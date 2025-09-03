iPhone 17 prý výrazně zdraží. Češi se ale mohou radovat

Jakub Fišer
Jakub Fišer 3. 9. 18:00
0
Spekulované barevné varianty iPhonu 17 Pro
  • iPhone 17 by měl podle renomované americké společnosti zase o něco zdražit
  • Navýšení cen se odhaduje hlavně u modelu iPhone 17 Pro a u nového iPhonu 17 Air
  • V Česku ale o nic dramatického nepůjde, kurz koruny vůči dolaru totiž meziročně posílil

Očekávané iPhony 17, které Apple představí už příští týden v úterý, pravděpodobně překvapí novými cenovkami ve srovnání s loňským rokem. Tvrdí to jeden z posledních reportů bankovní společnosti JPMorgan, která s podobnými prognózami přichází rok co rok před uvedením novinek Applu a málokdy se mýlí. Ale pozor, zdražení na domácím trhu ještě nemusí znamenat zdražení v Česku.

Jaké modely iPhone 17 zdraží?

Prognóza americké bankovní společnosti JPMorgan tvrdí, že zdraží nový model iPhone 17 Air a také menší verze prémiového iPhonu 17 Pro. Konkrétně by nové ceny na domácím trhu v USA měly vypadat takto:

  • iPhone 17 – 799 dolarů (bez zdražení)
  • iPhone 17 Air – 899 či 949 dolarů (bez zdražení, případně zdražení o 50 dolarů)
  • iPhone 17 Pro – 1 099 dolarů (zdražení o 100 dolarů, nicméně základní paměťová varianta poskočí na 256 GB)
  • iPhone 17 Pro Max – 1 199 dolarů (bez zdražení)

Velký skok to není, protože iPhone 17 Pro bude stát vlastně stejně jako už vloni vyšší 256GB varianta. Tehdy byl však tento model k dispozici i ve 128GB verzi a ta startovala na 999 dolarech. Zbrusu nový model 17 Air bude pravděpodobně dražší než loňský iPhone 16 Plus, jisté to ale není.

Do českých cen promluví směnný kurz

Pokud k avizovaným cenovým nárůstům dojde, půjde o první zdražení iPhonů na americkém trhu od roku 2017, kdy byl uveden dodnes přelomový iPhone X. Právě ten přišel s novou cenovkou 999 dolarů. Mnohem větší hádanku však představuje přepočet nových cen na naši měnu. V Česku totiž iPhony mají víceméně každý rok trochu jiné ceny, a to kvůli značně proměnlivému kurzu naší koruny vůči americkému dolaru.

Například vloni v září, když dorazil na trh iPhone 16, byl kurz 22,5 koruny za 1 dolar. Od té doby ale naše měna opět posílila a kurz nyní činí 21,07 koruny za 1 dolar. Ceny všech modelů loňských iPhonů si můžete připomenout v našem samostatném článku:



Titanový iPhone 16 Pro (Max)ve všech barevných variantách



V praxi by to mohlo znamenat, že kvůli směnnému kurzu by základní i nejdražší model mohly mírně zlevnit (cca o 500 až 1 000 korun). To stejné se týká i iPhonu 17 Pro, který sice bude tak jako tak začínat na vyšší cenovce než vloni, ale nově výchozí 256GB verzi pořídíte za méně peněz než vloni iPhonu 16 Pro.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
