nikomu nemohlo uniknout, že poslední generace iPhonů se tak trochu točí v kruhu. Vesměs stejný či velmi podobný design, jen mírné hardwarové inovace a vylepšení softwaru, které je však omezeno pouze pro uživatele v USA. V roce 2025 by se to však mělo změnit. Apple pořádně hrábne do svého portfolia a představí skutečnou novinku – iPhone 17 Air.

Co o tomto mysteriózním modelu víme? Je pravděpodobné, že Apple v roce 2025 představí svou klasickou čtveřici modelů, avšak s jednou obměnou. Základní iPhone 17 a vrcholné modely 17 Pro a Pro Max doplní zbrusu nový iPhone 17 Air. Ten nahradí přerostlý model s přídomkem „Plus“, který v prodejích více či méně stagnuje.

Spekulace týkající se nového modelu jsou tu s námi již od roku 2023. Od té doby se o tomto telefonu hovořilo jako o „iPhonu 17 Slim“. Až v srpnu letošního roku youtuber Jon Prosser vyjádřil myšlenku – kterou později podpořil i analytik Mark Gurman –, že nový iPhone ponese označení „Air“.

Tento přídomek u svých produktů Apple používá celkem dlouho. V roce 2008 představil první MacBook Air, o 5 let později přišel také iPad Air. Oba tyto produkty spojuje tenoučká a lehká konstrukce při zachování plnohodnotné výbavy. A přesně tím by se měl chlubit i iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air tedy nahradí v portfoliu model Plus, to už jsme si řekli. Rozhodně by se ale nemělo jednat o duchovního nástupce iPhonu Mini. Air nabídne úhlopříčku displeje 6,5″ či 6,6″ – čili ano, bude stále dost velký, výrazně větší než základní iPhone 17, ale o chlup menší, než by se očekávalo od provedení Plus.

Tím hlavním a nejdůležitějším aspektem by tedy měla být tenká konstrukce. Zatím se však spekulace nemohou shodnout na tom, jak tenký by Air skutečně mohl být. Poslední čtyři generace základních iPhonů disponovaly tělem tenkým 7,7 či 7,8 milimetru. Zářnou výjimkou byl iPhone 12, který měl šasi tenké jen 7,4 milimetru.

Podle našeho odhadu by měl iPhone 17 Air disponovat tloušťkou těla někde mezi 7 a právě 7,4 milimetry, aby jej bylo možné jednoznačně odlišit od zbytku portfolia a hlavně aby bylo ospravedlnitelné jej označovat jako „tenký model Air“.

Jak už zaznělo, tenká konstrukce by nový iPhone neměla limitovat v otázce výbavy. Proto se očekávají minimálně stejné specifikace jako u základního iPhonu 17. Podle odhadů serveru The Information tedy očekáváme nasazení čipové sady Apple A19 založené na 3nm architektuře od TSMC a 8 GB RAM, což je základní předpoklad pro podporu funkcí Apple Intelligence.

Celková výbava pak musí jasně reflektovat, že půjde o cenově dostupnější iPhone, tudíž musí setrvat pod úrovní modelu Pro. To mimo jiné značí zachování nízké obnovovací frekvence displeje 60 Hz (tedy bez funkce ProMotion) nebo ponechání duální sestavy kamer: 48Mpx hlavního a 12Mpx širokoúhlého.

Někteří leakeři zmiňovali duo foťáku umístěné uprostřed horní poloviny zad, to však vzhledem k designovému jazyku současných iPhonů zní krajně nepravděpodobně. Naopak se počítá s tím, že iPhone 17 i 17 Air využijí design současných iPhonů 16, jen obmění barevné varianty.

Cena iPhonu 17 Air je mezi insidery velkým tématem. Logicky by totiž přicházelo v úvahu, aby oproti modelu Plus nezdražoval, protože tím by mohl zákazníky odradit. Lze tedy očekávat, že cena zůstane stejná: to znamená 899 dolarů v USA, respektive 26 990 korun za základní variantu se 128GB úložištěm.

What we know about the iPhone 17 ‘Air’ so far 👀

The new model is expected to replace the iPhone 16 Plus next year pic.twitter.com/DL2a9OgoE7

