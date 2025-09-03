iPhone 17 prý výrazně zdraží. Češi se ale mohou radovat

- iPhone 17 by měl podle renomované americké společnosti zase o něco zdražit
- Navýšení cen se odhaduje hlavně u modelu iPhone 17 Pro a u nového iPhonu 17 Air
- V Česku ale o nic dramatického nepůjde, kurz koruny vůči dolaru totiž meziročně posílil
Očekávané iPhony 17, které Apple představí už příští týden v úterý, pravděpodobně překvapí novými cenovkami ve srovnání s loňským rokem. Tvrdí to jeden z posledních reportů bankovní společnosti JPMorgan, která s podobnými prognózami přichází rok co rok před uvedením novinek Applu a málokdy se mýlí. Ale pozor, zdražení na domácím trhu ještě nemusí znamenat zdražení v Česku.
Jaké modely iPhone 17 zdraží?
Prognóza americké bankovní společnosti JPMorgan tvrdí, že zdraží nový model iPhone 17 Air a také menší verze prémiového iPhonu 17 Pro. Konkrétně by nové ceny na domácím trhu v USA měly vypadat takto:
- iPhone 17 – 799 dolarů (bez zdražení)
- iPhone 17 Air – 899 či 949 dolarů (bez zdražení, případně zdražení o 50 dolarů)
- iPhone 17 Pro – 1 099 dolarů (zdražení o 100 dolarů, nicméně základní paměťová varianta poskočí na 256 GB)
- iPhone 17 Pro Max – 1 199 dolarů (bez zdražení)
The iPhone 17 lineup will reportedly see little to no price increases, with only the Pro model rising by $100 due to higher base storage
Source: JPMorgan pic.twitter.com/DiQj7WmEEt
— Apple Hub (@theapplehub) September 2, 2025
Velký skok to není, protože iPhone 17 Pro bude stát vlastně stejně jako už vloni vyšší 256GB varianta. Tehdy byl však tento model k dispozici i ve 128GB verzi a ta startovala na 999 dolarech. Zbrusu nový model 17 Air bude pravděpodobně dražší než loňský iPhone 16 Plus, jisté to ale není.
Do českých cen promluví směnný kurz
Pokud k avizovaným cenovým nárůstům dojde, půjde o první zdražení iPhonů na americkém trhu od roku 2017, kdy byl uveden dodnes přelomový iPhone X. Právě ten přišel s novou cenovkou 999 dolarů. Mnohem větší hádanku však představuje přepočet nových cen na naši měnu. V Česku totiž iPhony mají víceméně každý rok trochu jiné ceny, a to kvůli značně proměnlivému kurzu naší koruny vůči americkému dolaru.
Například vloni v září, když dorazil na trh iPhone 16, byl kurz 22,5 koruny za 1 dolar. Od té doby ale naše měna opět posílila a kurz nyní činí 21,07 koruny za 1 dolar. Ceny všech modelů loňských iPhonů si můžete připomenout v našem samostatném článku:
V praxi by to mohlo znamenat, že kvůli směnnému kurzu by základní i nejdražší model mohly mírně zlevnit (cca o 500 až 1 000 korun). To stejné se týká i iPhonu 17 Pro, který sice bude tak jako tak začínat na vyšší cenovce než vloni, ale nově výchozí 256GB verzi pořídíte za méně peněz než vloni iPhonu 16 Pro.