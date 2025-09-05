Nejtenčí iPhone 17 naživo! Návštěvníky veletrhu pobláznily makety novinek od Applu

- Ačkoliv je veletrh IFA primárně o chytré domácnosti, masivním hitem takřka na každém rohu je zde iPhone 17
- Výrobci příslušenství zde prezentují svá pouzdra, nové nabíječky Qi 2.2 nebo vylepšené typy powerbank
- Na místě byly k vidění i makety iPhonů 17, které mají odpovídat přesně tomu, co uvidíme už příští týden během oficiálního představení
Naprostým hitem nejen letošního ročníku veletrhu IFA v Berlíně byla nadcházející generace iPhonů. Takřka všichni větší výrobci příslušenství se pochlubili novými pouzdry a doplňky pro sérii iPhone 17. K vidění byly i poslední předprodukční verze maket nových iPhonů, včetně nejtenčího iPhonu 17 Air. Jaké změny mají dle nejnovějších informací přinést a jak působí v ruce?
iPhone 17 na IFA 2025
Na výstavišti Messe Berlin prezentovalo pouzdra pro novou generaci telefonů společnosti Apple minimálně 20 značek. Ve většině případů jde o menší čínské výrobce, kteří na českém trhu ani nepůsobí. K vidění ale byly i produkty známé dánské firmy PanzerGlass, stejně jako českých výrobců Epico a Fixed.
Prakticky všichni pracují s nejnovějšími informacemi od svých čínských partnerů. Jak jsme informovali v jednom z předešlých článků, první informace ohledně vzhledu a rozměrů nových iPhonů se k výrobcům příslušenství dostávají hned měsíc po představení aktuální generace, během jara pak získají konkrétnější obrysy a první skutečně věrohodné makety se objevují nejpozději v květnu.
Podle těchto maket pak výrobci ladí detaily na svých pouzdrech a obalech, aby co nejlépe seděly na finální produkty. Maket může být více variant, čehož jsme si všimli i zde na veletrhu IFA. Vesměs jsou k vidění pouze v černém a bílém provedení, rozměry sice odpovídají – můžeme tak potvrdit například 5,5 milimetru u nového iPhonu 17 Air – ale bývají vyrobeny z plastu, takže hmotnost se zcela liší.
Stojí za připomenutí, že nové iPhony 17 budou dostupné v těchto barevných variantách:
- iPhone 17 – bílá, šedá, zelená, růžová, světle modrá
- iPhone 17 Air – černá, bílá, modrá, béžová (zlatá)
- iPhone 17 Pro a Pro Max – bílá, tmavě modrá, přírodní titan, oranžová (označení Papaya)
Například iPhone 17 Pro a Pro Max podle dostupných maket převeze form faktor současné generace, změní se především fotomodul na zádech. Zato iPhone 17 Air při úchopu připomíná spíše starší generace, typicky iPhone 16. Má totiž oblejší strany, díky čemuž působí ještě tenčím dojmem.
Logo Apple se přesune
Dle informací jednoho z českých výrobců to vypadá, že kromě významných konstrukčních odlišností – přechod z titanu na hliník, širší fotomodul modelů Pro, tenká konstrukce modelu Air – dojde i k posunutí loga, minimálně u dvou prémiovějších modelů. Tuto informaci nelze zcela potvrdit, protože k vidění jsou makety s logem vycentrovaným, i s logem posunutým malinko níž.
Makety s níž umístěným logem jsme mohli vyzkoušet například na stánku čínského výrobce pouzder ESR, jehož produkty v Česku nabízí Alza. S touto spekulací navíc už během léta přišel velmi věrohodný insider Majin Bu. Nemalá část výrobců, kteří nabízí i transparentní pouzdra, proto změnila tvar „kroužku“ pro MagSafe, aby bylo logo dobře viditelné. I tento vlastně nenápadný prvek letos přispěje k tomu, že uživatelé budou moci na první pohled ukázat, že mají nový iPhone.
Klíčová novinka: Qi 2.2
U pouzder to ale nekončí. Druhou zásadní novinkou iPhonů 17 bude podpora Qi 2.2, nebo také Qi2 25 W. Řeč je o novém, výkonnějším standardu pro bezdrátové magnetické nabíjení. Dlužno připomenout, že současné iPhony podporují magnetické Qi2 (v podání Applu tomu říkáme MagSafe) při výkonu přinejlepším 15 W.
Takřka celá rodinka iPhone 17 však přinese s novou verzí magnetického dobíjení výkon až 25 W. Podle našich informací má pak Apple zpřístupnit rychlejší nabíjení i pro modely iPhone 16, starší generace ale tuto výsadu mít nebudou. Na IFA 2025 se tak objevila celá řada nových či mírně upravených nabíječek, dobíjecích stojánků nebo powerbank, které slibují rychlejší nabíjení pro nadcházející generaci iPhonů.
Výrobci příslušenství jsou zkrátka špičkově připravení. Jak nám potvrdilo české Epico a Fixed, již v těchto dnech jsou nová pouzdra a příslušenství distribuována do partnerských prodejen nejen v Česku, aby byly obchody připraveny nejpozději 19. září, kdy vstoupí nové iPhony 17 do prodeje.