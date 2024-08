Ultratenký iPhone 17 Air na obzoru! Máme pro vás nové podrobnosti

V kuloárech se čile spekuluje o novém modelu Slim, který by měl přijít s řadou iPhone 17

Nyní se spekulanti kloní k názoru, že se novinka bude nakonec jmenovat iPhone 71 Air

Hlavním tahákem má být především tenčí tělo

Zatímco technologičtí nadšenci a fanoušci Applu netrpělivě vyhlíží konec léta, kdy bude gigant z Cupertina představovat nejnovější řadu iPhonů s pořadovým číslem 16, oči leakerů a analytiků se již upínají na příští rok, kdy se máme dočkat iPhonů 17. Tato řada by měla alespoň podle dostupných spekulací přinést výraznější změny, včetně příchodu nového modelu s označením Slim. Jak se ale zdá, toto jméno nejenže není definitivní, ale dost možná bude ve finále úplně jiné.

Dočkáme se iPhonu 17 Air?

V posledním vydání svého newsletteru Power On vysvětlil uznávaný novinář Mark Gurman, že čtvrtý model v řadě iPhonů od roku 2020 (iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 14 Plus a iPhone 15 Plus) byl z velké části obchodním neúspěchem. V případě modelu Plus je to pravděpodobně proto, že je jen o něco málo levnější než model Pro, takže většina zákazníků se jednoduše rozhodne pro model vyšší třídy. V posledních měsících panovala nejistota ohledně záměru takzvaného iPhonu 17 Slim a jeho údajné pozice v nabídce. Minulý týden YouTuber Jon Prosser jako první naznačil, že by zařízení mohlo být označeno jako iPhone Air. Nyní tuto myšlenku zřejmě podpořil i Gurman.

iPhone 17 Air by měl představovat nový přístup a nabízet zařízení s podstatně tenčí konstrukcí, které se výbavou nachází mezi iPhonem 17 a iPhonem 17 Pro. Gurman přirovnal toto zařízení k původnímu MacBooku Air z roku 2008, který se v řadě nacházel mezi běžným MacBookem a MacBookem Pro. Gurman očekává, že iPhone Air bude minimálně populárnější, než zařízení iPhone mini a Plus z posledních let. Zároveň dodal, že tenčí design iPhonu 17 Air bude jen krokem k něčemu lepšímu, protože Apple bude chtít nakonec do tohoto menšího designu vtěsnat výkon modelu Pro. Neočekává však, že k tomu dojde dříve než v roce 2027.